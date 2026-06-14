Colombia

Capturan en Bucaramanga a mujer clave del Tren de Aragua requerida por Estados Unidos

La detenida, de nacionalidad venezolana y con circular roja de Interpol, fue interceptada durante un control migratorio y es señalada de manejar parte de las finanzas de la organización criminal transnacional

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Mujer vinculada al Tren de Aragua y buscada por EE. UU. detenida en la vía Bucaramanga–Cúcuta - crédito @Cportilla40/ X
Mujer vinculada al Tren de Aragua y buscada por EE. UU. detenida en la vía Bucaramanga–Cúcuta - crédito @Cportilla40/ X

Una operación de control migratorio realizada en la vía Bucaramanga–Cúcuta permitió la detención de una mujer venezolana señalada como pieza clave dentro de la estructura financiera del Tren de Aragua, organización criminal transnacional.

La captura se produjo cuando la mujer, que viajaba como pasajera en un bus interdepartamental, fue interceptada en un puesto de control de Migración Colombia. Las autoridades confirmaron que sobre ella pesaba una circular roja de Interpol, mecanismo internacional de búsqueda y captura, y era requerida por la justicia de Estados Unidos.

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El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó el resultado del operativo, señalando que la detenida es presuntamente responsable de parte del manejo de las finanzas del Tren de Aragua, además de contar con antecedentes relacionados con estafas bancarias. Según la información oficial, su detención responde a una solicitud de extradición emitida por Estados Unidos en medio de investigaciones que buscan desmantelar redes delictivas vinculadas al crimen organizado en América Latina.

La capturada es señalada como responsable del manejo financiero del Tren de Aragua y era requerida por la justicia de Estados Unidos para su extradición - crédito @Cportilla40/ X
La capturada es señalada como responsable del manejo financiero del Tren de Aragua y era requerida por la justicia de Estados Unidos para su extradición - crédito @Cportilla40/ X

El procedimiento se realizó en medio de los controles migratorios y de seguridad que se han intensificado en los corredores viales estratégicos del nororiente colombiano, zonas que suelen ser utilizadas por estructuras criminales para movilizar recursos y personal. La mujer fue puesta a disposición de la Sijín y enlaces de Interpol Colombia, quienes adelantan las gestiones para definir su situación jurídica y avanzar en el proceso de extradición.

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De acuerdo con los reportes entregados por las autoridades, la capturada habría desempeñado un papel relevante en el manejo financiero del Tren de Aragua, organización considerada una de las más peligrosas y de mayor alcance en la región. Su captura representa un golpe a las redes de financiamiento de este grupo, que enfrenta investigaciones en varios países por delitos como tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y lavado de activos.

La detención de la mujer venezolana vinculada al Tren de Aragua ocurrió en un control migratorio sobre la vía Bucaramanga–Cúcuta, tras una alerta de Interpol - crédito @Cportilla40/ X
La detención de la mujer venezolana vinculada al Tren de Aragua ocurrió en un control migratorio sobre la vía Bucaramanga–Cúcuta, tras una alerta de Interpol - crédito @Cportilla40/ X

El caso sigue bajo análisis de los organismos judiciales y de inteligencia, que buscan establecer la dimensión de sus vínculos con el Tren de Aragua y determinar si existen más personas relacionadas con la estructura criminal operando en el país.

Alias Chiqui, cabecilla del Tren de Aragua, fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo

La reciente captura en la vía Bucaramanga–Cúcuta se suma a la ofensiva internacional contra esta organización criminal transnacional. El caso no es aislado: hace pocas semanas, las autoridades colombianas y estadounidenses coordinaron la extradición de José Enrique Martínez Flores, alias Chiqui, uno de los máximos jefes del Tren de Aragua en Bogotá.

Alias Chiqui, de nacionalidad venezolana y apenas 24 años al momento de su extradición, fue señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un coordinador de envíos de cocaína desde Colombia hacia territorio norteamericano y como pieza clave en la financiación de la estructura. Según documentos judiciales revelados por las autoridades, Martínez Flores organizaba reuniones en hoteles de Bogotá para concretar la adquisición y salida de cargamentos de droga, que eran enviados hacia la costa norte de Colombia, cruzaban Centroamérica y llegaban a Estados Unidos a través de México.

En la acusación formal presentada en Houston, Texas, se le imputan cargos de narcotráfico internacional y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista, luego de que el Departamento de Estado designara al Tren de Aragua como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025. Investigaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos lograron documentar, mediante agentes encubiertos y la interceptación de comunicaciones, transacciones de droga y redes de extorsión lideradas por alias Chiqui.

José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui,
Martínez será el primer integrante del Tren de Aragua en afrontar cargos por terrorismo en Estados Unidos - crédito FBI

El expediente judicial detalla que Martínez Flores mantenía comunicación constante con otros cabecillas del grupo a través de mensajes y notas de voz, y que incluso se le atribuye la coordinación de acciones violentas como el uso de explosivos contra fuerzas del ejército en América del Sur.

El FBI destacó que este es el primer miembro del Tren de Aragua extraditado a Estados Unidos bajo cargos de terrorismo, y que la organización cuenta con capacidad armada significativa y recursos para sostener operaciones criminales a gran escala.

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