Venezuela firmó un memorando de entendimiento con ExxonMobil con vistas a su retorno al país

El logo de ExxonMobil (REUTERS/Chris Helgren)

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Venezuela suscribió este lunes un memorando de entendimiento con la petrolera estadounidense ExxonMobil con vistas a su retorno al país sudamericano, tras la salida en 2007.

La firma del acuerdo preliminar se celebró en Caracas con la presencia de la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, y el presidente de ExxonMobil Upstream, Dan Ammann.

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La líder chavista aseguró que se trata de una “firma muy importante” alcanzada luego de “meses de negociaciones para un regreso efectivo” de ExxonMobil, una de las principales compañías energéticas estadounidenses, a su país.

El acuerdo abarca campos marrones y verdes con “miles de millones de barriles de reserva”, aseguró Rodríguez, quien confía en que ExxonMobil cuenta con “la capacidad, la tecnología y la inversión necesarios” para llevar a cabo estas operaciones.

La mandataria encargada agregó que espera que el memorando “se traduzca muy pronto en acuerdos concretos” y que estos “empiecen ya muy pronto a generar los resultados” deseados.

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Tanques de petróleo y chimeneas en una plataforma de refino y petroquímica de ExxonMobil (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Ammann, por su parte, expresó que la firma representa un primer paso importante en un proceso que espera conduzca al regreso de la compañía a la nación sudamericana.

“Creemos que nuestras capacidades únicas combinadas con los recursos extraordinarios de este país y la larga historia de Venezuela en la producción de petróleo y gas traerán beneficios significativos para todas las partes involucradas”, agregó el alto ejecutivo.

ExxonMobil, con sede en Houston (Texas), salió de Venezuela en 2007, junto con otras compañías extranjeras, después de que el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizara los últimos yacimientos operados por el sector privado.

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En marzo de 2025, Rodríguez, entonces vicepresidenta de Maduro, acusó a ExxonMobil de tener “más de una década conspirando contra Venezuela para socavar su integridad territorial, para robar los recursos del país” y para causar “desestabilización política interna” y “bloqueo económico criminal”, entre otros señalamientos.

Tras la captura de Nicolás Maduro en una intervención de Estados Unidos el 3 de enero de este año, el presidente Donald Trump ha estado instando a las compañías energéticas de su país a invertir en Venezuela.

El pasado abril, Rodríguez dijo que su Gobierno sostuvo encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros “grupos”, más de dos meses después de la reforma de la ley de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera.

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