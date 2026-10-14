Nicaragua eleva su previsión de inflación para 2026 ante el alza de alimentos, petróleo y riesgos climáticos

El Banco Central de Nicaragua elevó su proyección de inflación para 2026 a un rango de entre 3.5% y 4.5%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los precios de los alimentos y los servicios muestran incrementos en Nicaragua, mientras el Banco Central de Nicaragua (BCN) elevó su previsión de inflación para 2026. El organismo proyecta ahora una variación anual de entre 3.5% y 4.5%, por encima del rango inicial de 2.5% a 3.5%.

La revisión figura en las perspectivas macroeconómicas de octubre. El BCN atribuyó las mayores presiones a la evolución de los precios internacionales, las condiciones climáticas vinculadas con El Niño y el encarecimiento del petróleo.

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El organismo informó que la inflación interanual alcanzó 4% en julio, mientras que la inflación acumulada se ubicó en 2.1%. El informe de octubre solo incluyó ese registro y no divulgó la evolución del indicador durante los dos meses posteriores.

El incremento de precios también se reflejó en la canasta básica. Durante los primeros siete meses de 2026, el costo de los 52 productos que integran esa medición llegó a 21,474.94 córdobas (USD 579.82).

La canasta básica acumuló un aumento frente a julio de 2025

En diciembre del año anterior, la canasta básica tenía un valor de 20,821.68 córdobas (USD 562.19). En julio de 2025, su costo era de 20,549.67 córdobas (USD 554.84).

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La diferencia entre ese último valor y el registro disponible de 2026 representó un aumento de 925 córdobas (USD 24.98) en un año. La cifra corresponde al conjunto de alimentos y otros productos considerados en ese indicador.

El régimen de Daniel Ortega no actualizó desde julio los datos sobre el comportamiento de la canasta básica. El BCN tampoco presentó en su reporte de octubre información adicional sobre el nivel de inflación registrado después de ese mes, según Diario La Prensa.

La canasta básica de 52 productos alcanzó un costo de 21,474.94 córdobas en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad indicó que la continuidad de los subsidios a bienes y servicios básicos, la estabilidad cambiaria y la coordinación de las políticas monetaria y fiscal moderaron el aumento de los precios. Estos factores fueron incluidos junto con las variables externas y climáticas que, según el organismo, influyeron en el comportamiento de la inflación.

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El BCN identificó riesgos vinculados con el contexto internacional

El Banco Central advirtió que los choques de oferta relacionados con los conflictos geopolíticos y las interrupciones en las cadenas de suministro podrían continuar afectando los precios internacionales. El organismo también mencionó la persistencia de la inflación mundial.

Según el BCN, ese escenario llevó a los principales bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo. La institución incluyó estas condiciones dentro de los riesgos que pueden incidir en la evolución de los precios en Nicaragua.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a los gobiernos de América Latina a mantener la atención sobre la inflación ante el impacto de la crisis petrolera vinculada con la guerra en Oriente Medio.

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El organismo recomendó a los bancos centrales prevenir los efectos secundarios del aumento de los precios de la energía y las materias primas. La recomendación incluyó tanto a los países exportadores como a los importadores.

El organismo monetario atribuyó las presiones inflacionarias al encarecimiento del petróleo, factores climáticos y precios internacionales.

El Niño podría afectar temporalmente la producción agropecuaria

Las autoridades nicaragüenses consideran que las condiciones climáticas asociadas con El Niño podrían afectar de forma temporal la producción agropecuaria y, con ello, incidir en los precios de los alimentos. Los pronósticos citados prevén que el fenómeno alcance su máxima intensidad en diciembre de 2026 y se prolongue hasta febrero de 2027, de acuerdo a datos de Diario La Prensa.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que la temperatura de la superficie del mar en el sector del océano Pacífico utilizado para monitorear El Niño superó en septiembre los cuatro °C por encima del promedio.

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Según el reporte citado, se trató del valor más alto desde el inicio de las mediciones en 1949. El Niño forma parte del ciclo climático denominado El Niño-Oscilación del Sur.

El fenómeno puede modificar los patrones de lluvia y elevar la temperatura global. Sus efectos pueden incluir sequías en algunas regiones y precipitaciones intensas en otras.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que El Niño podría extenderse hasta febrero de 2027. El Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea, indicó que agosto de 2026 igualó a julio de 2023 como el mes más caluroso registrado a nivel mundial.

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La temperatura media del aire en superficie alcanzó 16.96 °C, según ese organismo. El dato forma parte del contexto climático considerado en las proyecciones sobre la producción agropecuaria y los precios de los alimentos.