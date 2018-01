Durante la etapa Cristinista la inflación fue en promedio de 25% anual a pesar del atraso tarifario y cambiario y los controles de precios porque la cantidad de dinero crecía mucho, en magnitud similar al presente (30% anual) debido al déficit fiscal y no encontraba demanda como consecuencia que el desastre de política económica (default, hacer "pata ancha" con el default, controles de precios, aprietes de precios, Gendarmería en la city, etc.) hacía que la economía creciera poco (fueron 4 años de estanflación, desde 2012 a 2015), ergo la demanda real de dinero también (o a la inversa, para no discutir aquí causalidades).El crecimiento de la cantidad de dinero por encima de la demanda real de dinero no podría traer otra cosa que inflación.