22 días a la deriva: Encuentran con vida en aguas guatemaltecas a cinco pescadores nicaragüenses desaparecidos

Una ilustración rinde homenaje a los cinco pescadores artesanales desaparecidos en Masachapa, Nicaragua, junto a una embarcación en el mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El día de ayer 5 de octubre por la tarde sonó el teléfono en Nicaragua y la llamada interrumpió más de tres semanas de silencio e incertidumbre. Cinco pescadores que permanecieron 22 días a la deriva en el océano Pacífico aparecieron con vida a más de 170 millas de la costa de Guatemala.

La confirmación llegó de forma directa desde alta mar cuando Félix Antonio Bermúdez Rodríguez, de 56 años, logró comunicarse con su familia para informar que se encontraba junto a sus cuatro compañeros con vida. El reporte puso fin a una angustiosa búsqueda que movilizó a los habitantes de la costa del Pacífico nicaragüense desde el 12 de septiembre.

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El desenlace de la travesía ocurrió a más de 170 millas (unos 273 kilómetros) de las costas de Guatemala. En ese punto, la tripulación de un barco camaronero detectó la panga Marbellí y procedió a rescatar a los cinco nicaragüenses. Los marineros del buque les brindaron agua, alimentos, atención inicial y facilidades para comunicarse con sus familias.

Rosa Yanina Bermúdez, de 37 años e hija de Félix Antonio Bermúdez Rodríguez, recibió la comunicación desde la embarcación rescatista e informó al resto de los vecinos en Masachapa. “Gracias a Dios terminó esta angustia. Hoy en la tarde me avisaron que los habían encontrado y logré hablar con mi papá”, relató a los medios locales tras escuchar nuevamente la voz de su familiar.

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La mujer explicó que su padre le transmitió tranquilidad sobre el estado físico del grupo, pese al desgaste acumulado tras semanas a la deriva. Las familias de Darwin Cruz Sandoval, Pedro Narváez, Cristian Cruz, Daniel Hernández y Félix Antonio Bermúdez Rodríguez gestionan el traslado y el retorno de los pescadores a Nicaragua.

Tras más de 20 días de angustia y búsqueda, cinco pescadores que habían zarpado de Masachapa fueron encontrados con vida en aguas guatemaltecas. La noticia desató la alegría y el llanto entre sus familiares, quienes celebran lo que consideran un verdadero milagro.

Durante los 22 días de navegación sin rumbo, los cinco marineros sobrevivieron con raciones mínimas de alimentos y agua, expuestos a la incertidumbre del mar abierto. Las corrientes marinas en esa región del Pacífico impulsaron la pequeña nave hacia el norte, lo que la alejó gradualmente cientos de kilómetros de las costas nicaragüenses.

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La marcha del tiempo sobre la arena y la profunda incertidumbre

El viaje se inició el 12 de septiembre a la una de la tarde, cuando los cinco marineros de Masachapa perdieron el contacto con la costa tras zarpar para una jornada de trabajo habitual.

Los navegantes abordaron la panga verde con franjas blancas denominada Marbellí en las costas de San Rafael del Sur, en el departamento de Managua. El grupo tenía como objetivo realizar labores de pesca artesanal y planificaba desembarcar en la playa a la mañana siguiente.

Sin embargo, un desperfecto en el motor de la lancha o la fuerza de las corrientes alejó la embarcación de la franja costera e imposibilitó cualquier intento de maniobra hacia tierra firme. La nave no contaba con estructura para proteger a sus ocupantes de las inclemencias del tiempo, como la exposición directa al sol durante las horas diurnas o el descenso de la temperatura en las noches.

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Los cinco tripulantes nicaragüenses sobrevivieron 22 días expuestos al sol y a las corrientes marinas antes de ser auxiliados en aguas centroamericanas (Cortesía: Acción 10).

Sin motor ni capacidad de maniobra, los marineros quedaron a la deriva en altamar y sin medios técnicos para enviar señales de auxilio o mantener comunicación con la base en tierra firme.

Frente a la falta de reportes tras la primera noche de ausencia, las familias acudieron a las autoridades de la Fuerza Naval y a los colectivos de pescadores locales con la finalidad de iniciar el rastreo.

El temor entre los allegados aumentó con el transcurso de los días debido a las escasas provisiones con las que viajaban los marineros. Actualmente, en San Rafael del Sur la población aguarda el reencuentro con los cinco sobrevivientes para conocer los detalles de su permanencia en el mar.

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