El comercio electrónico concentra casi el 45% de los casos de comercio ilícito reportados a la OMA

El organismo advierte que las organizaciones criminales aprovechan la amplitud y fragmentación de la infraestructura comercial para introducir mercaderías ilegales en los circuitos internacionales (Foto: Shutterstock)

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El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo está transformando las operaciones aduaneras y plantea nuevos desafíos para la seguridad de las cadenas de suministro. La expansión de los envíos de pequeños paquetes, la multiplicación de operaciones y la diversificación de los canales de distribución obligan a las autoridades a adaptar sus mecanismos de control.

Según el Informe Anual 2025-2026 de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el comercio electrónico estuvo vinculado con el 44,8% de los casos registrados en su Informe sobre Comercio Ilícito 2025, una proporción que refleja la importancia adquirida por estos canales dentro de las actividades ilícitas detectadas y reportadas por las administraciones participantes.

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El organismo advierte que las organizaciones criminales aprovechan la amplitud y fragmentación de la infraestructura comercial para introducir mercaderías ilegales en los circuitos internacionales. En este escenario, las redes postales, los servicios de paquetería y los operadores de envíos expresos adquieren una relevancia creciente para las tareas de fiscalización.

La paquetería internacional, bajo mayor atención

Uno de los principales desafíos identificados por la OMA está relacionado con la utilización de los canales postales y de distribución de paquetes para transportar productos falsificados y otras mercaderías sujetas a restricciones.

De acuerdo con los datos citados por el organismo, el 68,2% de los casos de falsificación analizados involucró redes postales o de paquetería. A su vez, el informe señala que los casos reportados relacionados con nuevas sustancias psicoactivas se duplicaron con creces, y que el 78,9% de las incautaciones correspondientes a esta categoría involucró envíos postales.

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Estos indicadores evidencian la diversidad de riesgos asociados a los flujos internacionales de paquetes y la necesidad de desarrollar controles más efectivos capaces de identificar operaciones sospechosas sin obstaculizar innecesariamente el comercio legítimo.

El desafío adquiere especial relevancia porque los procedimientos aduaneros deben responder a un volumen creciente de operaciones individuales, muchas de ellas de bajo valor, con diferentes orígenes, destinos y participantes.

La expansión del comercio electrónico plantea una necesidad de equilibrio para las administraciones aduaneras: fortalecer los mecanismos de prevención y detección sin generar demoras innecesarias en el movimiento de mercaderías legítimas (Foto: Shutterstock)

Nuevas herramientas para detectar operaciones sospechosas

Frente a este escenario, la OMA avanzó durante el período 2025-2026 en el desarrollo de herramientas orientadas a fortalecer el intercambio de información y mejorar la capacidad de análisis de las administraciones aduaneras.

Entre las principales iniciativas se encuentra el lanzamiento de Enforcement e-CENcomm, una plataforma destinada a centralizar información sobre fiscalización del comercio electrónico, incluyendo materiales de capacitación, instrumentos técnicos y prácticas operativas.

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El organismo también completó una nueva generación de CENcomm, su plataforma de comunicación para tareas de control aduanero. La actualización incorpora funcionalidades de geolocalización, acceso móvil e interoperabilidad, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y la coordinación entre autoridades.

Estas herramientas forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la gestión de riesgos mediante el uso de datos y la cooperación internacional.

En paralelo, la OMA actualizó indicadores de riesgo específicos para envíos postales y expresos, destinados a mejorar la identificación de movimientos que requieren una fiscalización más detallada.

Controles internacionales y protección de los consumidores

El informe también destaca los resultados de la Operación STOP IV, una iniciativa internacional orientada a detectar medicamentos falsificados o de calidad inferior y productos que vulneran derechos de propiedad intelectual, especialmente aquellos comercializados mediante plataformas digitales.

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Durante esta operación, aproximadamente el 40% de los casos relacionados con medicamentos y propiedad intelectual fueron considerados vinculados al comercio electrónico.

La OMA informó, además, la incautación de 171,7 millones de unidades y 27 toneladas de medicamentos, junto con 5,5 millones de unidades y 68 toneladas de productos que infringían derechos de propiedad intelectual.

Estas intervenciones muestran que los controles aduaneros no se limitan a cuestiones tributarias o comerciales, sino que también cumplen una función vinculada con la salud pública, la seguridad de los consumidores y la protección de los mercados.

El desafío de combinar seguridad y facilitación comercial

La expansión del comercio electrónico plantea una necesidad de equilibrio para las administraciones aduaneras: fortalecer los mecanismos de prevención y detección sin generar demoras innecesarias en el movimiento de mercaderías legítimas.

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En su informe anual, la OMA destaca avances en la actualización de especificaciones técnicas para el comercio electrónico transfronterizo, el desarrollo de herramientas de gestión de riesgos y la asistencia a distintas administraciones para modernizar sus procedimientos.

También señala que Colombia adoptó procedimientos simplificados para operaciones de comercio electrónico, como parte de un programa internacional de facilitación comercial orientado a reducir las fricciones en los intercambios transfronterizos.

Para el sector logístico, estas transformaciones ponen de relieve la importancia de contar con información anticipada, procesos documentales confiables y mecanismos de coordinación entre operadores privados y organismos de control.

El desafío no consiste únicamente en gestionar una mayor cantidad de paquetes, sino también en asegurar que su circulación internacional pueda realizarse con trazabilidad y previsibilidad, en un contexto de creciente complejidad para las cadenas de suministro.

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