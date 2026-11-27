Diego Amed es responsable de compras, RRHH y logística (Foto: Movant Connection)

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“Un giro mal calculado en la hoja de ruta hace que esa pala no llegue y no se pueda hacer el montaje”. Con ese ejemplo, Diego muestra por qué mover cargas sobredimensionadas exige mucho más que un camión. Desde su experiencia en parques eólicos, petroleras y paradas de planta, repasa cómo se integran ingeniería, compras, personal y seguridad para cumplir ventanas de tiempo que no admiten demoras.

¿Cómo llegaste a la logística sin una formación académica específica en el área?

No me formé académicamente en logística: soy enfermero y casi profesor de filosofía. Sin embargo, todos mis trabajos tuvieron una matriz vinculada a la logística. El primero fue de boletero en una empresa de colectivos en Mendoza: la persona me decía el destino, yo le vendía el boleto y ahí terminaba, sin entender todo lo que había detrás.

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Con la experiencia entendí que hay tres pilares para comprender la logística. El primero es la simple aprehensión: ver un camión que dice “logística” y creer que eso es la logística. El segundo es aprender, cuando empezás a ver que en realidad hay una gestión de todo.

Y el tercero es el conocimiento: entender que la logística es un núcleo estratégico que pone en orden y utiliza los recursos para lograr un objetivo. No está aislada, sino integrada. Esa perspectiva me la dio involucrarme en la logística desde distintos lugares.

¿En qué momento empezaste a entenderla como una gestión integrada?

Trabajé mucho tiempo en parques eólicos, en campo. Desde la atención del buque, donde se descargan los componentes, hasta el traslado a un depósito o un patio, de ahí al parque, la descarga y el premontaje: todo tiene una coordinación. Fue mi primera experiencia fuerte con la logística integrada.

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Para que el buque llegue a la Argentina tiene que haber una gestión, una coordinación y un plan de logística para transportar cada uno de los componentes. Ahí entendí que no era solamente un camión que llevaba una carga, y la logística empezó a apasionarme.

¿Qué hay que tener en cuenta para mover un componente de esas dimensiones?

No se trata solamente de cargar y transportar. Hay que entenderlo desde un punto de vista de ingeniería y logística: saber qué tipo de equipo utilizar, si un carretón, un modular o un extensible, calcular el centro de gravedad de la carga y su sujeción, y llevarla hasta el transporte.

"La seguridad no es una prioridad sino un valor, porque las prioridades cambian y la seguridad no", sostiene Diego (Foto: Shutterstock)

Después hacen falta estudios de ruta y remodelaciones en el recorrido. Si se pasa por un puente o por una obra de arte, hay que ver qué capacidad tiene, y también verificar que la cota eléctrica a lo largo del trayecto esté a una altura determinada. Todo eso se logra con gestión logística.

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¿Qué cambia cuando se trabaja con logística crítica, donde los tiempos son determinantes?

La logística crítica no apunta solo a una modalidad origen-destino: tiene que ver con todo esto y también con los tiempos. Una pala, que es como una hélice, puede medir 60, 70 u 80 metros según el tipo de eólico. Un giro mal calculado en la hoja de ruta hace que esa pala no llegue y no se pueda hacer el montaje.

Eso no es solamente atraso, sino una pérdida económica muy grande. Ahí también aplica la logística: no solo en la cadena de abastecimiento, sino en la gestión de cálculos, de ganancias y de pérdidas. Si una carga llega tarde o pasa algo que no estaba contemplado, el tiempo de demora es tiempo improductivo.

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Hoy se trabaja generalmente con paradas de planta, ventanas de tiempo que se tienen que respetar: si se pasa un día o dos, es mucho el dinero que se pierde. Por eso la logística integra muchos eslabones, como ingeniería, compras y recursos humanos.

La logística de personal también es parte de la organización de una carga. Si esa carga llega a sitio y no hay personal especializado para hacer la descarga, algo está faltando. Por eso es muy abarcativa, muy ordenadora y muy importante.

¿Qué industrias demandan hoy este tipo de logística en la Argentina?

No son muchas, y no tiene que ver solamente con industrias, sino también con infraestructura. Además de los eólicos, la instalación de puentes conlleva este tipo de logística. También se trabaja con petroleras y petroquímicas, desde colocar un secador en una fábrica hasta transportar un reactor de 600 toneladas.

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¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en este rubro?

En realidad, todo. No solo la parte comercial, donde se adquiere o se vende, sino todos los procesos hasta llegar a sitio y empezar a trabajar. Cuando hay que transportar una carga crítica me involucro con los planos y me siento con los ingenieros a preguntarles qué carga es, qué necesidad tiene y qué tipo de seguridad requiere.

La seguridad no es una prioridad sino un valor, porque las prioridades cambian y la seguridad no. Después, desde compras, viene la interacción con las empresas de transporte, porque no hay transporte propio y se terceriza. Se trata de transmitirles qué necesidad hay y en qué condiciones, para que lo entiendan como uno y aporten distintos puntos de vista.

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Me gusta mucho la satisfacción de cuando todo llega a término. Cuando la carga llega a sitio, llegó el personal, los ingresos fueron aprobados y todo está coordinado para empezar a trabajar, lo tomo como un objetivo personal.

Eso me da felicidad, alivio y la sensación de haber aplicado bien lo que uno aprende con la experiencia. La operatividad tiene un caos que, si lo dejamos solo, es como el demonio de Tasmania: empieza a dar vueltas. La gestión logística tiene el poder de ordenarlo y de que todo marche según los objetivos de cada proyecto.