Rogelio Funes Mori deja el Futbol Mexicano y regresa a Sudamérica como fichaje bomba

Rogelio Funes Mori afrontará el reto de jugar en el Futbol de Chile. EFE/Miguel Sierra/Archivo

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El jugador argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, dijo adiós a la Liga Mx para convertirse en nuevo refuerzo del Club Deportivo Universidad de Concepción chileno para el segundo semestre de la temporada 2026, así lo oficializó el club sudamericano en sus redes sociales:

“Funes Mori, bienvenido al único campeón de Concepción. Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción, para nuestros próximos desafíos”. se lee en el comunicado del club donde el exfutbolista luce los colores institucionales.

Rogelio Funes Mori se despidió del Futbol Mexicano después de haber hecho historia con el Club de Futbol Monterrey Rayados, al ser el máximo goleador del equipo regiomontano, con 160 goles, superando al exjugador chileno, Humberto Chupete Suazo.

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Su notable rendimiento con los Rayados de Monterrey le abrieron las puertas de la Selección Mexicana de Futbol. Funes Mori obtuvo su carta de naturalización el 14 de junio del 2021 tras más se seis años de residencia en la República Mexicana.

Al ser elegible para la Selección Nacional, rumbo a la Copa Mundial Qatar 2022, el antes entrenador argentino, Gerardo Tata Martino, convocó a Rogelio Funes Mori para ser uno de los tres centros delanteros del equipo Tricolor en el campeonato celebrado en Oriente Medio.

El Club Deportivo Universidad de Concepción se refuerza con el argentino naturalizado mexicano (X / C.D. U. de Concepción)

Sin embargo, el nivel de Funes Mori empezó a bajar considerablemente que el Club de Futbol Monterrey Rayados anunció la salida de su goleador histórico en 2023. Los Pumas de la UNAM recibieron al argentino nacionalizado mexicano, pero no tuvo el mismo éxito.

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Rogelio Funes Mori solamente anotó cuatro goles en 53 partidos como jugador Universitario. Su paso por el Futbol Mexicano continúo en las filas del Club León, donde su producción se redujo aún más, con solo dos goles en 27 compromisos durante los últimos dos años.

Desde entonces, el nombre de Rogelio Funes Mori entró en el olvido de los aficionados y de la misma Selección Mexicana, ya que el exDT, Javier Aguirre, no lo volteó a ver para ser parte del proceso mundialista y por ende se quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.

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Tras varios meses de reflexión, Rogelio Funes Mori aceptó que es momento de iniciar una nueva etapa fuera del balompié mexicano, por lo que aceptó la propuesta del Club Deportivo Universidad de Concepción que participa en la Primera División de Chile.

Pumas contrató a Funes Mori tras su paso por Rayados. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El delantero de 35 años firmó contrato por 18 meses con el equipo chileno al llegar como agente libre. De esta forma, enmarca su regreso al futbol sudamericano después de más de una década en la Liga Mx, donde jugó para el Club de Futbol Monterrey Rayados, Pumas de la UNAM y Club León.

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Resumen de años de Rogelio Funes Mori en México

Fotografía de archivo del argentino Rogelio Funes Mori. EFE/ Miguel Sierra

Club de Futbol Monterrey : 2015 - 2023

Pumas UNAM : 2023/2024

Club León: 2024/2025 y 2025/2026

Títulos en el Futbol Mexicano

Rogelio Funes Mori festejando un gol con Rayados. (Foto: Instagram/rayados)

Rogelio Funes Mori tocó la gloria en la Liga Mx vistiendo los colores del Club de Futbol Monterrey Rayados. El argentino naturalizado mexicano celebró los títulos de la Primera División y la Copa México.

Liga Mx (1) : Torneo Apertura 2019.

Copa Mx (2): Apertura 2017 y 2019-2020.

Formación de Rogelio Funes Mori

El argentino nacionalizado mexicano jugó con León antes de salir de México. REUTERS/Eloisa Sanchez

Funes Mori debutó con el Club Atlético River Plate en su natal Argentina. Con el club Millonario realizó toda su etapa formativa para después obtener su primer título como jugador profesional y construir una carrera marcada por títulos y grandes escenarios.

Ahora, con toda esa experiencia, sus goles y sus títulos nacionales e internacionales, Rogelio Funes Mori llega al Club Deportivo Universidad de Concepción para comenzar un nuevo capítulo de su carrera y defender los colores del Campanil en Chile.

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