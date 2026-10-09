Nicaragua

“Vi la muerte ese día”: Arrestan a nicaragüense en Miami tras secuestrar y golpear brutalmente a una mesera

El relato de Yajaida Cuadro Méndez describe los minutos de terror que sufrió a manos de un hombre en quien confió tras terminar su jornada laboral en un restaurante en Miami

El acusado, Deglis Anthony Harkin, permanece detenido en el Centro Correccional TJK con una orden de retención migratoria por parte de ICE (Cortesía: Univisión).
El acusado, Deglis Anthony Harkin, permanece detenido en el Centro Correccional TJK con una orden de retención migratoria por parte de ICE (Cortesía: Univisión).
Guardar

El 16 de julio de 2026 comenzó como una jornada de trabajo ordinaria para Yajaida Cuadro Méndez. Laboraba como mesera en la conocida cafetería y restaurante La Escalerita, ubicada en Sweetwater, Florida. Sin embargo, al finalizar su turno de trabajo en la noche, la rutina diaria dio un giro drástico hacia una experiencia traumatizante que la confrontó de frente con el miedo a perder la vida.

Al terminar su jornada laboral, Yajaida intentó solicitar un vehículo a través de una aplicación para regresar a su hogar en Miami Gardens. Sin embargo, el servicio de transporte demoró y el conductor asignado nunca llegó a la locación.

PUBLICIDAD

En ese instante de espera e incertidumbre, un cliente habitual del establecimiento notó las dificultades de la trabajadora y se ofreció voluntariamente a llevarla en su propio automóvil. Yajaida, confiando en la aparente familiaridad de la interacción diaria en la cafetería, no percibió riesgo alguno y aceptó el ofrecimiento.

El trayecto transcurrió de forma normal hasta que la actitud del conductor cambió drásticamente. El hombre, identificado posteriormente como Deglis Anthony Harkin, de 24 años y de nacionalidad nicaragüense, le hizo propuestas de índole sexual a Yajaida mientras se desplazaban.

Sorprendida por la situación, la víctima rechazó de inmediato la propuesta y le ofreció pagarle en dinero el valor correspondiente al viaje realizado. Ante la negativa de la víctima, el nicaragüense reaccionó violentamente. La sujetó violentamente por el cuello, intentó forzarla a darle un beso y comenzó a asfixiarla dentro del habitáculo.

PUBLICIDAD

Cuando la presión cedió por un instante, Yajaida abrió con rapidez la puerta del automóvil para intentar escapar. Al bajar, debido al estado de shock y a los nervios del momento, cayó de rodillas sobre la carretera. En ese instante, el sujeto descendió del vehículo, la embistió y se lanzó sobre ella en plena vía pública, comenzando una violenta golpiza a puño cerrado. La agresión física y el estrangulamiento le provocaron la pérdida del conocimiento, quedando tendida sobre el pavimento.

Yajaida Cuadro Méndez, una mesera de Sweetwater, comparte su aterradora experiencia tras ser secuestrada, golpeada y agredida por un cliente que se ofreció a llevarla a casa. La víctima muestra sus heridas y relata cómo escapó de su agresor, quien ya fue arrestado.

Arresto, cargos penales y consecuencias del caso

Tras recobrar el sentido y recuperarse del ataque, Yajaida interpuso una denuncia ante el Departamento de Policía de Miami Gardens. Las autoridades iniciaron una investigación que incluyó la recopilación de testimonios y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde el sospechoso había quedado registrado la noche del incidente.

Luego de varias semanas de indagatorias e investigaciones, los oficiales ejecutaron el arresto de Deglis Anthony Harkin en el área de Miami Gardens. El hombre de 24 años enfrenta cargos graves de secuestro y agresión agravada por la tentativa de abuso sexual y las lesiones infligidas a la víctima.

Harkin permanece bajo custodia policial en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TJK) en el condado de Miami-Dade. Debido a su estatus migratorio como ciudadano nicaragüense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitió una orden de retención migratoria sobre el detenido mientras se desarrollan las audiencias del proceso judicial.

Yajaida Cuadro Méndez, una mesera de Sweetwater, comparte su aterradora experiencia tras ser secuestrada, golpeada y agredida por un cliente que se ofreció a llevarla a casa. La víctima muestra sus heridas y relata cómo escapó de su agresor, quien ya fue arrestado.

Para Méndez, las secuelas físicas del ataque han sido acompañadas por un impacto emocional profundo. La víctima señaló para Univisión que padece de insomnio persistente y estrés postraumático a raíz del ataque vivido. Tras la traumática experiencia, asegura que la dolorosa lección que le deja este episodio es la importancia de no abordar vehículos particulares ni aceptar traslados de personas fuera de los canales formales y de confianza.

Temas Relacionados

NicaraguaYajaida Cuadro MéndezDeglis Anthony HarkinCapturaFloridaSecuestro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dictadura de Ortega y Murillo negó que la cocaína decomisada por El Salvador, valuada en USD 48 millones, partiera de Nicaragua

La Fiscalía de El Salvador incautó 1,917 kilos de cocaína en una operación contra una red que operaba entre Nicaragua y Guatemala. El régimen nicaragüense rechazó la acusación y pidió información sobre el caso

Dictadura de Ortega y Murillo negó que la cocaína decomisada por El Salvador, valuada en USD 48 millones, partiera de Nicaragua

El seminarista nicaragüense Alester Sáenz Centeno será ordenado diácono en Roma tras casi tres años de exilio

La ceremonia del 10 de octubre en la basílica de San Juan de Letrán será presidida por el cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis romana, según informó el portal Despacho 505

El seminarista nicaragüense Alester Sáenz Centeno será ordenado diácono en Roma tras casi tres años de exilio

La CIDH otorga medidas cautelares a integrante de un movimiento campesino detenido en Nicaragua

Un integrante del Movimiento Campesino permanece incomunicado desde marzo de 2025, sin visitas familiares ni acceso a abogados. El organismo interamericano advirtió sobre el riesgo de daño irreparable a sus derechos

La CIDH otorga medidas cautelares a integrante de un movimiento campesino detenido en Nicaragua

Murillo se atribuye un papel de sacerdotisa tras años de restricciones religiosas en Nicaragua

La co-dictadora afirmó que las autoridades respetan todos los credos y aludió a actos por la Virgen del Rosario en Estelí y Carazo, donde se permitieron recorridos acotados en fechas recientes

Murillo se atribuye un papel de sacerdotisa tras años de restricciones religiosas en Nicaragua

Masiva inhabilitación de abogados en Nicaragua compromete el derecho a la defensa, según experta de la ONU

Margaret Satterthwaite destaca que la medida se suma a la persecución, acoso y exilio que padece el gremio jurídico en el país centroamericano

Masiva inhabilitación de abogados en Nicaragua compromete el derecho a la defensa, según experta de la ONU

TECNO

Empleados de OpenAI despedidos por filtración de datos afirman que les “preocupa que sus excolegas teman hablar y trabajar”

Empleados de OpenAI despedidos por filtración de datos afirman que les “preocupa que sus excolegas teman hablar y trabajar”

Rockstar revela dos nuevas canciones de GTA 6: Cardi B y Fuerza Regida se unen a la banda sonora del juego

GTA 6 suma a Lana Del Rey y dos músicos de Slayer para conducir emisoras de radio en Vice City

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 9 de octubre

Fashion Week pone el foco en la IA como solución a la sobreproducción textil

ENTRETENIMIENTO

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Llega una nueva serie del creador de This is Us

Anthony Mackie vuelve a Broadway con un clásico indiscutido: “Macbeth es una de las grandes obras del canon”

Tras ponerse en la piel de Sam Altman, Andrew Garfield afirmó: “Cualquiera que asuma tal nivel de responsabilidad debe poder distanciarse”

Matthew Lilard confiesa que pasó apuros económicos tras el fracaso comercial de ‘Scooby-Doo 2′: “Vendimos la casa, los coches y mi mujer volvió a trabajar”

MUNDO

El régimen de Irán volvió a condicionar el avance del diálogo con Estados Unidos al abandono de las sanciones

El régimen de Irán volvió a condicionar el avance del diálogo con Estados Unidos al abandono de las sanciones

“El poder adquisitivo disminuye y hay cada vez más precariedad”: la advertencia de un concejal de París en medio de la crisis educativa

La broma de Navanethem Pillay tras ganar el Nobel de la Paz: “Si aplauden un poco más, puede que lo comparta con Trump”

Taiwán denunció la incursión de 19 aeronaves chinas antes de las celebraciones por su Día Nacional

De los tribunales del apartheid al Nobel de la Paz: la vida de la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay