Los organismos de derechos humanos critican las excarcelaciones masivas en Nicaragua porque no se ciñen a la ley, tienen propósitos políticos y no toman en cuenta a la víctimas (Foto 19 Digital)

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Winston Danilo Martínez, de 26 años, uno de los dos sospechosos del asesinato del estadounidense Neal Andrew Glenney en San Juan del Sur, presentados este martes por la Policía de Nicaragua, debía estar en prisión hasta septiembre de 2031. Había sido condenado en mayo de 2024 a siete años y seis meses de cárcel por robo con violencia y lesiones graves contra dos mujeres.

Leandro Antonio Artola Pérez, de 25 años, fue señalado el pasado 2 de noviembre, junto con su hermano Alex Junior, por una balacera en la discoteca La 42, en una conocida zona de diversión nocturna de Managua. Tres personas resultaron heridas, dos de gravedad. En enero de este mismo año había sido condenado a doce años de prisión por cuatro tentativas de homicidio.

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José Francisco Salgado asesinó a su tía, una maestra jubilada, el 27 de enero de 2024. Antonio de Jesús Blanco Mora mató a su hermana nueve días después de salir de prisión en diciembre de 2022. En marzo de 2023, una adolescente acusó a su padre de violarla, después de que este fuera excarcelado en octubre del año anterior.

Todos estos casos tienen algo en común. Sus autores o presuntos responsables habían recuperado la libertad antes de cumplir sus condenas, mediante lo que en Nicaragua se conoce popularmente como “perdones presidenciales”, las liberaciones masivas de presos comunes que realiza periódicamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Esta política de excarcelaciones masivas comenzó en 2014, cuando fueron liberados 3.815 presos comunes, y adquirió carácter permanente a partir de 2015. El régimen la presenta como una iniciativa humanitaria de reconciliación y reinserción social que ofrece una segunda oportunidad a quienes han cometido delitos.

El poder de perdonar

Desde entonces, Ortega y Murillo han convertido las excarcelaciones en una forma de celebrar fechas especiales, como en la antigua Roma, cuando los emperadores ordenaban liberar prisioneros con motivo de la Pascua. Con una diferencia importante: los emperadores romanos excluían expresamente de estos perdones a los homicidas y violadores. En Nicaragua, los presos salen por Navidad, Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad o en conmemoración de acontecimientos históricos del sandinismo.

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La copresidente Rosario Murillo ha reconocido que hay un 7.18 por ciento de reincidencia entre quienes han sido liberados de forma anticipada a su condena (Foto 19 Digital)

Jurídicamente, sin embargo, no todas estas excarcelaciones son indultos. La figura del “perdón presidencial” no existe como tal en la legislación nicaragüense. La mayoría de estas liberaciones se producen bajo el régimen de convivencia familiar, que permite a los condenados cumplir fuera de prisión el resto de sus penas, sujetos a determinadas condiciones y controles.

Danny Ramírez Ayérdiz, secretario general del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), explica que hasta la reforma constitucional de 2025 la facultad de conceder indultos y amnistías correspondía a la Asamblea Nacional. Con la reforma, la potestad de indultar pasó a la Copresidencia.

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“A estos perdones presidenciales, en el CALIDH los llamamos indultos políticos, precisamente porque se ejercen como parte de esa demostración de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de decidir a quiénes dejan dentro de la cárcel y a quiénes liberan, sin ningún fundamento basado en la ley”, afirma Ramírez Ayérdiz.

Para el defensor, estas liberaciones exhiben el poder de Ortega y Murillo en tanto mantienen en la cárcel a los presos políticos sin justificación legal y liberan a presos comunes sin justificación legal. “Lo que prevalece en ambos casos es la voluntad de quienes ejercen el poder”, sostiene.

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Desde 2014 hasta noviembre de 2026 se contabilizan más de 72.000 excarcelaciones anticipadas, 9.900 de ellas en lo que va de este año, según un recuento basado en datos oficiales.

La última liberación masiva ocurrió el pasado 8 de noviembre, cuando 2.000 presos comunes abandonaron ocho establecimientos penitenciarios del país en ocasión del 50 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Miles de reincidentes

El propio régimen ha reconocido la reincidencia de los beneficiarios. En 2024, el comisionado mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario Nacional, admitió que el 8,5% de quienes habían recibido beneficios legales regresaban a prisión. El funcionario consideró relativamente bajo ese porcentaje y lo presentó como evidencia de la efectividad del tratamiento penitenciario.

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Darling Carolina Mejía Mojica recibió tres excarcelaciones anticipadas en cuatro años y terminó asesinando a Ruth Muñoz Bermúdez (derecha) en Masachapa

El 14 de febrero de 2025, Rosario Murillo situó la tasa de reincidencia en el 7,18%, sobre un universo de 48.964 beneficiarios contabilizados por el Gobierno desde 2015. Esa proporción equivalía entonces a unas 3.515 personas que habían vuelto a delinquir.

Si se aplica ese mismo porcentaje al acumulado actual de excarcelaciones, la cifra rondaría los 5.200 casos de reincidencia.

Ramírez Ayérdiz cuestiona la suficiencia de las estadísticas oficiales y la falta de evaluaciones previas.

“No hay estudios previos que determinen si esa persona sigue representando un peligro para la sociedad, si está efectivamente desvinculada de sus antecedentes de violencia o si puede volver a cometer delitos relacionados con las causas por las que fue detenida”, señala.

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Uno de los casos más ilustrativos es el de Darling Carolina Mejía Mojica, quien recibió tres excarcelaciones anticipadas en cuatro años. En septiembre de 2019 fue condenada a tres años de cárcel por robo. Salió en abril de 2020 y siete meses después atacó a un hombre, por lo que recibió otra condena, esta vez por tentativa de homicidio. Volvió a recuperar la libertad y en febrero de 2023 cometió un robo agravado.

Por este último delito fue condenada a cinco años de prisión, pero salió en diciembre de 2023. El 26 de noviembre de 2025 asesinó a Ruth de los Ángeles Muñoz Bermúdez en Masachapa, una localidad del litoral pacífico nicaragüense. En febrero de 2026 recibió una nueva condena de diez años y seis meses de cárcel.

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Víctimas de la reincidencia

José Francisco Salgado, por su parte, cumplía una condena de cinco años y seis meses por robo agravado cuando fue excarcelado el 16 de octubre de 2023. Poco más de tres meses después asesinó a su tía, María de Lourdes Tórrez Salgado, una maestra jubilada de alrededor de 80 años que había colaborado con la Policía para detenerlo en 2021. Sus familiares atribuyeron el crimen a una venganza. Fue condenado a cadena perpetua.

Leandro Antonio Artola Pérez fue señalado por una balacera en Managua, diez meses después de recibir una condena de doce años.

Antonio de Jesús Blanco Mora, conocido como El Chino, acumulaba varios procesos judiciales por robo cuando recibió el beneficio de la libertad anticipada el 22 de diciembre de 2022. El último día de ese año asesinó a su hermana, Ivette de la Concepción Martínez Mora, de 40 años, durante una disputa familiar en Managua. Recibió una condena de 17 años de prisión.

Óscar Manuel García Flores acumulaba condenas por seis años y ocho meses por robo agravado y violencia contra su pareja, Raquel de los Ángeles Salinas Barahona. Debía permanecer encarcelado hasta enero de 2026, pero recuperó la libertad en mayo de 2020. Un año después asesinó a la mujer que lo había denunciado. En abril de 2023 fue condenado a cadena perpetua.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, principalmente las feministas, han cuestionado durante años esta política de excarcelaciones. Advierten que entre los beneficiarios figuran hombres condenados por delitos sexuales y violencia contra las mujeres, sin que existan suficientes garantías de protección para sus víctimas.

Ramírez Ayérdiz expresa especial preocupación por los hombres condenados por violencia de género que, una vez excarcelados, asesinan a sus antiguas parejas o a otras mujeres. “El régimen es cómplice e incluso coautor de esos delitos que se perpetran a expensas de estas liberaciones masivas”, afirma.

Liberaciones sin controles

El CALIDH, en su informe correspondiente a 2023, denunció que las autoridades habían excarcelado a miles de presos comunes “sin considerar el delito cometido en perjuicio de la integridad de las víctimas, ni la legalidad de los beneficios”. El organismo recordó que desde 2014 se ha liberado a condenados por violación sexual contra menores de edad, pese a las restricciones que establece el artículo 181 del Código Penal nicaragüense.

En marzo de 2024, el Observatorio de Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir denunció que al menos tres de los femicidios registrados en los primeros meses de ese año habían sido atribuidos a hombres beneficiados por los llamados perdones presidenciales. En noviembre de ese mismo año, una investigación del medio independiente Confidencial documentó diez casos de mujeres asesinadas por agresores que habían recibido la libertad anticipada.

Óscar Antonio Rocha Vallejos mató a un hombre en Matagalpa después de obtener la libertad anticipada por delitos de robo

Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recuerda que la legislación penitenciaria contempla distintos regímenes y que la convivencia familiarse aplicaba cuando el condenado había cumplido parte de su pena y estaba próximo a recuperar la libertad. También destaca las facultades de los jueces de ejecución de sentencia y vigilancia penitenciaria para revisar las causas.

“Los procesos en materia penal tienen una característica fundamental: son individualizados. Se acusa a una persona por determinados cargos, por su responsabilidad penal, y en representación también de las víctimas, de las personas ofendidas”, explica Carrión. A su juicio, las liberaciones masivas desconocen ese carácter individual de la responsabilidad penal y las garantías del debido proceso.

Las víctimas menos escuchadas

Las autoridades penitenciarias sostienen que los beneficiarios están obligados a reportarse mensualmente ante el establecimiento carcelario del que salieron y que sus familiares adquieren compromisos para facilitar su reinserción social. Sin embargo, el Ministerio del Interior no divulga las listas completas de los excarcelados, los delitos por los que fueron condenados ni las evaluaciones individuales que justifican su liberación.

Carrión advierte que, por las condiciones que atraviesa Nicaragua, las víctimas de los condenados no denuncian lo que sucede con estas liberaciones. El defensor cuestiona también la falta de rendición de cuentas sobre los miles de presos que han salido de las cárceles en la última década.

“Están sacando a miles de personas de las cárceles. ¿Y cuántos quedan? Estamos hablando de miles de personas liberadas en un período relativamente corto, particularmente en la última década. Esto tiene que ver con la falta de rendición de cuentas. ¿Por qué salen? ¿Con base en qué procedimientos salen? Todo es turbio.”, dice.

Para Carrión, la subordinación de las instituciones judiciales al poder político impide que estas ejerzan sus funciones de control. “Por supuesto, las víctimas son las menos escuchadas. El Poder Judicial y la Fiscalía están pintados, totalmente sometidos a la voluntad de la dinastía”.

En el caso de Winston Danilo Martínez, el sospechoso del asesinato del turista estadounidense, la Policía Nacional presentó su captura como un éxito de la institución en el esclarecimiento del crimen. En su comparecencia ante los medios oficialistas, sin embargo, omitió mencionar que el detenido debía encontrarse en una cárcel nicaragüense cumpliendo una condena a la que todavía le faltaban casi cinco años.