Cuando la urgencia pide avión: lo que no se ve detrás de cada carga de comercio exterior

Roxana Orallo es responsable de comercio exterior (Foto: Movant Connection)

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“Hay cosas que se pueden planificar y cosas que no”. Con más de 20 años en el rubro, Roxana conoce bien esa tensión: normativas que cambian a diario, urgencias que obligan a repensar cómo se mueve una carga y trabas que van de la aduana al giro de divisas. En esta charla repasa también el potencial industrial del país y lo que la universidad no enseña.

Tenés más de 20 años en comercio exterior, en distintos rubros. ¿Qué cambió en la actividad en todo este tiempo?

Uno diría que el rubro maquinarias, en el que me encuentro hoy, es sencillo porque las leyes tienden a fomentar la producción industrial, y no es tan simple. Hay un montón de normativas que cumplir a nivel aduanero y de comercialización interna. Hay que leer todos los días el Boletín Oficial y te encontrás con una pregunta: ¿cómo voy a hacer ahora?

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Quizás no cambia el core de la actividad, pero siempre hay algo nuevo que aprender: un avance tecnológico que modifica la forma de operar, una nueva certificación o un nuevo requisito de preimportación. Y no nos olvidemos de que no es solo lo que se pide en nuestro país: quizás del otro lado del mundo también están pidiendo algo nuevo.

¿Qué lugar ocupa hoy el área de comercio exterior en las decisiones de una empresa?

Los costos de comercio exterior son elevados y forman parte importante del precio de cualquier producto. Más allá de la inflación en pesos, los costos en dólares aumentan, por la situación internacional, como pasa con el combustible, y por cuestiones internas: cada certificación o requisito nuevo tiene un costo atrás.

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Muchas veces esos costos no están claros para quienes definen precios. Ahí está la participación del área: explicar cuáles son esos requisitos y qué costos traen, para definir un precio que no deje fuera del mercado, pero que tampoco afecte la economía de la empresa.

En el rubro maquinarias, ¿cómo se define el medio de transporte de cada operación?

Por una cuestión de costos, siempre se trata de mover las cargas por vía marítima, sin importar el origen: Asia, Europa o la misma Sudamérica. Pero en maquinarias hay casos sujetos a urgencias, como entregarle a un cliente antes de lo previsto o una reparación que obligue a cambiar la forma de mover la carga. Ahí hay que analizar bien costos y plazos.

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Y aparece el inconsciente colectivo que te dice “traelo por aéreo, total es rapidísimo”, como si un vuelo de tres horas significara tener la carga en tres horas. Falta todo el background de atrás: el tiempo de coordinación en origen y lo que necesita el exportador para llevar la carga al aeropuerto o tener la destinación de exportación realizada.

"Cada problemática te enfrenta con la arista aduanera, la logística y la bancaria", sostiene Roxana (Foto: Shutterstock)

Después, si te cargan o no, porque las líneas aéreas no tienen vuelos todos los días: muchas veces son dos o tres por semana, según la tarifa, y si la carga es muy pesada te pueden dejar abajo por falta de espacio en bodega. Y están los plazos propios de la desaduanización en el país, con sus requisitos y sus canales de selectividad.

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Para el ciudadano de a pie todo ese proceso es transparente, y está bien que así lo sea. El problema es que muchas veces te transmiten la urgencia sin tener ese conocimiento de lo que pasa detrás de cada operación, que es súper necesario.

En un comercio tan cambiante, ¿cómo se convive con los imprevistos?

Hay cosas que se pueden planificar y cosas que no. Todos los días te encontrás con situaciones que no previste, y ahí entra en juego el conocimiento de cada uno para resolverlas. Y no es solo lo que tiene que ver con cargas y fletes: el comercio exterior es muy amplio, y podés tener trabas que no son logísticas, como el giro de divisas.

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Entonces hay que mirar todo el proceso de manera integral para encontrar la mejor solución: la de menos riesgo, la de menor costo y la que más rápido se pueda implementar, teniendo en cuenta también el acceso al mercado de cambios. Cada problemática te enfrenta con la arista aduanera, la logística y la bancaria.

¿Cómo ves a la Argentina como plataforma industrial para la región?

Veo que Argentina tiene potencial en lo industrial. Pero muchas veces las normas que se emiten para exportar o importar este tipo de bienes desconocen las necesidades reales del sector. Las empresas productoras se encuentran con problemas serios, porque se exigen requisitos que no tienen en cuenta los costos que acarrean, y eso te deja en offside frente a la competencia.

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¿Qué le recomendarías a quien hoy estudia comercio internacional?

La universidad me dio herramientas, lenguaje técnico, me enseñó dónde buscar. Pero en el día a día aparecen adversidades que no viste en un libro, y todo cambia: me recibí en 2007 y el control de cambios de entonces no es el de ahora. Los Incoterms que leí en su momento tampoco son los que están vigentes hoy.

Por eso le recomiendo a quien estudia que entienda que la universidad le brinda una guía. Después depende de la impronta de cada uno, porque cada producto, cada empresa y cada departamento tienen sus particularidades. Es una guía para el futuro, pero se estudia todos los días.

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Para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en comercio exterior?

Pensar que todo pasa por la logística o por el comercio exterior, y que es transparente para todo el mundo. Que todos podamos acceder a un bien que se hace en la otra punta del mundo es algo que de chica no me imaginaba. Encontrarme siendo parte de eso hoy me pone feliz.