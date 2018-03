Desde la bancada que lidera Lousteau, por otras razones, también apuntaron a poner el asunto en su real caja. Señalan que no es nueva la posición de la diputada Carla Carrizo, que comparten en líneas generales, y recuerdan que junto al ex fiscal y entonces diputado Manuel Garrido ya había presentado en 2013 un proyecto tendiente a la equidad de cultos y a ajustar las asignaciones para los obispos en línea con el salario de un docente universitario, y no en el actual rango, que oscila entre el 70 y el 80 por ciento del sueldo de un juez de primera instancia.