Argentina es maravillosa, a su vez, porque siempre alguien del pueblo se pone al hombro grandes desafíos. Así, después la política se enanca sobre logros que no le pertenecen. El hecho más reciente ocurrió la semana pasada. La identidad de 90 soldados argentinos enterrados por un militar inglés que llegó a Malvinas para evitar que por efecto posguerra los soldados británicos cometiesen excesos. La vida lo convirtió en un respetuoso enterrador de nuestros hombres. Pero para llegar al encuentro final de las familias con la tumba real de sus hijos, fue necesario que tres personas no bajasen los brazos y transformasen cada "no" en un "sí" a conquistar. Julio Aro. Gabriela Cociffi. Geoffrey Cardozo.