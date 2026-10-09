El dron, la multa, un gato y el policía que los acompañó hasta la frontera: la odisea de una ‘influencer’ en Nicaragua

La creadora de contenido Yekaterina Vorokhobova denunció que las autoridades de Nicaragua la retuvieron por ingresar un dron al país en julio de 2024. (Imagen retomada de video en YouTube)

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La creadora de contenido estadounidense-rusa Yekaterina Vorokhobova, conocida como Tropical Russian, denunció que fue retenida con su mascota en Bluefields por ingresar un dron a Nicaragua en julio de 2024. El episodio terminó con una escolta policial hasta Costa Rica, la confiscación del equipo y el pago de una multa de USD 500. Informó 100% Noticias

Vorokhobova, residente en Costa Rica, había viajado para asistir a una boda en Corn Island. Tras abandonar Nicaragua, escribió en agosto de 2024: “Ahora que estamos a salvo y fuera de Nicaragua puedo apreciar la belleza de Little Corn Island y las fotos policiales con mi gato”.

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Un documento policial que la viajera mostró en sus redes identificaba el caso como una revisión de dron en el aeropuerto de Bluefields. La ficha indicaba que ella y el costarricense Angel Yireh Chinchilla Chavarria habían entrado por vía terrestre desde San Pancho el 31 de julio de 2024.

La escolta desde Bluefields hasta Costa Rica

El control sobre el equipo continuó fuera del aeropuerto. La creadora relató que un policía los acompañó desde Bluefields hasta el puesto fronterizo costarricense para impedir que utilizaran el dron durante el trayecto.

En los videos difundidos por Vorokhobova, el agente aparece tomando café y cerveza con ellos mientras avanzaban hacia la frontera. La viajera explicó el motivo de su presencia: “La razón por la que hay un policía con nosotros es para asegurarse que no lo usemos”.

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La escolta no evitó nuevos trámites al final del recorrido. Según su relato, las autoridades confiscaron el dron y exigieron el pago de USD 500 por haberlo introducido al país; también retuvieron el vehículo y las llaves como garantía.

La viajera asistió a una boda en Corn Island antes de trasladarse hacia el límite fronterizo con Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vorokhobova y Chinchilla Chavarria cruzaron a pie hacia San Carlos, donde pasaron la noche y buscaron un cajero automático para retirar el dinero. Luego volvieron al puesto fronterizo, abonaron la multa, completaron los sellos migratorios y sometieron el vehículo a una inspección.

“Pagué el dinero”, dijo la creadora al narrar el desenlace. Después agregó: “Nunca volveré aquí”.

La viajera también afirmó que logró ingresar a su gata a Costa Rica sin declararla ante las autoridades fronterizas.

Siete horas de espera por el permiso de una chihuahua

Las dificultades con animales de compañía también afectaron a tres mexicanos que recorren Centroamérica en motocicleta junto a una chihuahua llamada Pinky. Los viajeros difundieron en el canal de YouTube Motocancun una experiencia que definieron como una “salida complicada de Nicaragua”.

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El grupo tenía tres días restantes de permanencia bajo el CA4 y planeaba cruzar hacia Costa Rica para regresar posteriormente a Nicaragua. Sin embargo, al llegar al límite fronterizo, las autoridades les exigieron un permiso de exportación para la perra.

Tres motociclistas mexicanos del canal MotoCancun documentaron sus complicaciones para salir de Nicaragua junto a su mascota. (Imagen retomada de YouTube)

Uno de los motociclistas sostuvo que desconocían esa exigencia: “Nunca me dijeron que tenía que traer y ya aquí me vine a enterar en la frontera”. Aseguraron que contaban con las vacunas y el certificado de salud de Pinky, por lo que consideraban que llevaban la documentación necesaria.

La gestión se prolongó durante siete horas, según relataron mientras abandonaban el puesto nicaragüense e ingresaban a Costa Rica con la mascota. “Llevamos siete horas aquí, nada más para que se den una idea de cómo estuvo el asunto, así que ahora toca tratar de salir sin ningún problema”, expresó uno de ellos.

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