La reivindicación de las sociedades offshore ("corrupción no son las offshore, sino los bolsos de López") tampoco sumó. Un Gobierno que levantó la vara de la ética tan arriba no puede esquivar livianamente estos debates. No solo se demanda de sus funcionarios un estricto cumplimiento de las normas ( presentar declaraciones juradas inobjetables en este caso) sino una conducta pública en la que lo que se hace coincida con lo que se pregona. La corrupción, la ética, y la corrección política son cosas bien diferentes pero todas cuentan.