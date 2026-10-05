Jasmine Blandford eligió su afro natural para una sesión que ilusionó a Nicaragua rumbo a Miss Universo

Jasmine Blandford lució su afro natural en una sesión de fotos previa a Miss Universo 2026 en Puerto Rico. (Foto: redes de Jasmine Blandford)

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La representante nicaragüense JasmineBlandford presentó una nueva sesión fotográfica con su afro natural como protagonista, mientras se prepara para competir en Miss Universo 2026, cuya edición se celebrará en noviembre en Puerto Rico. La imagen reavivó entre sus seguidores la expectativa de que Nicaragua consiga una segunda corona en el certamen internacional.

Vestida de blanco, Blandford posó para el fotógrafo Fadil Berisha con un diseño de silueta ajustada, corsé estructurado, aplicaciones brillantes y un escote pronunciado. Una pieza de tela parte de uno de sus hombros y cae sobre la espalda, mientras los pendientes largos y el maquillaje de acabado glamuroso completan el conjunto.

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“Aprendiendo, creciendo y disfrutando cada momento”, escribió la modelo al compartir las fotografías. La publicación, difundida por 100% Noticias, concentró las reacciones en su cabello afro, voluminoso y definido.

El afro como expresión de sus raíces caribeñas

El peinado se convirtió en el elemento más comentado de la sesión. “Déjenla con su afro en la concentración, se mira más bonita de lo que es”, escribió Sandra Valeska Gómez, mientras Inés Kristoffle afirmó: “Me encanta ese cabello”.

El fotógrafo Fadil Berisha retrató a la candidata nicaragüense con un diseño blanco de corsé estructurado y escote pronunciado. (Foto: redes de Jasmine Blandford)

Cristian Díaz también celebró el estilo: “El afro te queda hermoso mi reina bella”. Otros seguidores señalaron que la representante puede explorar distintas alternativas durante su preparación para el concurso.

Roger Antonio Sediles expresó su preferencia por otro peinado, aunque priorizó la decisión de Blandford: “A mí me encanta de pelo largo colocho más que el afro, y más que el pelo liso. Pero a ella todo le queda bien, al final del día tiene que ser el cabello con el que ella se sienta más segura de sí misma y no el cabello que nosotros queramos”.

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La discusión sobre su imagen tiene una dimensión vinculada con su historia familiar. Blandford ha reivindicado públicamente su identidad afrodescendiente y sus vínculos con Kukra Hill, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua.

La modelo cuenta con experiencia previa en pasarelas internacionales, entre ellas Miami Swim Week. También ha dicho que busca representar a las mujeres de la Costa Caribe nicaragüense durante su participación en el certamen.

A finales de septiembre, resumió su vínculo con el país en una frase: “Nicaragua está en mi sangre”.

La expectativa por una segunda corona para Nicaragua

La candidata nicaragüense ha reivindicado su identidad afrodescendiente y sus orígenes en Kukra Hill. (Foto: redes de Jasmine Blandford)

Los elogios a la sesión derivaron en mensajes sobre sus posibilidades en Miss Universo. Una seguidora escribió: “Wow, wow, wow... me dejó con la boca abierta y gritando corona para Nicaragua”, mientras otro comentario anticipó: “Top 3 y corona”.

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Una usuaria la definió como “la Barbie morena de la edición” y manifestó su deseo de una “segunda corona para Nicaragua”. Entre las reacciones también aparecieron frases como “vas a dominar eso”, “es toda una reina”, “espectacular” y “qué belleza de mujer”.

Las expresiones corresponden a deseos de sus seguidores y no a resultados ni pronósticos oficiales. La expectativa tiene como antecedente la victoria de Sheynnis Palacios, quien obtuvo para Nicaragua la primera corona de Miss Universo en 2023.

Desde entonces, el país mantuvo presencia en las clasificaciones del concurso. Itza Castillo, antecesora de Blandford, consiguió la tercera clasificación consecutiva de Nicaragua antes de entregarle la corona nacional en septiembre.

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Blandford representará al país en la edición número 75 de Miss Universo. Sus nuevas apariciones han puesto bajo atención de sus seguidores el vestuario, el maquillaje, la pasarela y los estilos de cabello que podría llevar durante la competencia.