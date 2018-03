Hoy, caminando en esta marcha junto a miles, pensaba en esas mujeres que encuentro cada semana en distintos lugares de nuestro país como funcionaria de desarrollo social, pensaba en sus vidas y en cientos de charlas con mates lavados en las que me cuentan sus dolores. Y así, caminando y pensando, me encontré con Silvia. Ella vive en La Matanza, junto al arroyo, en las peores condiciones. Nos abrazamos y me dijo: "Vicky no nos dejen solas, yo aborté y no se lo deseo a mis hijas ni a mis nietas, aún lo sufro. No nos condenen a abortar 'segura y gratuitamente' condénennos a elegir tenerlos y poder darles comida, escuela y salud. Dennos recursos, ayuden a nuestros varones a que no nos dejen solas o nos maltraten: ¡Cuídennos!"… y emocionadas las dos seguimos caminando juntas, en esos silencios que hermanan.