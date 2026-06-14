En video quedó registrado el momento en el que un hombre intentó robar láminas de aluminio de un bus de Transmilenio

Un video grabado la noche del 12 de junio exhibe cómo un hombre utiliza una espátula para desprender piezas de aluminio del interior de un bus articulado de TransMilenio, mientras el vehículo circula con pocos pasajeros. El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reaviva la preocupación por los constantes robos a la infraestructura del sistema y los millonarios costos que estas acciones generan para la ciudad - crédito Canal AtvColombia / Facebook

La noche del 12 de junio, el sistema de TransMilenio enfrentó una nueva agresión a su infraestructura: un usuario captó con su teléfono el momento en que un hombre utilizaba una espátula para desprender piezas de aluminio del interior de un bus articulado.

El acto, ocurrido con pocos pasajeros a bordo, provocó reacciones de repudio en las redes sociales y reabrió el debate sobre las consecuencias económicas y operativas de estos daños.

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Las imágenes mostraron claramente cómo el individuo manipuló una pieza metálica, en el suelo tras los asientos, mientras el vehículo sigue su recorrido. Este hecho evidenció una modalidad delictiva que ha venido afectando diversos componentes del sistema, desde el cableado eléctrico hasta las láminas de las estaciones y los puentes peatonales.

El robo de láminas en Transmilenio generó indignación en redes sociales - crédito Canal AtvColombia / Facebook

Las voces en redes sociales no tardaron en aparecer. Frases como “El que graba no hace nada? Omisión es delito también” y “Ya los veo en el metro, robando y dañando todo lo que más puedan” reflejaron el malestar ciudadano ante la aparente normalización de estos hechos. Otros usuarios cuestionaron la efectividad de la tecnología de vigilancia: “Y luego esos buses no tienen cámaras de seguridad, que van a un centro de control y a la policía... Nos han engañado siempre o qué?”. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el responsable fue identificado o si se adelantan investigaciones.

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Impacto de los robos en TransMilenio

El hurto de materiales y daños al mobiliario no solo afecta la experiencia diaria de los pasajeros, sino que también genera pérdidas económicas considerables. Según información obtenida a través de un derecho de petición impulsado por la concejal Diana Diago en 2025, entre 2020 y 2024 se han registrado más de 1.700 robos al mobiliario de las estaciones de Transmilenio, lo que ha provocado una pérdida superior a 11.000 millones de pesos.

La concejal expresó su preocupación: “¡No hay pertenencia por el sistema, la ciudadanía no solo se queja por la inseguridad, sino por el mobiliario en mal estado o por la falta de este!”. Diago detalló que los elementos más afectados por el robo son los techos de las estaciones y las tapas ubicadas sobre las puertas de los buses.

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Usuarios reclamaron la falta de cámaras de seguridad en el sistema - crédito TransMilenio

Modalidades y consecuencias

El robo de cables, láminas y piezas estructurales afecta la operación diaria del sistema. Por ejemplo, la sustracción de cableado eléctrico ha dejado fuera de servicio estaciones clave, retrasando la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras y afectando a miles de usuarios. El hurto de láminas metálicas y mobiliario en puentes y estaciones no solo implica pérdidas económicas, sino que también compromete la seguridad de los pasajeros.

En el caso de los buses, se han documentado robos de piezas de aluminio en biarticulados, especialmente durante las horas de menor afluencia. Los delincuentes aprovechan la baja presencia de usuarios y la limitada vigilancia para desprender partes del mobiliario interno, como ocurrió en el hecho registrado el 12 de junio.

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Diago responsabilizó a administraciones anteriores y actuales: “Este es el resultado de la pésima administración de Claudia López, no fue capaz de priorizar la seguridad de los bogotanos y por el contrario empoderó a los vándalos y delincuentes. Lamentablemente, con Galán la situación no es la mejor, los bogotanos están desesperados de un sistema de transporte que no tiene las mínimas condiciones en su infraestructura, sin puertas, sin láminas en el techo y ni qué decir de los puentes peatonales”.

El robo de láminas de los techos es uno de los hurtos más frecuentes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras oficiales detallan la magnitud del problema: solo en el hurto de tapas Carter, ubicadas sobre las puertas, se han registrado 1.023 casos y más de 6.000 millones de pesos en pérdidas. Los robos de láminas de techo suman 862 casos y más de 4.000 millones de pesos, mientras que el hurto de cableado ha significado 77 casos y más de 600 millones en pérdidas.

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