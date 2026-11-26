Alejandro Chan es CEO regional de una empresa de la industria del packaging (Foto: Movant Connection)

Guardar

“Antes se ganaba plata por tenencia de inventario más que por vender el producto”. Alejandro parte de ese cambio de contexto para explicar por qué el palet, el estante y la ubicación de una planta pesan cada vez más en la rentabilidad. Desde su formación en mejora de procesos, recorre un caso concreto de rediseño, el valor de producir cerca del cliente y lo que hoy lo desafía como líder.

¿Cuánto se puede ganar en eficiencia cuando producto, envase y logística empiezan a pensarse como un mismo sistema?

Muchísimo. Si el envase no ubica bien en la caja, en el palet o en el contenedor, o requiere logística refrigerada en lugar de ambiente, se afecta la cadena completa y se llega al consumidor con algo a lo que se le está agregando costo y no valor. Yo hablo mucho del TCO, el costo total de esa cadena.

PUBLICIDAD

Ese costo puede bajar sustancialmente simplemente por pensar en todos los eslabones. En consumo masivo, el envase y la logística son un componente muy grande del costo: en una lata de arvejas, probablemente la arveja es lo más barato de todo. Si no sos eficiente en el resto, perdés rentabilidad y también dañás el planeta.

¿En qué momento tiene que entrar la logística: cuando se diseña el producto o cuando llega la hora de transportarlo?

Tiene que arrancar en el diseño. Muchas veces se rediseña el envase en medidas muy chiquititas para que ubique mejor en un pallet arlog, para que en una altura normal de góndola entren dos en el mismo estante o para que, con el estándar de altura de los racks en los depósitos, no se pierda carga.

PUBLICIDAD

¿Hay algún caso concreto en el que la logística haya cambiado el eje de una discusión de negocio?

Hace poco, con un cliente, la discusión empezó porque había que ayudarlo a bajar el costo de transformación productiva, y se estaba discutiendo cuánto salía una máquina o cuánto costaba el mantenimiento. Cuando se hizo el análisis completo, mejorar el transporte y subirle una camada al palet que usaban era muchísimo más rentable.

Mucho más que discutir por un peso más o un peso menos en el mantenimiento, que al final iba a terminar con una máquina funcionando con menos eficiencia. Se cambió el foco. Era un yogur que se pensaba discontinuar porque no era rentable, y hoy es uno de los productos más rentables que tienen, fundamentalmente por la parte logística.

PUBLICIDAD

Durante años se habló de cadenas de suministro globales. ¿Qué valor tienen hoy la cercanía y la presencia productiva local?

Hace varios años se hablaba de que las cadenas de suministro iban a ser globales y de que todas las fábricas iban a estar en China. Hoy veo el valor agregado de tener una fábrica local, poder entregar mucho más rápido y bajar los inventarios, el tiempo de entrega y, por lo tanto, el capital de trabajo.

"El cliente es uno solo, el que está afuera, y adentro todos somos socios", sostiene Alejandro (Foto: Shutterstock)

El país cambió. Antes se ganaba plata por tenencia de inventario más que por vender el producto. Hoy no sirve tener inventario. Si el aprovisionamiento está más cerca y el plazo de entrega no es de tres meses sino de siete días, el cliente necesita menos capital de trabajo, algo que hoy todo el mundo está sufriendo. Para muchas compañías, esa cercanía puede ser la forma de competir.

PUBLICIDAD

Muchas empresas piensan en cerrar sus fábricas y producir en Brasil o importar porque es un poquito más barato, y tengo mis dudas de que sea sostenible a largo plazo. Hay una planta que funciona hace 40 años en La Rioja: cualquiera te diría que la traigas a Buenos Aires, y está entre las tres más productivas del mundo. Cuando querés, se puede.

Arrancaste en logística hace casi 30 años. ¿Qué parte de esa formación aparece hoy en tu manera de tomar decisiones?

Arranqué por casualidad en mejora de procesos logísticos para la industria automotriz, y después hice diez años de consultoría liderando la práctica de supply chain en Sudamérica, cuando nadie entendía cuál era ese concepto. Todo eso de cómo bajarle costos a la logística y sacar pérdidas del sistema quedó embebido en mi forma de pensar.

PUBLICIDAD

Me quedó grabado. Donde lo veo, lo veo como cadena, lo veo como red, y siempre tratando de eficientizar lo más posible. Sea un proceso de negocio, un modelo de negocio o un proceso comercial, no importa: lo miro de la misma manera.

Pasaste por distintas áreas y países dentro de una misma industria. ¿Qué te dejó ese recorrido en tu forma de liderar?

Una mirada integral: ver las cosas de los dos lados del escritorio y saber dónde le aprietan los zapatos a cada uno. Por eso no comparto demasiado la idea del cliente interno. El cliente es uno solo, el que está afuera, y adentro todos somos socios. A lo mejor vos te tenés que poner un poquito incómodo y yo también, como cadena o como red.

PUBLICIDAD

Y haber vivido siete años en Suecia te abre la cabeza a otra cultura y otros valores, que cuando volví reforcé muchísimo en mi metro cuadrado: desde la reciclabilidad de absolutamente todo hasta hacer las cosas uno mismo, sin depender de tanta gente.

¿Qué te sigue desafiando profesionalmente?

La innovación, que no necesariamente significa diseñar un producto: se puede pensar un nuevo modelo de negocio o una relación diferente con un cliente. Y la diferenciación, que me obsesiona: qué hacés distinto que los demás no pueden hacer. Ser el más barato, no me animo. Eso es lo que me divierte y me desafía todos los días.

PUBLICIDAD