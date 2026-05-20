El Salvador

La desinformación y el uso de redes sociales erosionan la confianza en la democracia en Centroamérica y el Caribe, señala informe

El estudio identifica una paradoja digital: aunque la mayoría desconfía de la información en redes, el 66% de las personas de la región las utiliza como principal fuente informativa

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Lady Justicia en un mapa de Centroamérica y el Caribe. El suelo agrietado, teléfonos emiten humo oscuro. Cables la enredan y pequeñas figuras humanas están presentes.
La creciente circulación de información falsa en plataformas digitales afecta la confianza en las instituciones de Centroamérica y República Dominicana, según un estudio que vincula este fenómeno con debilidades institucionales y polarización social (Ilustración Infobae)

El más reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Democracias bajo presión, revela que la desinformación y el uso intensivo de redes sociales están influyendo de manera significativa en la percepción y el funcionamiento democrático de los países de Centroamérica y República Dominicana.

El estudio, que abarca toda América Latina y el Caribe, destaca tendencias que afectan especialmente a estas subregiones en materia de confianza institucional, polarización y vulnerabilidad informativa.

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El informe indica que un promedio de 76% de las personas en América Latina y el Caribe considera que en las redes sociales circula “mucha” o “alguna” información falsa. En República Dominicana, la proporción asciende a 83%, mientras que en Costa Rica alcanza 81%, en Panamá 75%, en El Salvador 73%, en Honduras 71% y en Guatemala 63%. Estos porcentajes superan a los atribuidos a la televisión, la radio y la prensa escrita.

La percepción de que las redes sociales promueven la desinformación se extiende ampliamente. El informe advierte que este fenómeno se intensifica en contextos de desigualdad estructural, alta polarización y baja confianza en las instituciones, condiciones presentes en buena parte de Centroamérica y República Dominicana.

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Control de la información y libertad de expresión

Más de la mitad de las personas en la región respalda la idea de controlar la publicación de noticias falsas, aunque esto implique restricciones a la libertad de expresión. En República Dominicana, el 56% de la población apoya esta medida, en Costa Rica 54%, en Panamá 53%, en El Salvador 53%, en Honduras 55% y en Guatemala 53%. Estos datos reflejan un aumento respecto a años anteriores y evidencian una creciente preocupación por el impacto de la desinformación en la vida política.

Imagen generada por IA. Una adolescente, revisa su computadora portátil. En la pantalla se aprecian redes sociales y chats.
Un aumento en el apoyo social a la restricción de contenidos en línea muestra una reacción ante el avance de la desinformación, pero plantea desafíos para el pluralismo y los procesos democráticos de la región - Crédito: Infobae / Imagen referencial

El respaldo al control de contenidos se relaciona con la baja satisfacción respecto a la democracia y el gobierno. El informe destaca que este clima puede propiciar medidas restrictivas que, aunque buscan frenar la desinformación, representan riesgos para la libertad de expresión y el debate público plural.

La apreciación de que las redes sociales empeoran la política es compartida por el 34,9% de la ciudadanía regional. El informe documenta diferencias en función de la edad: solo el 26,5% de los jóvenes entre 18 y 24 años sostiene esta percepción, frente a un 42,2% entre los mayores de 55 años. La preocupación por la desinformación en redes sociales también tiende a ser más alta entre las generaciones mayores.

Paradoja digital: uso intensivo y desconfianza

El estudio identifica una paradoja digital: aunque la mayoría desconfía de la información en redes, el 66% de las personas en América Latina las utiliza como principal fuente informativa. En 2025, el promedio regional de uso diario de redes sociales se estima en 3 horas y 32 minutos, con WhatsApp como la plataforma dominante. El uso intensivo de estas herramientas se combina con brechas educativas y limitadas habilidades digitales, factores que incrementan la vulnerabilidad ante la desinformación.

Estatua agrietada de la Dama de la Justicia, vendada, con espada y balanzas. Fondo digital con mapa de Centroamérica, palabras y logos de redes sociales.
La reciente investigación expone la paradoja de una ciudadanía que consume información digital pero desconfía de ella, abriendo espacio para propuestas de control que desafían el equilibrio entre libertad y seguridad informativa

El informe del PNUD advierte que la presión digital debilita los mecanismos democráticos y reduce la capacidad de los Estados para regular y responder en un entorno cada vez más complejo. La exposición a desinformación, combinada con la polarización y la baja confianza institucional, genera un ambiente propicio para la erosión del debate público, la reducción del pluralismo y el surgimiento de dinámicas de exclusión, como la violencia digital y el silenciamiento de voces disidentes.

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