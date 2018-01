A través de este decreto se reducen las penas para aquellos que tienen trabajadores en negro. Es un tipo de evasión que perjudica no solo a los trabajadores directamente afectados, que se ven privados de aportes, que no tienen ART, que no tienen obra social y que en general poseen peores condiciones que los trabajadores registrados, sino también al sistema de seguridad social en su conjunto, pues la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no percibe los aportes y las contribuciones con que se financia.