Nicaragua ya obtuvo en seis meses casi ocho de cada diez dólares que ganó por exportar oro en todo 2025

Las exportaciones de oro de Nicaragua alcanzaron los 1.543,2 millones de dólares en el primer semestre de 2026. (REUTERS/Hiba Kola)

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Las exportaciones de oro de Nicaragua sumaron USD 1,543.2 millones entre enero y junio de 2026, según Confidencial.digital. El resultado equivalió al 78.3% de los USD 1,971 millones vendidos por ese producto durante todo 2025.

Los ingresos del sector aumentaron 79.3% frente a los USD 860.9 millones registrados en el primer semestre de 2025. Si el ritmo de los primeros seis meses se mantuviera, las ventas anuales de oro podrían superar USD 3,500 millones, un valor levemente superior al total de las exportaciones nicaragüenses de mercancías de 2021, que fue de USD 3,510.6 millones.

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El oro subió por el aumento de los precios y del volumen exportado

El avance de las exportaciones auríferas no estuvo ligado únicamente a la cotización internacional del metal. Nicaragua envió 334,700 onzas troy de oro al exterior durante el primer semestre de 2026, frente a 290,100 onzas troy en igual período del año anterior.

El volumen exportado creció 15.4% y el precio promedio aumentó 55.4%. La subida simultánea de ambos indicadores explicó el incremento de los ingresos de esta actividad.

Estados Unidos, Canadá y Suiza fueron los principales destinos del oro extraído en las minas nicaragüenses. El metal se mantuvo como el producto de mayor valor dentro de las exportaciones del país.

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Confidencial.digital informó que los senadores estadounidenses Ted Cruz, republicano, y Tim Kaine, demócrata, presentaron una propuesta de ley para ampliar las sanciones relacionadas con el negocio aurífero. La iniciativa apunta a una de las actividades que sostienen la economía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de acuerdo con el medio.

El crecimiento de los ingresos por oro se debió al aumento simultáneo del 15,4% en el volumen y del 55,4% en el precio promedio del metal. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Las exportaciones de mercancías alcanzaron USD 3,569 millones

Las ventas externas de mercancías de Nicaragua llegaron a USD 3,569 millones al cierre de junio de 2026. El monto fue USD 868 millones mayor que los USD 2,701 millones registrados durante el mismo semestre de 2025, lo que representó un aumento de 32.1%.

Los datos del Banco Central de Nicaragua indican que el oro, la carne bovina y el café concentraron buena parte de ese crecimiento. Durante 2025, las exportaciones generales ya habían aumentado USD 1,134.9 millones, o 27.1%, frente a 2024.

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Los mayores precios internacionales del oro, la carne de res y el café contribuyeron al comportamiento de la canasta exportadora. En los primeros seis meses de 2026, el oro y la carne registraron aumentos tanto en los volúmenes enviados como en sus precios promedio.

La industria cárnica pasó de USD 429.9 millones en el primer semestre de 2025 a USD 569.3 millones en el mismo tramo de 2026. El incremento fue de USD 139.4 millones, equivalente a 32.4%.

El volumen de carne bovina exportado aumentó 14.2% y su precio medio avanzó 15.9%. Estados Unidos, El Salvador y México fueron los principales compradores de ese producto nicaragüense.

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Las ventas de mercancías al exterior sumaron 3,569 millones de dólares al cierre de junio de 2026, lo que representó una subida del 32.1%. (REUTERS/Francis Kokoroko)

El café aumentó sus ingresos, mientras bajaron el maní y los frijoles

El café redujo 3.2% el volumen vendido al exterior, aunque su precio promedio por quintal mejoró 7.2%. Los ingresos del sector pasaron de USD 607.1 millones a USD 629.5 millones, un aumento de USD 22.4 millones, o 3.7%.

Estados Unidos, Bélgica y Alemania fueron los principales mercados de destino del café nicaragüense. El resultado del rubro se apoyó en el aumento de los precios, pese a la reducción de las cantidades exportadas.

Las ventas de maní descendieron de USD 59.6 millones a USD 40.8 millones. La reducción fue de USD 18.8 millones, equivalente a 31.6%, y coincidió con una caída de 159,000 quintales, o 16.9%, en los envíos internacionales.

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Reino Unido, Países Bajos y El Salvador encabezaron las compras de maní nicaragüense. El cultivo tecnificado tiene una presencia destacada en el occidente del país.

Los ingresos por frijoles también retrocedieron, desde USD 70.8 millones hasta USD 54.7 millones. La baja fue de USD 16.1 millones, o 22.8%.

El volumen exportado de frijoles disminuyó 5,225 toneladas métricas, una contracción de 9.7% frente a 2025. El Salvador, Honduras y Estados Unidos fueron los mayores compradores de ese producto.