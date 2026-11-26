Agustina Poli es responsable de comercio exterior en una empresa pesquera (Foto: Movant Connection)

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“Nadie quiere salir perdiendo, y en eso hace bien la comunicación entre todos los actores”. Agustina lo dice pensando en forwarders, navieras y transportistas, pero la idea atraviesa toda su operación: exportar productos del mar exige coordinar turnos en terminales, documentación sanitaria y tránsitos largos, en un mercado donde hay demanda, pero también mucha competencia.

¿Cuáles son los grandes desafíos de exportar productos del mar desde Mar del Plata?

El principal desafío en la exportación de pescado desde Mar del Plata es la logística, porque la gran mayoría de esas exportaciones salen desde el puerto de Buenos Aires. Eso implica contratar un road trip entre Buenos Aires y Mar del Plata, con los riesgos que conlleva: hay que retirar el contenedor un día antes para que llegue a consolidar a la planta al día siguiente.

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Después hay que conseguir turno en las terminales para entregar al otro día, y que no se corran los cortes de los barcos. Si el corte se adelanta, no se entra en el buque. Si se atrasa, se generan costos de frío, porque se exporta en contenedores reefer y hay que mantenerlos enchufados.

Mar del Plata tiene un puerto donde entran portacontenedores, pero el servicio no logra afianzarse porque no genera confianza en los exportadores respecto del itinerario y la frecuencia. Con esa desconfianza, cuando la naviera ingresa, no se llena el buque para que sea rentable, y se genera un círculo vicioso.

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Por eso hay que anticiparse a todas las problemáticas que puedan surgir en ese tránsito, en tiempos y en costos. En toda la cadena hay muchos actores, y es fundamental trabajar con los de confianza: transportistas de Mar del Plata conocidos hace muchos años y forwarders que sepan anticiparse a los problemas o resolverlos.

Para quien no conoce el sector, ¿cómo se conserva el pescado congelado y cómo se controla que no falle ningún eslabón?

Las exportaciones de pescado congelado salen como mínimo a -18 grados, aunque pueden ir a -21, -22 o -25. Eso se controla con termógrafos dentro del contenedor reefer, que ayudan a verificar que la temperatura se mantuvo durante todo el tránsito. Si el contenedor no puede ingresar al buque al día siguiente y enchufarse en el barco, hay que enchufarlo en algún depósito para que no pierda la cadena de frío.

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¿A qué destinos van estas exportaciones y qué intervenciones requieren?

Los principales destinos son China y España, que son los mayores compradores, pero también se trabaja mucho con África, Estados Unidos, Marruecos y Tailandia. Depende de la especie: cada una tiene su propio mercado. Brasil también suele comprar, aunque en los últimos años ese mercado está complicado por barreras paraarancelarias.

Las exportaciones llevan la intervención del Senasa, el certificado sanitario internacional, uno de los documentos principales junto con el BL, y la intervención de la Cámara de Comercio por el origen. En Mar del Plata el trato es muy personal, y eso facilita resolver cualquier inconveniente. Pero hay que estar muy activo con todo el tramiterío para no perder días y que la documentación llegue bien a destino.

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¿Cómo es el vínculo con forwarders, navieras y el resto de los actores logísticos?

Muchas veces los forwarders vienen dados por los brokers y los clientes, que los eligen según el destino: el que mejor tarifa tenga hacia Asia, Europa o Estados Unidos. La mayoría ya son conocidos. Igual, desde mi forma de trabajar, trato de generar un buen diálogo con ellos, y también con las navieras cuando la venta es directa.

Agustina comenta que "los principales destinos son China y España, que son los mayores compradores, pero también se trabaja mucho con África, Estados Unidos, Marruecos y Tailandia" (Foto: Shutterstock)

Creo que hace falta un ida y vuelta en la relación para que toda la operación funcione. Nadie quiere salir perdiendo, y en eso hace bien la comunicación entre todos los actores. Los forwarders con experiencia en el rubro suelen anticiparse a los problemas y dar soluciones cuando surgen.

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Pasa, por ejemplo, que el barco sale de Buenos Aires y cambia el puerto de transbordo, o tiene un inconveniente ahí, y el tránsito se demora dos o tres semanas más de lo previsto. El cliente exige que el contenedor llegue a tiempo, y ahí el forwarder cumple un rol importante buscando otra conexión para que la carga llegue en el plazo programado.

Desde afuera parece un rubro con demanda internacional asegurada. ¿Es así?

Hay demanda internacional, pero también hay mucha competencia. La pesca es una industria que año tras año viene perdiendo rentabilidad en Argentina por el retraso cambiario. Como no se es formador de precio internacional, el precio ya viene dado, y no se pueden trasladar los costos de extracción y producción al valor de venta.

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Eso hace que los costos en pesos sean más altos, que haya menos rentabilidad y que países como Chile o Brasil sean más competitivos. Además, hay especies que compiten con productos de acuicultura. Igual, las ventas son estables: hay clientes fieles, y lo que se pesca y se elabora ya tiene esos mercados asegurados.

¿Cómo llegaste al comercio exterior y qué habilidades considerás clave para desarrollarse en él?

Me vinculé de casualidad, esa es la verdad, y estudié después de siete años en el rubro. Me gusta la dinámica y el lío que genera el comercio exterior, estar en constante aprendizaje y actualizándome con las normativas. Siempre me desenvolví en la industria del pescado, pero después de 13 años me di cuenta de que lo que me gusta es el comercio exterior en general, y estoy aprendiendo de otros productos.

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Creo que hay que tener capacidad resolutiva y de previsión ante los inconvenientes. Eso se aprende con la experiencia, y nadie está exento de equivocarse, ni con 15 años ni con tres meses. Si surge un problema, no hay que tener vergüenza de preguntar, de llamar, de insistir. Hay que ser un poco caradura: es preferible pecar de preguntón que quedarse con la duda.

¿Qué mensaje le dejarías a las empresas que están empezando a exportar?

Que es importante tener un encargado de comercio exterior, así sea una sola persona. En Mar del Plata hay muchas empresas pequeñas que no lo consideran: contratan un despachante, un broker que contrata al forwarder, y creen que con eso alcanza. Pero nunca es tan ideal. Tiene que haber alguien 100% involucrado, que siga todo el recorrido de la operación y la comunicación entre las partes.

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