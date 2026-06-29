Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua admite a 116 extranjeros deportados desde Estados Unidos sin un convenio público

Los registros del Proyecto de Datos sobre Deportaciones indican que personas de 16 nacionalidades ingresaron entre enero de 2025 y junio de 2026, mediante autorizaciones definidas en reserva y caso por caso

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Personas con maletas y mochilas caminan en fila junto a un avión Global X y una bandera de Nicaragua, observadas por hombres uniformados con papeles.
Un grupo de extranjeros camina en fila con sus maletas sobre una pista de aeropuerto, observados por funcionarios, con un avión de Global X y la bandera de Nicaragua al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

116 extranjeros de 16 nacionalidades llegaron a Nicaragua deportados desde Estados Unidos entre enero de 2025 y junio de 2026, según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones citado por el periódico Confidencial.digital Los registros muestran que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los acepta caso por caso, sin un acuerdo formal público.

Deportaciones sin acuerdo formal

Nicaragua no figura oficialmente como “tercer país receptor de deportados”. A diferencia de otros países centroamericanos, no existe un convenio público que respalde estos ingresos. La administración orteguista autoriza la entrada de extranjeros con criterios que no han sido transparentados.

La aceptación de deportados extranjeros se define en reserva y, como ocurre con los nacionales, depende de la voluntad del Gobierno. “El gobierno del país receptor tiene todo el derecho de rechazar la entrada de un nacional de otro país, aunque tenga lazos familiares”, explicó Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias. En el caso nicaragüense, no se conocen los parámetros que determinan la admisión de estas personas.

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Pasaportes de Honduras, Cuba, Nigeria, India, México, boletos de avión, mapa de Centroamérica con Nicaragua resaltada y permiso de entrada.
Una mano sostiene un permiso de entrada a Nicaragua junto a varios pasaportes, boletos de avión y un mapa de Centroamérica que resalta el país en azul intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes son los deportados y cómo llegan

Los extranjeros enviados a Nicaragua entre 2025 y 2026 provienen principalmente de Honduras, Cuba, Ecuador, Guatemala, Colombia, Perú, Venezuela, El Salvador y Nigeria. El listado incluye también nacionales de Bangladesh, Costa Rica, República Dominicana, India, Irán y México, según la plataforma universitaria.

La mayoría de estos traslados se hizo de forma individual o en pareja. Solo en dos ocasiones, el 19 de marzo y el 9 de mayo de 2025, se documentaron vuelos grupales de cinco y seis personas, respectivamente. Un tercio partió desde el Aeropuerto Internacional de Miami y una cuarta parte desde el de Alejandría, Luisiana.

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Respecto de los motivos migratorios, el portal académico indica que 82 personas fueron deportadas bajo el “código 8” (por interceptación fronteriza o expulsión interior), 11 bajo el “código 6” (por violaciones a leyes migratorias), 22 por “salida voluntaria” y un caso por retiro voluntario autorizado por un oficial migratorio.

Nicaragua como destino de deportaciones de Estados Unidos

En ausencia de un tratado formal, la llegada de extranjeros deportados a Nicaragua responde, según la asesora legal Carolina Sediles, citada por Confidencial.digital a decisiones individuales del Gobierno orteguista: “Puede ser que existan casos aislados con consentimiento ad hoc, documentos especiales, residencia previa, doble nacionalidad u otra base individual”.

Ilustración en acuarela de un camino con siluetas de personas con maletas, campos verdes y ocres, nubes, una catedral y la bandera de Nicaragua.
Siluetas de personas con maletas avanzan por un camino sinuoso a través de campos verdes y ocres hacia la silueta de la catedral de Managua, bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos pueden deportar a una persona a cualquier país dispuesto a aceptarla, aunque la ley local solo exige que el gobierno de destino consienta el ingreso. Usualmente, son los propios deportados o sus familiares quienes gestionan el permiso para ser recibidos en un tercer país.

Políticas de deportación y vigilancia en Nicaragua

Bajo la administración de Donald Trump, Nicaragua recibió más de 10,700 nicaragüenses retornados y otros 694 fueron enviados a México, según fuentes independientes. El régimen no ha publicado cifras oficiales y se ha limitado a declaraciones generales sobre la recepción de nacionales.

La frecuencia de vuelos para deportados pasó de dos mensuales a dos semanales, los jueves y sábados. Los traslados se realizan en vuelos chárter de la aerolínea Global X y los deportados son entregados al Ministerio del Interior (MINT), que se encarga de llevarlos a sus domicilios, incluso en zonas remotas.

En marzo de 2026, un reportaje de Confidencial documentó que la vigilancia sobre los nicaragüenses retornados es ejecutada por el MINT bajo órdenes directas de Rosario Murillo. Los deportados son considerados “personas de interés” y su seguimiento incluye la colaboración de policías, funcionarios públicos y militantes del Frente Sandinista en los barrios.

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