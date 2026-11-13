Nicaragua

El opositor Félix Maradiaga se plantea volver a Nicaragua: “Quiero contribuir a la reconstrucción democrática desde dentro”

Maradiaga aseguró que está dispuesto a asumir los riesgos de volver a Nicaragua con el objetivo de contribuir a la reconstrucción democrática desde el territorio

Félix Maradiaga manifestó su disposición a regresar a Nicaragua para promover el retorno a la democracia a pesar de los riesgos. (Cortesía: Facebook)
Félix Maradiaga manifestó su disposición a regresar a Nicaragua para promover el retorno a la democracia a pesar de los riesgos. (Cortesía: Facebook)
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El dirigente opositor nicaragüense Félix Maradiaga aseguró que está dispuesto a regresar a Nicaragua para impulsar desde el país el retorno a la democracia, aun si las condiciones de seguridad y las garantías políticas no son completas.

En declaraciones a EFE, divulgadas este viernes, Maradiaga sostuvo que ya transmitió esa decisión a actores internacionales con los que mantiene contactos. El opositor planteó su regreso como una decisión personal, voluntaria y asumida bajo riesgo, en un contexto marcado por el exilio de críticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Mi voluntad, mi deseo y mi decisión son regresar a Nicaragua y continuar mi trabajo por la democracia desde el propio territorio nicaragüense”, afirmó el dirigente, quien fue expulsado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros 221 presos políticos.

Maradiaga figuró entre los 222 expresos políticos que la dictadura envió a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. Lo privaron de su nacionalidad, sus derechos políticos y sus bienes.

Maradiaga fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros presos políticos nicaragüenses. (Cortesía: Facebook)
Maradiaga fue desterrado a Estados Unidos en febrero de 2023 junto con otros presos políticos nicaragüenses. (Cortesía: Facebook)

El opositor explicó a EFE que su decisión responde a un compromiso con el país y con la restitución de las libertades públicas. “Personalmente estoy dispuesto a considerar mi regreso, incluso si las condiciones de seguridad y las garantías políticas no son óptimas o son incompletas”, señaló.

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Según Maradiaga, conoce los riesgos de volver al territorio nicaragüense. Pese a ello, consideró que podría aportar a la reconstrucción democrática desde dentro del país.

El dirigente remarcó que su posición no debe interpretarse como una exigencia para otros opositores, activistas o ciudadanos que permanecen en el exilio. El retorno de los nicaragüenses desterrados, dijo, debe producirse con garantías verificables y sin represalias.

El régimen nicaragüense expulsó a 222 presos políticos hacia Estados Unidos en febrero de 2023. (Yamil Lage/Pool via REUTERS)
El régimen nicaragüense expulsó a 222 presos políticos hacia Estados Unidos en febrero de 2023. (Yamil Lage/Pool via REUTERS)

La declaración de Maradiaga se produjo tras una consulta de EFE sobre el grupo ministerial creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la situación nicaragüense y buscar canales de diálogo con el régimen Ortega-Murillo.

El mecanismo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Entre sus objetivos figuran el seguimiento de la crisis, la defensa de elecciones en Nicaragua y la liberación incondicional de los presos políticos.

Maradiaga planteó que ese grupo debería promover condiciones concretas para el regreso de los exiliados. Entre ellas, mencionó la restitución de las nacionalidades retiradas, la devolución de los derechos confiscados, la libertad de participación política y medidas efectivas contra eventuales represalias.

Si el Grupo Ministerial consigue abrir una vía para una visita internacional a Nicaragua, mi disposición a regresar y contribuir personalmente a ese esfuerzo democrático es inequívoca”, expresó el opositor.

Maradiaga solicitó al grupo de la OEA que gestione la restitución de la ciudadanía y los derechos cívicos confiscados a los exiliados. (Cortesía: Facebook)
Maradiaga solicitó al grupo de la OEA que gestione la restitución de la ciudadanía y los derechos cívicos confiscados a los exiliados. (Cortesía: Facebook)

Ortega anunció en julio que no habrá más elecciones en Nicaragua

La creación del grupo de la OEA ocurrió después de que Daniel Ortega declarara el 19 de julio que no habría más elecciones en Nicaragua. A partir de esa postura, la Asamblea bajo su control impulsó una reforma constitucional que impide competir en procesos electorales a quienes sean considerados “traidores a la patria”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando comenzaron protestas que derivaron en una respuesta de la dictadura, la cual fue denunciada por organismos internacionales y grupos de derechos humanos.

La situación se profundizó tras los comicios de noviembre de 2021, en los que Ortega fue “reelegido” para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. La elección se celebró con varios de sus principales adversarios detenidos, entre ellos Maradiaga.

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