No hay ninguna garantía de que vaya a ser así. Más bien todo lo contrario. Porque en gran medida, la prosperidad de Cataluña depende precisamente de su condición de provincia o estado español. Sus niveles de ingreso -40.000 dólares per cápita- derivan no solo de su pertenencia a España, sino a un conjunto mayor aún que es la Unión Europea: un mercado de 500 millones de habitantes, un espacio con libre circulación de bienes, servicios y personas y una moneda fuerte.