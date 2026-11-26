Más de la mitad de los operadores logísticos de transporte por carretera todavía no aplica programas de conducción eficiente (Foto: Shutterstock)

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Reducir el consumo de combustible y las emisiones del transporte de cargas no siempre requiere grandes inversiones. Sin embargo, según datos difundidos por especialistas del sector, más de la mitad de los operadores logísticos de transporte por carretera todavía no implementa programas de conducción eficiente.

El Día Mundial del Transporte Sostenible, que se conmemora este jueves 26 de noviembre, fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en mayo de 2023 mediante la resolución A/RES/77/286 y en 2026 llega a su cuarta edición. Su objetivo es promover sistemas de traslado de personas y mercancías con menores emisiones y mayor eficiencia energética.

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El dato sobre conducción eficiente se suma a otro antecedente: en 2018, un estudio académico identificó más de 30 vías para descarbonizar el transporte de cargas. De acuerdo con referentes de la industria, muchas de las medidas más simples y de aplicación inmediata incluidas en ese relevamiento aún no se generalizaron entre las empresas del rubro.

Más de 550.000 compañías en el mercado europeo

Uno de los factores que mencionan los especialistas es la estructura del mercado. En la Unión Europea operan más de 550.000 empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera, y la firma promedio cuenta con alrededor de seis empleados, lo que configura un sector con alta dispersión de actores.

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Según referentes del sector, en un mercado con esas características las mejoras de eficiencia aumentan cuando los distintos actores de la cadena de suministro toman decisiones en conjunto a partir de datos compartidos, en lugar de que cada transportista optimice su operación de forma aislada.

En esa línea, existen plataformas digitales que conectan a miles de transportistas, minoristas, operadores y otros proveedores de servicios logísticos. Su propósito declarado es coordinar recursos a lo largo de la cadena, por ejemplo al combinar cargas y capacidad disponible, para generar ahorros tanto en costos como en emisiones.

Este tipo de emisiones se genera fuera de la operación propia, a lo largo de la cadena de valor, el ámbito en el que se inscribe buena parte del transporte de mercancías (Imagen: Shutterstock)

Subsidios a la energía fósil y ayudas al flete limpio

Las políticas públicas son otro de los ejes señalados. Incentivos fiscales, subvenciones, regulaciones e impuestos vinculados al carbono influyen en el comportamiento de los transportistas, que analizan cualquier cambio de flota o de prácticas en función de su efecto sobre la estructura de costos.

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El caso de Austria es uno de los ejemplos citados. Ese país destina alrededor de 900 millones de euros anuales a ayudas para un flete más limpio, mientras que la energía fósil recibe cerca de 1.500 millones de euros en subvenciones, según datos difundidos por la industria.

Voces del sector plantean que esa relación debería modificarse mediante un plan de transición que otorgue a los operadores tiempo y certidumbre para adaptarse. También mencionan como aspectos pendientes la expansión de la infraestructura de recarga y la definición sobre las tecnologías y combustibles que predominarán.

Para referentes de la industria, el punto central es si el sistema de impuestos y subsidios en su conjunto facilita la reducción de emisiones. Su argumento es que, en el largo plazo, ningún transportista adoptará una estrategia que compita contra su propia rentabilidad, por lo que las señales económicas resultan determinantes.

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Emisiones indirectas en aumento

La medición también forma parte de la discusión. En Europa, las compañías deben reportar su desempeño ambiental según las normas ESRS y la directiva CSRD. Bajo ese esquema, una proveedora de tecnología para logística informó una reducción del 65% en sus emisiones directas de alcance 1 y 2 frente a sus niveles de 2019.

La misma firma indicó, sin embargo, que sus emisiones de alcance 3, derivadas de los bienes y servicios que adquiere, siguen en aumento. Este tipo de emisiones se genera fuera de la operación propia, a lo largo de la cadena de valor, el ámbito en el que se inscribe buena parte del transporte de mercancías.

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El autotransporte en la Argentina

En la Argentina, de acuerdo con la matriz nacional de cargas de 2023, el 90% de la mercadería se movilizó por carretera, el 5,4% por ferrocarril y el 4,6% por otros medios. Esta composición ubica al camión como el principal modo de transporte interno de bienes en el país.

El peso del camión se observa con claridad en la logística agroexportadora. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la campaña 2024/25 cerraría con más de 72,5 millones de toneladas de granos transportados por camión, cerca del 80% del total, lo que equivale a más de dos millones y medio de unidades movilizadas por año hacia puertos e industrias.

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Con la cuarta edición de la jornada de Naciones Unidas como marco, el autotransporte de cargas enfrenta el reto de convertir herramientas ya disponibles en prácticas extendidas. Según los referentes de la industria, esto requiere que las soluciones sean comercialmente atractivas, más sencillas de adoptar y escalables en un mercado fragmentado.