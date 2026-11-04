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Una de cada diez aduanas tiene inteligencia artificial plenamente implementada

La Organización Mundial de Aduanas releva que tres de cada cuatro administraciones aún planifican o prueban estas herramientas, mientras el Mercosur ya usa blockchain para operadores certificados

Tecnología en aduana
Apenas el 7% de las aduanas se ubica en la categoría más alta, denominada transformacional (Imagen: Shutterstock)
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La Organización Mundial de Aduanas (OMA) publicó la tercera edición de su informe sobre tecnologías disruptivas, un relevamiento sobre cómo las administraciones aduaneras incorporan inteligencia artificial, blockchain y computación en la nube. El dato central marca una brecha: solo alrededor del 10% de las aduanas encuestadas tiene soluciones de IA plenamente implementadas.

El resto se reparte entre etapas tempranas. Según la encuesta global del organismo cerca del 37% de las administraciones desarrolla o prueba proyectos piloto, mientras que otro 39% todavía está en fase de planificación. El relevamiento reunió 116 respuestas, equivalentes al 62% de los miembros de la OMA, por lo que no refleja a la totalidad del sistema aduanero global.

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El documento elaborado con encuestas a las administraciones miembro, también mide el nivel de madurez digital. Apenas el 7% de las aduanas se ubica en la categoría más alta, denominada transformacional, mientras que la mayoría se concentra en los niveles operativo (30%) y avanzado (27%).

Dónde se aplica la IA en el control de mercancías

Para el comercio exterior, el punto clave es el uso concreto. De acuerdo con la OMA, la inteligencia artificial se emplea sobre todo en gestión de riesgo y selección de cargas para inspección, en especial cuando el volumen de declaraciones supera la capacidad de análisis manual de los funcionarios. Es la lógica que define qué envío avanza directo y cuál se revisa.

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Las herramientas generativas suman nuevas funciones. El informe señala su uso en análisis documental, extracción de datos y apoyo a decisiones, con el objetivo de dar más consistencia y rapidez a las resoluciones. En todos los casos, el organismo remarca que la supervisión humana se mantiene como condición para sostener la responsabilidad sobre cada decisión.

Los casos documentados muestran la escala posible. En China, un modelo de puntuación de riesgo procesa cada declaración en tres segundos y monitorea en tiempo real los ingresos por puertos, aeropuertos y pasos terrestres. En Emiratos Árabes Unidos, una plataforma de intercambio de datos de embarques reportó reducciones de hasta 80% en el tiempo y esfuerzo del despacho de mercaderías.

Blockchain para operadores certificados en el Mercosur

El informe dedica uno de sus casos de estudio a la región. En 2019, la aduana de Brasil lanzó junto con sus pares de Argentina, Paraguay y Uruguay una plataforma blockchain para compartir información aduanera, como alternativa a los acuerdos bilaterales que funcionaban con intercambios de datos mayormente manuales.

Trabajador de aduana con tecnología
El informe observa que la IA, el blockchain y la nube se combinan cada vez más dentro de un mismo proceso operativo (Imagen: Shutterstock)

Su primer uso apunta al Operador Económico Autorizado (OEA), la certificación que otorga beneficios de facilitación a firmas con historial de cumplimiento. A través de los acuerdos de reconocimiento mutuo, la aduana de destino accede antes a datos verificados del operador, lo que permite planificar inspecciones y aplicar facilidades con mayor anticipación.

Según la OMA, el sistema ya funciona en entorno productivo y mejoró la confiabilidad de los datos intercambiados. Opera como una red permisionada bajo un esquema de consenso, en el que cada país conserva la soberanía sobre su información. Para importadores y exportadores certificados, el efecto se traduce en una aplicación más consistente de los beneficios en frontera.

Sistemas heredados y brecha entre países

El relevamiento identifica obstáculos comunes. Entre los principales figuran los sistemas heredados, las limitaciones de infraestructura, la escasa interoperabilidad entre plataformas y los riesgos de ciberseguridad. A eso se suman marcos legales que no siempre contemplan estas tecnologías y la falta de personal capacitado.

En las Américas, la segunda encuesta del organismo, centrada en proyectos concretos, muestra que las iniciativas se apoyan principalmente en análisis de datos masivos, con siete menciones, seguidos por carriles automatizados. La inteligencia artificial aparece con una sola mención, lo que refleja la distancia entre el interés declarado y su aplicación efectiva en los controles.

La OMA también advierte que la adopción avanza por etapas. Las administraciones con mejores resultados optaron por pilotos acotados, arquitecturas híbridas y despliegues graduales, en lugar de reformas integrales. Además, el informe observa que la IA, el blockchain y la nube se combinan cada vez más dentro de un mismo proceso operativo.

Para las cadenas de suministro, el escenario anticipa cambios graduales. A medida que más aduanas pasen de los pilotos a la implementación plena, la selección de cargas dependerá en mayor medida de la calidad de los datos declarados, y la información anticipada ganará peso en los tiempos de liberación y en la previsibilidad del comercio exterior.

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