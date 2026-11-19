Fotografía de archivo en la que se registró a la primera dama y copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo (i), durante un acto público, en Managua (Nicaragua). EFE/Stringer

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Un informe del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) advirtió que la eventual sucesión de Daniel Ortega en Nicaragua podría dejar a Rosario Murillo al frente de una estructura de poder sin respaldo suficiente dentro del sandinismo ni ante la población. El documento describe ese escenario como “una dinastía con pies de barro”.

El análisis, divulgado en Costa Rica, sitúa la salud del dictador nicaragüense como uno de los elementos que reactivaron las dudas sobre el futuro del régimen. Ortega, de 81 años y con cerca de 30 años en el poder, reapareció hace diez días en un acto oficial tras más de dos meses sin actividades públicas conocidas.

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Durante esa aparición, que duró unos 25 minutos, Ortega caminó con lentitud, dio pasos cortos y permaneció tomado de la mano de Murillo. Según el Cetcam, las imágenes volvieron a poner en debate la capacidad del círculo oficialista para ordenar una transición sin conflictos internos si Ortega deja de ejercer el poder.

La entidad señaló que Murillo ha asumido cada vez más funciones dentro del aparato estatal y partidario. Aun así, sostuvo que la codictadora enfrenta una dificultad que las reformas institucionales no pueden resolver: la ausencia de legitimidad suficiente para garantizar obediencia entre los distintos sectores que integran el régimen.

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Una ilustración política muestra a Rosario Murillo sobre un pedestal agrietado con el perfil de Daniel Ortega tallado, mientras figuras abstractas de militares y policías observan con incertidumbre bajo un fondo bicolor rojo y negro del FSLN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de Ortega y las tensiones por el control del poder

Para el Cetcam, una eventual ausencia definitiva de Ortega supondría un momento de alta fragilidad para la estructura política que ambos dirigentes construyeron. El centro de estudios consideró que no existe certeza de que Rosario Murillo pueda conservar el control de todas las áreas decisivas del Estado, entre ellas las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y las estructuras territoriales.

“La sucesión por la ausencia física de Ortega es un momento sumamente delicado”, afirmó el grupo de expertos. El documento añadió que Murillo carga con un nivel de rechazo acumulado que limita sus posibilidades de ejercer una autoridad incuestionada sobre los sectores que sostienen al régimen.

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El análisis vincula esa debilidad con la estrategia de reforzar los mecanismos de vigilancia y persecución, tanto dentro como fuera de Nicaragua. Según el Cetcam, el objetivo consiste en evitar que surja una alternativa política o una fractura interna que interfiera con el traspaso del poder.

En ese contexto, el informe menciona las purgas recientes en el Poder Judicial, la designación de una nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la destitución de numerosos oficiales de la Policía Nacional y la juramentación de miles de policías voluntarios. Para la entidad, estas medidas responden a una misma necesidad: reducir los márgenes de autonomía en las instituciones y asegurar lealtades ante una posible transición.

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Las caricaturas de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre un pedestal agrietado reciben el saludo militar de un grupo de oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios legales de Murillo para consolidar la sucesión

El Cetcam sostuvo que Murillo trabaja desde hace años para asegurar su ascenso pleno en la jerarquía del régimen. El documento sitúa un punto de quiebre en 1998, cuando Zoilamérica Narváez denunció a Ortega por abuso sexual y Murillo decidió respaldar públicamente a su esposo, entonces líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde la oposición.

Desde entonces, según los analistas, la actual codictadora construyó redes de influencia en el sandinismo, en los medios oficiales, en las organizaciones territoriales y en las instituciones estatales. La enfermedad o el deterioro físico de Ortega aceleró la necesidad de convertir ese poder acumulado en una sucesión formalmente respaldada.

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El centro de estudios consideró que la reforma constitucional impuesta desde 2025 constituye una de las principales herramientas de esa estrategia. Las modificaciones establecieron las copresidencias y ampliaron la subordinación de los poderes estatales a la Presidencia.

También reforzaron la dependencia de los regímenes municipales y regionales respecto del Ejecutivo y consolidaron la jerarquía directa de la Presidencia sobre las fuerzas armadas y policiales. “Los cambios no son menores porque efectivamente establecen los cimientos de una dictadura dinástica”, señaló el Cetcam.

La entidad interpreta que el rediseño institucional busca impedir que la sucesión quede sujeta a acuerdos políticos, disputas familiares o decisiones de organismos estatales con capacidad propia. Bajo ese esquema, Murillo dispondría de instrumentos legales y administrativos para concentrar el mando si Ortega ya no pudiera ejercerlo.

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El dictador nicaragüense Daniel Ortega (derecha), acompañado por su esposa Rosario Murillo, se dirige a sus simpatizantes durante la "Marcha por la Seguridad y la Paz", convocada por el gobierno, en Managua el 7 de julio de 2018.

La falta de legitimidad como principal límite de la copresidenta

El informe concluyó que la arquitectura institucional no garantiza por sí sola la estabilidad de una sucesión. Según el Cetcam, Murillo ha procurado neutralizar los riesgos mediante reformas, cambios de funcionarios y controles sobre la seguridad interna, pero no consiguió construir una base de aceptación que trascienda el aparato oficial.

“No ha logrado revestirse con un halo de legitimidad”, indicó el centro de estudios. Esa carencia, de acuerdo con los expertos, se percibe tanto dentro del sandinismo como entre los grupos de poder y la ciudadanía.

El documento plantea que esa distancia entre el control institucional y la falta de respaldo político puede convertirse en una fuente de tensiones si se produce una transición. La permanencia de Ortega, aunque limitada por sus ausencias prolongadas, seguiría siendo un factor de cohesión para un régimen que enfrenta el desafío de preservar su estructura sin la figura que lo ha encabezado durante décadas.

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