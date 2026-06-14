Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Cesar, señalados de difundir panfletos intimidatorios en la región

Los capturados estarían implicados en la elaboración y difusión de panfletos intimidatorios en el municipio de Fundación, Magdalena - crédito Policía Nacional

Las consecuencias del cierre forzado del comercio el municipio de Fundación, Magdalena, generaron preocupación en la región, luego de la difusión de panfletos intimidatorios.

La Policía Nacional detuvo a dos personas que, según las autoridades, estarían detrás de la propagación de estos mensajes de terror. Las autoridades los señalan como responsables de la elaboración y circulación de panfletos que anunciaban un paro armado de 24 horas.

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Según la información difundida por el Departamento de Policía de Magdalena, los detenidos enfrentan actualmente audiencias preliminares. Primero, un juez de control de garantías debe legalizar la captura, paso indispensable para que las investigaciones sigan su curso conforme a la ley.

Durante un allanamiento en un inmueble de San Diego, Cesar, los agentes incautaron una pistola, municiones, una granada de fragmentación y varios panfletos. Entre los objetos decomisados también se halló un dispositivo DVR y teléfonos celulares, uno de los cuales habría servido para divulgar las amenazas a través de Facebook.

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La Policía Magdalena informó la captura de dos personas señaladas de integrar un grupo delincuencial al servicio del Clan del Golfo - crédito @PoliciaColombia/X

Así lo difundió la Policía Nacional: " Bajo el liderazgo del señor general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, se logró la captura en el municipio de San Diego de dos integrantes de un Grupo Delincuencial Común al servicio de la estructura criminal Clan del Golfo".

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de mensajes extorsivos encontrados en los dispositivos electrónicos. Según la información recabada, las víctimas pertenecerían a distintas zonas de la región, lo que revela la magnitud de las intimidaciones.

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Las indagaciones de inteligencia establecieron que los detenidos estarían vinculados a un grupo de delincuencia común que opera bajo órdenes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como el Clan del Golfo.

Las autoridades indicaron que los implicados intentaron confundir a la comunidad y a la fuerza pública, haciendo que los panfletos parecieran obra del grupo criminal Los Primos. “Se estableció que estos delincuentes pretendían facilitar el ingreso del Clan del Golfo a este municipio y consolidar su actuar criminal en la región”, confirmó la Policía.

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Las investigaciones preliminares vinculan a los detenidos con la circulación de documentos apócrifos sobre un supuesto paro armado de 24 horas - crédito Captura video

Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde se lleva a cabo la audiencia de legalización de captura.

De esta manera, las autoridades buscan frenar la ola de intimidaciones que afecta al comercio y a los pobladores de Fundación, priorizando la protección de la ciudadanía y la desarticulación de estructuras criminales que utilizan el miedo como arma.

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En respuesta a la situación, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad en Magdalena y el Cesar. La institución instó a la ciudadanía a no difundir información no verificada y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad pública.

Gobernadora del Magdalena

La gobernadora Margarita Guerrera expresó su respaldo a la actuación de la Fuerza Pública y destacó el trabajo conjunto de los organismos de investigación.

Las detenciones se produjeron tras labores de inteligencia y cooperación interinstitucional, permitiendo identificar a quienes serían responsables de circular documentos falsos donde se mencionaba un supuesto paro armado. Guerrera afirmó: “Reconozco el trabajo articulado de nuestra Fuerza Pública y de los organismos de investigación que permitió la captura de dos personas señaladas de estar presuntamente involucradas en la elaboración y difusión de panfletos intimidatorios que sembraron temor entre los habitantes de Fundación”.

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Gobernadora de Magdalena reconoció el trabajo de la Fuerza Pública para la captura de estas dos personas - crédito @mmarguiguerra/X

La mandataria regional fue enfática en su mensaje a la población: “Desde el primer momento fuimos claros: no íbamos a permitir que el miedo, la desinformación ni las amenazas alteraran la tranquilidad de nuestra gente”. Añadió que quienes intenten alterar la convivencia deberán responder ante la justicia.

Las autoridades del Magdalena informaron que la investigación avanzó mediante labores criminalísticas y el cruce de información entre diferentes instituciones, logrando así un resultado relevante para la seguridad local. La circulación de los panfletos había causado preocupación entre los habitantes, quienes ahora ven una respuesta concreta por parte del Estado.

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Las capturas, según la gobernadora, reflejan la coordinación entre la Policía Nacional, el Ejército y otras autoridades para mantener el orden en la región. Guerrera señaló: “Seguiremos trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional, el Ejército y las demás autoridades para garantizar la seguridad en cada rincón del Magdalena”.

Los hechos recientes en Fundación pusieron en alerta a la comunidad por la aparición de mensajes anónimos que amenazaban con la alteración del orden público. Tras la identificación y detención de los presuntos responsables, las autoridades reiteraron que no permitirán que la zozobra se instale en los municipios del departamento.

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En un mensaje dirigido a la ciudadanía, la gobernadora invitó a la prudencia y a la denuncia: “Invito a los ciudadanos a verificar siempre la información antes de compartirla y a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la tranquilidad y el orden público”. El llamado busca evitar la propagación de rumores y fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad.