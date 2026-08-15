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Qué significa Smart TV y cómo conectarlo a otros dispositivos de la casa

El mayor beneficio de una Smart TV es que permite acceder a contenidos online, como Netflix o YouTube

Text: Individuo relajado viendo televisión en el salón de su hogar, aprovechando las opciones de streaming para un maratón de sus programas favoritos, destacando el papel del internet en el ocio moderno.
Smart TV se refiere a un televisor inteligente que puede conectarse a internet. (Imagen ilustrativa Infobae).
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Smart TV significa un televisor inteligente con acceso a internet. Funciona con un sistema operativo y cuenta con su propia tienda o servicio de aplicaciones.

De acuerdo con Samsung, el principal beneficio de una Smart TV es que permite acceder a una amplia variedad de contenidos más allá de los canales de televisión tradicionales, de forma integrada y directa.

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Con una Smart TV, puedes usar servicios de video como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube, y también plataformas streaming de música como Spotify.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ventaja principal de una Smart TV es que ofrece acceso a muchos contenidos además de los canales de televisión tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque es posible ver esos contenidos si conectas a tu televisor un dispositivo de streaming (por ejemplo, Roku o Fire TV Stick), la diferencia principal es que en una Smart TV esas aplicaciones ya vienen instaladas y no necesitas un equipo adicional.

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Cómo conectar un dispositivo a un Smart TV

Para conectar un dispositivo a un Smart TV, lo primero es identificar qué tipo de conexión admite el equipo que quieres usar (celular, notebook, consola o reproductor) y qué entradas tiene el televisor.

La opción más común es el cable HDMI: conecta un extremo al dispositivo y el otro al TV, enciende ambos equipos y, con el control remoto, selecciona la “Fuente” o “Input” correspondiente (HDMI 1, HDMI 2, etc.). En segundos deberías ver la imagen en pantalla.

Parte trasera de un televisor con un cable HDMI conectado a un puerto HDMI, un puerto USB, un puerto de audio óptico y un conector coaxial.
La forma más habitual de conectar un equipo es mediante un cable HDMI: enchufa un extremo al dispositivo y el otro al televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo no usa HDMI, revisa si tu televisor tiene puertos USB para reproducir archivos desde un pendrive o disco externo. En ese caso, conecta y busca el apartado de “Multimedia” o “Archivos” en el menú.

Para conexiones sin cables, muchos Smart TV permiten duplicar pantalla por Wi‑Fi. Activa en el televisor la función de “Screen Mirroring” (o similar) y, en el celular o la computadora, elige “Transmitir” o “Proyectar” y selecciona el nombre del TV.

Si hay cortes o demoras, acerca el router o conecta el televisor por cable de red para mejorar la estabilidad.

Hombre de espaldas en un sofá mirando una Smart TV con contenido de fútbol en una sala moderna con iluminación azul. Se ve una bufanda de selección nacional y snacks.
Si prefieres una opción inalámbrica, muchos Smart TV permiten duplicar la pantalla a través de Wi‑Fi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar la pantallad de un Smart TV

Para limpiar la pantalla de tu Smart TV sin dañarla, primero apaga el televisor y procede a desenchufarlo. Con la pantalla ya fría, pasa un paño de microfibra limpio y seco para retirar el polvo con movimientos suaves, sin presionar.

Si quedan marcas, como huellas o manchas, humedece apenas el paño con agua destilada.

Es importante no rociar el líquido sobre el panel: aplícalo siempre sobre la tela y fíjate en escurrir bien antes de pasarla. Al terminar, seca enseguida con la parte seca del mismo paño para evitar cercos o restos de humedad.

Vista trasera de una persona sentada en un sofá, sosteniendo un control remoto y mirando una televisión que muestra el logotipo de YouTube.
Puedes acceder a esas plataformas conectando un dispositivo de streaming (como Roku o Fire TV Stick). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso es el siguiente:

  • Apaga y desconecta el TV para reducir riesgos eléctricos y detectar mejor la suciedad.
  • Quita el polvo en seco con microfibra, sin fuerza.
  • Usa la mínima humedad posible si el polvo no sale: paño apenas humedecido con agua destilada.
  • Seca al final para que no queden marcas.

Estos son algunos puntos que debes evitar:

  • No uses limpiavidrios, alcohol, amoníaco, acetona ni productos abrasivos.
  • Evitá papel de cocina, papel higiénico o pañuelos descartables: pueden rayar la superficie.
  • No pulverices líquidos directamente sobre la pantalla para evitar filtraciones.
Una mujer de cabello oscuro, vestida con un suéter gris, limpia con un paño blanco y azul la pantalla grande y oscura de un televisor apagado.
Para limpiar la pantalla del Smart TV de manera segura, primero apagalo y desenchufalo antes de empezar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo alargar la vida útil de un Smart TV

Para alargar la vida útil de un Smart TV, conviene empezar por lo básico: una buena ventilación.

Evita apoyarlo contra la pared o dentro de muebles cerrados, porque el calor acumulado acelera el desgaste de los componentes. También es clave usar un protector de tensión o una zapatilla con supresor de picos para reducir el riesgo de daños por variaciones eléctricas.

Ajusta el brillo a un nivel moderado y activa funciones como el ahorro de energía cuando estén disponibles. Si tu televisor tiene panel OLED, evita dejar imágenes fijas durante mucho tiempo para reducir el riesgo de marcas.

Manten el software actualizado: las actualizaciones suelen corregir fallas y mejorar el rendimiento.

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