La iniciativa forma parte de un proceso de reorganización territorial orientado a recuperar espacios, optimizar el aprovechamiento de los bienes portuarios y promover nuevas actividades económicas dentro de la jurisdicción (Foto: AGP)

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Un sector de aproximadamente 10,9 hectáreas del Puerto Buenos Aires, históricamente vinculado con la actividad arenera, se encuentra comprendido en un proyecto de reconversión hacia usos predominantemente comerciales. Para favorecer este proceso, se establecieron nuevas condiciones tarifarias destinadas a incentivar la presentación de proyectos de inversión privada.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 152/2026 de la Administración General de Puertos (AGP), publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a los nuevos títulos de ocupación que se otorguen en los predios comprendidos en la denominada zona de areneras de Dársena F.

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La iniciativa forma parte de un proceso de reorganización territorial orientado a recuperar espacios, optimizar el aprovechamiento de los bienes portuarios y promover nuevas actividades económicas dentro de la jurisdicción.

Un nuevo esquema tarifario para incentivar inversiones

La resolución establece una bonificación del 52% sobre la tarifa comercial por superficie correspondiente a las nuevas ocupaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales en el sector delimitado.

De esta manera, los futuros ocupantes deberán abonar, por ese concepto, el equivalente al 48% del valor establecido en el régimen tarifario general, considerando los importes vigentes al momento de cada liquidación.

Según las evaluaciones técnicas y económicas citadas en la normativa, el porcentaje de bonificación permite aplicar la categoría correspondiente al nuevo destino comercial sin que los valores resultantes sean inferiores a los actualmente utilizados en el sector.

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El tratamiento diferencial tendrá carácter general y se aplicará de manera uniforme, sin necesidad de realizar evaluaciones individuales para autorizar el beneficio. Con ello se busca proporcionar previsibilidad económica e igualdad de condiciones a los interesados en desarrollar nuevas actividades.

La medida no alcanza a los restantes conceptos que integran el canon de ocupación, como el importe básico, el valor del inmueble, el uso de espejo de agua o el recupero de gastos, que continuarán sujetos al régimen vigente.

La normativa establece que las nuevas condiciones tarifarias deberán contemplarse en los procedimientos de convocatoria, evaluación, selección y otorgamiento de futuros títulos de ocupación (Imagen: AGP)

La reconversión de la zona de areneras

El sector comprendido en la resolución se encuentra en Dársena F y abarca una superficie aproximada de 109.000 metros cuadrados, según el croquis elaborado por el Departamento de Catastro de la AGP e incorporado como anexo a la normativa.

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Un relevamiento de las ocupaciones existentes identificó, a abril de 2026, 11 permisos y ocupaciones vigentes correspondientes a la actividad arenera, además de tres predios que permanecían desocupados desde 2024.

Estos antecedentes fueron considerados durante las evaluaciones técnicas, operativas y económicas destinadas a determinar las alternativas disponibles para la reorganización del sector y su aprovechamiento bajo un perfil predominantemente comercial.

La normativa establece que las nuevas condiciones tarifarias deberán contemplarse en los procedimientos de convocatoria, evaluación, selección y otorgamiento de futuros títulos de ocupación.

En tanto, los permisos actualmente vigentes conservarán sus respectivas condiciones económicas, dado que la bonificación no implica modificaciones automáticas sobre los derechos de ocupación previamente otorgados.

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La planificación de los espacios portuarios

La reconversión se enmarca en el Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para ordenar y optimizar el aprovechamiento de los bienes y espacios bajo su competencia.

Asimismo, la orientación comercial prevista para Dársena F responde a los lineamientos del Plan Maestro de Infraestructuras del Puerto Buenos Aires, aprobado en 2019, que contempla el desarrollo ordenado, eficiente y sostenible de sus instalaciones y espacios.

En ese contexto, el establecimiento de condiciones tarifarias diferenciales busca favorecer la participación de inversores privados en iniciativas de recuperación, puesta en valor y explotación de los predios comprendidos en el sector.

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Si bien la resolución no especifica qué actividades comerciales podrán instalarse ni anuncia proyectos de inversión concretos, establece un marco económico para avanzar en la redefinición funcional de esta área portuaria.

La medida representa así un paso en la reorganización del Puerto Buenos Aires, donde la planificación territorial y el aprovechamiento de la infraestructura existente forman parte de la estrategia para promover nuevos usos y actividades económicas.