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Cantinflas podría tener un monumento fúnebre en la Rotonda de las Personas Ilustres

El Congreso de la CDMX sostiene que la intención es “hacer justicia” a un legado cultural e histórico de México

“Fue un ajuste de cuentas”: Nieto de Cantinflas rompe el silencio sobre la muerte de su hermano
La diputada Laura Álvarez pidió a la Segob evaluar la colocación de un monumento en la Rotonda de las Personas Ilustres para honrar la memoria de Mario Moreno “Cantinflas”. Foto: Wikimedia
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La diputada Laura Álvarez pidió a la Segob evaluar la colocación de un cenotafio (monumento funerario o tumba vacía) en la Rotonda de las Personas Ilustres para honrar la memoria de Mario Moreno Cantinflas, de acuerdo con un comunicado del Congreso de la CDMX fechado el pasado 12 de agosto.

El Punto de Acuerdo se presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la CDMX y solicitó que la Segob, como presidenta del Consejo Consultivo de la Rotonda, inicie el procedimiento para acreditar a Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes “Cantinflas” y someter a la titular del Ejecutivo Federal la propuesta de colocar el monumento simbólico, según la propia legisladora.

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En su intervención, Álvarez Soto recordó que el comediante nació el 12 de agosto de 1911 en la calle Santa María la Redonda, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, y sostuvo que su propuesta no busca crear un reconocimiento nuevo, sino “hacer justicia a un legado cultural e histórico que el pueblo de México ya reconoce desde hace décadas”.

La diputada de la CDMX sostuvo que el cenotafio busca reconocer un legado cultural e histórico que el pueblo de México ya identifica desde hace décadas. (Foto: Congreso de la CDMX)
La diputada de la CDMX sostuvo que el cenotafio busca reconocer un legado cultural e histórico que el pueblo de México ya identifica desde hace décadas. (Foto: Congreso de la CDMX)

La panista también subrayó el alcance internacional de su trayectoria y mencionó que recibió el premio “Golden Globe” en 1956, además de que el verbo cantinflear está incluido en el diccionario de la Real Academia Española.

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Al cierre de la intervención, la Mesa Directiva informó que turnó el Punto de Acuerdo a la Comisión de Derechos Culturales para su análisis y discusión.

La colección de filmes de Cantinflas estará disponible en Netflix del 1 de septiembre de este año a marzo de 2027. (Posa Films)
La colección de filmes de Cantinflas estará disponible en Netflix del 1 de septiembre de este año a marzo de 2027. (Posa Films)

Netflix incorpora a su catálogo una colección de 35 filmes clásicos de Cantinflas para conmemorar el Día del Cine Mexicano, que se celebra el próximo 15 de agosto, según informó la propia compañía este jueves en un comunicado citado por EFE. Entre los títulos anunciados están “El bolero de Raquel”, “Romeo y Julieta” y “El gendarme desconocido”.

La plataforma pondrá estas películas a disposición de sus usuarios del 1 de septiembre de este año a marzo de 2027, y habilitará una sección especial dedicada a contenidos e historias de México, de acuerdo con el medio especializado Deadline.

Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix, explicó la apuesta de la empresa por las producciones locales: “Nos encanta ser socios creativos del talento local y ver en pantalla las múltiples caras de México. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan una perspectiva auténtica de la vida mexicana”.

Mario Moreno "Cantinflas" visitó Cali en 1943 - crédito suministrada a Infobae por Hugo Suárez Fiat
Entre los títulos anunciados de Cantinflas en Netflix están “El bolero de Raquel”, “Romeo y Julieta” y “El gendarme desconocido”. - crédito suministrada a Infobae por Hugo Suárez Fiat

Entre los filmes de Mario Moreno que llegarán al servicio de streaming estarán “Pepe”, “Ni sangre ni arena”, “El analfabeto, “El padrecito, “El bombero atómico”, “El siete machos”, “Su excelencia y “El bolero de Raquel”, según la lista difundida por Netflix y retomada por EFE.

Deadline también reportó que Netflix prepara un nuevo proyecto ambientado en México titulado “35 días”, sobre Julián, un periodista de viajes, y su proceso de recuperación de una adicción al alcohol durante 35 días en rehabilitación.

Además, la plataforma dio luz verde a la secuela del thriller “Contraataque”, estrenado en 2025, centrado en un escuadrón de élite de las Fuerzas Especiales de México en su lucha contra los cárteles de droga.

La herencia de Cantinflas desata una disputa por 34 películas y termina en Columbia Pictures

Cantinflas / carmen sevilla
El hijo Mario Moreno Ivanova enfrentó en tribunales al sobrino Eduardo Moreno por el control de parte de la filmografía del comediante. (Facebook/Cineteca Nacional)

Cantinflas murió de cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993, a los 81 años, después de una vida en la que el éxito mundial del personaje convivió con una historia familiar atravesada por la muerte de su esposa, el suicidio de una amante y los problemas de adicciones de su hijo adoptivo.

Tras su muerte, se abrió una disputa por el control de 34 películas del comediante. Su hijo, Mario Moreno Ivanova, enfrentó en tribunales al sobrino del actor, Eduardo Moreno, y después de un fallo a su favor los derechos sobre esos filmes quedaron bajo la órbita de Columbia Pictures.

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació el 12 de agosto de 1911 en Santa María de la Redonda, en México. En una entrevista definió el origen de su trabajo con una frase que resumía su identidad pública: “En cualquier circunstancia, todo lo que hice lo tomé del pueblo. Siempre fui pueblo.

Charles Chaplin lo elogió como “el mejor comediante del mundo y el más querido. La publicación también señaló que su personaje lo sacó de la pobreza y lo convirtió en el actor mejor pagado del planeta.

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