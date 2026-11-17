Lingotes de oro y fajos de dólares estadounidenses acompañan a la bandera de Nicaragua en una composición sobre reservas financieras y comercio exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las compañías Equinox Gold, Mineros y Mako Mining informaron que aumentaron la producción de oro en Nicaragua durante el tercer trimestre de 2026, con ingresos récord y avances en planes para ampliar sus operaciones. Las tres empresas también anunciaron inversiones, permisos y trabajos de perforación destinados a extender la vida útil de sus yacimientos o abrir nuevas minas.

El desempeño ocurre en un contexto de precios internacionales del oro superiores a los USD 4,000 por onza. En 2025, las exportaciones mineras nicaragüenses superaron los USD 2,000 millones y se convirtieron en el principal rubro de ventas externas del país.

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Las empresas canadienses concentran buena parte de la actividad aurífera. Equinox Gold es la mayor operadora del sector por volumen y capacidad de procesamiento, con las minas La Libertad, en Chontales, y El Limón, en León. La colombiana Mineros opera a través de Hemco-Nicaragua, mientras que Mako Mining explota la mina San Albino, en Nueva Segovia.

La baja de la minería en Nicaragua se vinculó con una menor producción y exportación de oro, uno de los principales productos de venta externa del país./ (Imagen ilustrativa Infobae)

Equinox Gold obtuvo una cuarta parte de su producción trimestral en Nicaragua

La producción de las minas La Libertad y El Limón alcanzó 58,489 onzas de oro entre julio y septiembre. Esa cifra representó el 25% del volumen total de Equinox Gold durante el período, según el informe entregado por la compañía a sus accionistas.

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El grupo produjo 237.019 onzas y vendió 248.484 onzas en el tercer trimestre, a un precio promedio de USD 4,157 por onza. Las ventas le permitieron alcanzar ingresos récord de USD 1,000 millones.

Las operaciones nicaragüenses tienen una capacidad de procesamiento de unas 7,500 toneladas de material por día. Entre enero y septiembre, ambas minas acumularon una producción de 199,246 onzas, cerca del objetivo anual de entre 225,000 y 250,000 onzas previsto para este año.

La empresa indicó que sus actividades de corto plazo en Nicaragua se concentran en identificar nuevas fuentes de mineral y retirar materiales estériles para permitir la continuidad de la explotación.

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La Mina El Limón es la principal productora de oro de toda Nicaragua. Este ha sido uno de los rubros más favorecidos durante el régimen de Ortega. Crédito: CONNECTAS

Hemco-Nicaragua explicó el crecimiento por la minería artesanal

La Hemco-Nicaragua, filial local de Mineros produjo 37,698 onzas de oro en el tercer trimestre, un incremento del 18% frente al mismo período de 2025. La compañía atribuyó el avance a un mayor volumen de material procesado, mejores recuperaciones metalúrgicas y al aporte del mineral adquirido a productores artesanales.

“La producción de Hemco en el tercer trimestre de 2026 se debió principalmente a leyes de alimentación más altas y a la contribución del mineral adquirido de Bonanza Mining Partners”, señaló la empresa en su informe trimestral. Ese esquema, conocido como Modelo Bonanza, regula la relación comercial con los mineros artesanales que venden material a la compañía.

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Hemco-Nicaragua aportó el 60% de la producción total de Mineros en el trimestre. El grupo obtuvo 62,253 onzas de oro, del 13% más que en los mismos meses del año anterior, mientras que la mina Nechí, en Colombia, explicó el 40% restante.

Entre enero y septiembre, Mineros acumuló una producción de 180,356 onzas, un 11% por encima de la cifra registrada en igual período de 2025. La empresa vendió 187,133 onzas a un precio promedio de USD 4,451 por onza, con ingresos récord de USD 838 millones y una utilidad neta de USD 222 millones.

Hemco-Nicaragua prevé terminar el año con una producción de entre 148,000 y 152,000 onzas. También invierte USD 23 millones para elevar de 1,750 a 2,000 toneladas diarias su capacidad de procesamiento.

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Las concesiones mineras otorgadas sin consulta previa abarcan el 25.5 por ciento de los territorios comunales indígenas y afrodescendientes. (Cortesía: Asociación Mayangna)

El Proyecto Porvenir prevé extraer oro, plata, zinc y cobre

Mineros avanza además en el Proyecto Porvenir, previsto como una operación independiente de Hemco-Nicaragua. La compañía estima una inversión inicial de USD 206.8 millones para poner en marcha la mina, que estará ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

El proyecto contará con una planta capaz de procesar 2,000 toneladas de material por día y apunta a extraer oro, plata, zinc y cobre. En abril de 2026, la compañía recibió la certificación ambiental de la Fiscalía General de la República para la planta de procesamiento y sus depósitos de relaves, un paso necesario para completar los permisos exigidos por el régimen nicaragüense.

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Mineros también estudia instalar otra planta de procesamiento con capacidad para 1,000 toneladas diarias. La firma sostiene que esa infraestructura permitiría aliviar restricciones operativas y acompañar el crecimiento proyectado de sus operaciones en el país.

Mako Mining obtuvo permisos para perforar una nueva concesión

La canadiense Mako Mining informó una producción de 12,743 onzas de oro y ventas de 11,902 onzas durante el tercer trimestre. La compañía recibió un precio promedio de USD 4,285 por onza, con ingresos aproximados de USD 50.7 millones y una utilidad neta de USD 16.4 millones.

De ese volumen, 9,145 onzas procedieron de la mina San Albino, situada en Nueva Segovia. La operación tiene capacidad para procesar 1,000 toneladas diarias de material. Entre enero y septiembre, la mina acumuló 30,177 onzas de oro, frente a una meta anual de entre 35,000 y 37,000 onzas.

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Mako Mining comunicó que mantendrá estable la producción de su planta y que continuará sus planes de expansión en Nicaragua. La empresa obtuvo permisos de perforación para comenzar la exploración de la concesión Eureka, donde ya se realizan tareas preparatorias. La perforación comenzará antes de que finalice el trimestre.

A la producción de estas tres compañías se sumará en los próximos meses la británica Condor Gold, que opera la mina La India y prevé iniciar actividades antes de que termine 2026.

Nicaragua mantiene con la República Popular de China una fuerte relación en referencia a la concesión de empresas mineras para trabajar en el territorio. Foto Infobae/ScribdIA

Mineras chinas concentran el 12.5% del territorio nicaragüense

El 27 de octubre de 2026, la Fundación del Río afirmó que 23 empresas vinculadas con China controlan 93 concesiones mineras que abarcan 1.554.332,02 hectáreas en Nicaragua, una superficie equivalente al 12.5% del territorio nacional. La cifra contradice la posición de las embajadas chinas en Nicaragua y Costa Rica, que sostuvieron que la participación de ese capital es limitada y que no existen operaciones próximas a la frontera costarricense. La organización ambientalista elaboró el registro con publicaciones de La Gaceta difundidas entre 2021 y 2026.

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