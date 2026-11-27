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Un escenario de expansión de la producción agroindustrial argentina podría generar la necesidad de transportar 53,4 millones de toneladas adicionales de granos hacia el complejo portuario e industrial del Gran Rosario. De mantenerse la actual distribución del transporte terrestre entre camiones y trenes, el 82,8% de ese volumen se movilizaría por carretera.

Las estimaciones surgen del informe “Logística para el crecimiento de la agroindustria argentina”, elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que analiza la capacidad de la infraestructura nacional para acompañar un incremento de la actividad productiva y exportadora.

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El estudio contempla un escenario de eliminación gradual de los derechos de exportación, bajo el cual la producción nacional de granos pasaría de 135 a 205,4 millones de toneladas. La proyección establece un crecimiento del 52% en un horizonte de diez años.

Los corredores viales frente a una mayor demanda de transporte

Según las proyecciones del informe, aproximadamente 44,2 millones de toneladas adicionales se trasladarían por carretera hacia el Gran Rosario, mientras que otras 9,2 millones serían movilizadas mediante el sistema ferroviario.

Para el transporte automotor, este incremento equivale a alrededor de 1,6 millones de viajes adicionales, una demanda que pone el foco en la capacidad de los corredores viales estratégicos que conectan las principales regiones productivas con las terminales portuarias.

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Entre las rutas involucradas se encuentran las nacionales 7, 9, 11, 12, 14, 33 y 34, además de los accesos A012 y A008, ubicados en el área metropolitana de Rosario.

Según las estimaciones recopiladas por FADA, entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo. La situación afecta a varios de los corredores utilizados por el transporte agroindustrial y se profundiza en numerosos caminos provinciales y rurales.

Matriz de carga por país - Participación porcentual de las tn-km transportadas. Año 2020-2024 (Imagen: FADA)

La concentración del tránsito en los accesos portuarios

El deterioro de la infraestructura se combina con una elevada concentración del flujo vehicular a medida que los principales corredores convergen hacia el Gran Rosario.

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Sobre la Ruta Nacional 9, el tránsito medio diario pasa de aproximadamente 11.500 vehículos en el límite entre Córdoba y Santa Fe a 28.600 antes del empalme con la A012, y alcanza valores cercanos a los 90.000 vehículos en los accesos metropolitanos.

Una situación similar se registra sobre la Ruta Nacional 33, donde la circulación aumenta de aproximadamente 1.600 a 5.700 vehículos diarios en las proximidades del nodo exportador.

Si bien estos indicadores contemplan la totalidad de los vehículos y no exclusivamente el transporte pesado, permiten dimensionar las exigencias sobre la infraestructura existente.

El informe identifica la infraestructura vial como el principal cuello de botella logístico frente al crecimiento proyectado. Sin inversiones destinadas a mejorar el estado y la capacidad de los corredores, el aumento del tránsito pesado profundizaría los problemas de congestión, los tiempos de traslado y los costos operativos.

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El ferrocarril como complemento del transporte automotor

La ampliación de la participación ferroviaria constituye una de las alternativas identificadas por FADA para acompañar el crecimiento de los flujos agroindustriales y mejorar la competitividad del sistema logístico.

Según datos correspondientes a 2024, solo el 53% de la red ferroviaria de cargas se encuentra en explotación. El informe señala la necesidad de recuperar capacidad operativa mediante inversiones en vías, puentes, desvíos y material rodante.

Los ejercicios realizados por FADA estiman que la combinación de camiones y trenes permite alcanzar ahorros cercanos al 30% en el transporte de granos entre Río Cuarto y Rosario, y al 46% entre Salta y Rosario, bajo los supuestos considerados.

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En este esquema, el camión mantiene un papel fundamental para conectar los establecimientos productivos con los centros de acopio y los nodos ferroviarios, mientras que el tren ofrece ventajas económicas para movilizar grandes volúmenes a largas distancias.

Los puertos disponen de margen para recibir mayores volúmenes

A diferencia de las restricciones identificadas en la infraestructura terrestre, el complejo portuario del Gran Rosario presenta una importante capacidad disponible para acompañar una expansión de los flujos agroexportadores.

Según el análisis de FADA, los embarques de granos, aceites y subproductos realizados durante 2025 representaron alrededor del 26% de la capacidad teórica anual de las terminales de la región.

El estudio también identifica limitaciones en la infraestructura comercial fija de almacenamiento de granos. Las existencias registradas en junio de 2026 equivalen aproximadamente al 93% de la capacidad estimada a partir del último relevamiento disponible, correspondiente a 2019.

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En este contexto, el diagnóstico de FADA sitúa entre las prioridades de la logística agroindustrial argentina el fortalecimiento de la conectividad terrestre, la integración entre los distintos modos de transporte y la ampliación de la capacidad de almacenamiento para acompañar las futuras necesidades de producción.