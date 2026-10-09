“Vi la muerte ese día”: Arrestan a nicaragüense en Miami tras secuestrar y golpear brutalmente a una mesera

El acusado, Deglis Anthony Harkin, permanece detenido en el Centro Correccional TJK con una orden de retención migratoria por parte de ICE (Cortesía: Univisión).

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El 16 de julio de 2026 comenzó como una jornada de trabajo ordinaria para Yajaida Cuadro Méndez. Laboraba como mesera en la conocida cafetería y restaurante La Escalerita, ubicada en Sweetwater, Florida. Sin embargo, al finalizar su turno de trabajo en la noche, la rutina diaria dio un giro drástico hacia una experiencia traumatizante que la confrontó de frente con el miedo a perder la vida.

Al terminar su jornada laboral, Yajaida intentó solicitar un vehículo a través de una aplicación para regresar a su hogar en Miami Gardens. Sin embargo, el servicio de transporte demoró y el conductor asignado nunca llegó a la locación.

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En ese instante de espera e incertidumbre, un cliente habitual del establecimiento notó las dificultades de la trabajadora y se ofreció voluntariamente a llevarla en su propio automóvil. Yajaida, confiando en la aparente familiaridad de la interacción diaria en la cafetería, no percibió riesgo alguno y aceptó el ofrecimiento.

El trayecto transcurrió de forma normal hasta que la actitud del conductor cambió drásticamente. El hombre, identificado posteriormente como Deglis Anthony Harkin, de 24 años y de nacionalidad nicaragüense, le hizo propuestas de índole sexual a Yajaida mientras se desplazaban.

Sorprendida por la situación, la víctima rechazó de inmediato la propuesta y le ofreció pagarle en dinero el valor correspondiente al viaje realizado. Ante la negativa de la víctima, el nicaragüense reaccionó violentamente. La sujetó violentamente por el cuello, intentó forzarla a darle un beso y comenzó a asfixiarla dentro del habitáculo.

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Cuando la presión cedió por un instante, Yajaida abrió con rapidez la puerta del automóvil para intentar escapar. Al bajar, debido al estado de shock y a los nervios del momento, cayó de rodillas sobre la carretera. En ese instante, el sujeto descendió del vehículo, la embistió y se lanzó sobre ella en plena vía pública, comenzando una violenta golpiza a puño cerrado. La agresión física y el estrangulamiento le provocaron la pérdida del conocimiento, quedando tendida sobre el pavimento.

Yajaida Cuadro Méndez, una mesera de Sweetwater, comparte su aterradora experiencia tras ser secuestrada, golpeada y agredida por un cliente que se ofreció a llevarla a casa. La víctima muestra sus heridas y relata cómo escapó de su agresor, quien ya fue arrestado.

Arresto, cargos penales y consecuencias del caso

Tras recobrar el sentido y recuperarse del ataque, Yajaida interpuso una denuncia ante el Departamento de Policía de Miami Gardens. Las autoridades iniciaron una investigación que incluyó la recopilación de testimonios y la revisión de imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, donde el sospechoso había quedado registrado la noche del incidente.

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Luego de varias semanas de indagatorias e investigaciones, los oficiales ejecutaron el arresto de Deglis Anthony Harkin en el área de Miami Gardens. El hombre de 24 años enfrenta cargos graves de secuestro y agresión agravada por la tentativa de abuso sexual y las lesiones infligidas a la víctima.

Harkin permanece bajo custodia policial en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TJK) en el condado de Miami-Dade. Debido a su estatus migratorio como ciudadano nicaragüense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) emitió una orden de retención migratoria sobre el detenido mientras se desarrollan las audiencias del proceso judicial.

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Yajaida Cuadro Méndez, una mesera de Sweetwater, comparte su aterradora experiencia tras ser secuestrada, golpeada y agredida por un cliente que se ofreció a llevarla a casa. La víctima muestra sus heridas y relata cómo escapó de su agresor, quien ya fue arrestado.

Para Méndez, las secuelas físicas del ataque han sido acompañadas por un impacto emocional profundo. La víctima señaló para Univisión que padece de insomnio persistente y estrés postraumático a raíz del ataque vivido. Tras la traumática experiencia, asegura que la dolorosa lección que le deja este episodio es la importancia de no abordar vehículos particulares ni aceptar traslados de personas fuera de los canales formales y de confianza.