La iniciativa se desarrollará del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2026 desde San José, Costa Rica, con materiales sobre encarcelamientos políticos, desapariciones forzadas y agresiones contra defensoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Colectivo Nicaragua Nunca Más presentó este lunes en San José, Costa Rica, la campaña “Libres y presentes: Ni silencio ni olvido”, una iniciativa que busca visibilizar denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua, reclamar la libertad de personas encarceladas por motivos políticos y difundir testimonios de víctimas y familiares.

La organización indicó en un comunicado que la campaña se extenderá desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2026. Durante esos 30 días publicará testimonios, videos, podcasts, infografías y notas informativas sobre casos de prisión política, desaparición forzada y violencia contra mujeres defensoras de derechos humanos.

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El colectivo señaló que también abordará la situación de guardabosques indígenas mayangnas privados de libertad. Según la entidad, estos casos reflejan una criminalización de la defensa territorial y de los derechos de los pueblos indígenas.

Ocho videos, seis podcasts y material en dos idiomas

El plan de comunicación incluye ocho videos, seis podcasts, siete infografías y cinco notas informativas, además de perfiles de casos que la organización considera prioritarios. El material audiovisual tendrá subtítulos en español e inglés, con el objetivo de ampliar su difusión fuera de Nicaragua.

Una ilustración alude a los informes de expertos de las Naciones Unidas sobre muertes bajo custodia estatal y desapariciones forzadas en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los contenidos circularán a través de la página institucional del colectivo, así como en Facebook, Instagram, X, YouTube y WhatsApp. La entidad también prevé acciones dirigidas a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y representaciones diplomáticas.

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Salvador Marenco, integrante del Consejo de Coordinación del Colectivo Nicaragua Nunca Más, sostuvo que la campaña apunta a mantener la presión pública e internacional frente a las denuncias de represión.

“Detrás de cada persona presa política o desaparecida hay una familia que espera respuestas y exige justicia”, afirmó Marenco en el comunicado. “No podemos permitir que el silencio y la impunidad se impongan”, agregó.

Jornada especial del 25 de noviembre para mujeres defensoras y exiliadas

La primera etapa de la campaña estará centrada en las experiencias de mujeres defensoras de derechos humanos, migrantes y exiliadas. El colectivo afirmó que las nicaragüenses enfrentan formas de violencia que se agravan cuando denuncian abusos, ejercen activismo o salen del país.

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La organización prevé una jornada especial el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese día divulgará historias de mujeres privadas de libertad, víctimas de desaparición forzada y familiares que buscan a sus seres queridos.

Wendy Quintero, comunicadora del colectivo, afirmó que el exilio no garantiza condiciones de seguridad para las mujeres que han denunciado violaciones de derechos humanos. “Es fundamental escuchar sus testimonios, documentar las violaciones y exigir a los Estados respuestas efectivas de protección y justicia”, expresó.

Colectivo Nicaragua Nunca Más lanzó una campaña para denunciar la represión y pedir la liberación de presos políticos

La iniciativa también pondrá el foco en la falta de información oficial sobre el paradero, el estado de salud y la situación jurídica de las personas que, según el colectivo, fueron sometidas a desaparición forzada.

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Reclamos ante la comunidad internacional el 10 de diciembre

El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, la campaña concentrará sus mensajes en la incidencia internacional. El colectivo anunció que insistirá en la responsabilidad del Estado, la protección de las víctimas y la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas.

Katy Lechado, oficial de incidencia de la organización, señaló que la iniciativa denunciará las condiciones de reclusión y los riesgos que enfrentan las personas adultas mayores privadas de libertad.

El comunicado concluye con un llamado a la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país, a organizaciones sociales y a la comunidad internacional para que compartan los testimonios de las víctimas, acompañen las demandas de sus familias y reclamen información verificable sobre las personas desaparecidas.

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