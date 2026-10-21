Movant LogComex

Importar sin planificar: el error que más caro le sale a quien recién empieza

Federico García, despachante de aduana, repasa el regreso de las micro pymes a la importación, el impacto de la suba de los fletes internacionales y los cambios que hoy enfrenta su profesión

Federico García
Federico García es despachante de aduana (Foto: Movant Connection)
Guardar

“Hay que ver al detalle todos los papeles, toda la documentación, y estar atento a todo”. Así resume Federico el día a día del despacho aduanero, donde cada operación combina normativa, costos y tiempos. En esta charla aparece la otra cara de importar: los costos que no se ven en el precio de origen, el uso de la inteligencia artificial en los controles y las diferencias con otros mercados de la región.

¿Qué cambios ves en la actividad desde fines del año pasado y qué tienen que tener en cuenta las micro pymes que empiezan a importar?

Desde fines del año pasado hubo una merma en la cantidad de operaciones, pero ahora están apareciendo nuevamente muchas consultas. Hay clientes que importaban antes, después dejaron de hacerlo y quieren volver. También hay muchas micro pymes que están empezando a animarse un poquito.

PUBLICIDAD

En los clientes más chiquitos, el paso que muchas veces no quieren dar es pasar de ser monotributista a responsable inscripto. Las empresas que ya empiezan a importar generalmente están inscriptas en AFIP como autónomos, y a ellas no les cuesta tanto.

Después está el tema del precio. Ven algo muy barato afuera, que sale 10, y piensan que acá va a salir 11. Claramente no es así, porque hay un montón de impuestos, costos logísticos, el costo del flete, el del despachante y todo lo que es el costo argentino.

¿Cuál es el error más frecuente al momento de importar?

El error más frecuente es no planificar. Mucha gente se entusiasma y quiere importar cosas sin planificar demasiado. La verdad es que es un error tremendo, porque todo lo que puede salir mal va a salir mal si no lo planificás.

PUBLICIDAD

Pensá que una importación marítima mínimo va a tardar 45 días. Tenés todo ese tiempo para analizar, sacar los costos, ver la posición arancelaria correcta y los problemas que pueden surgir. Aunque uno esté muy ajustado con los tiempos, siempre hay tiempo para planificar.

¿Cómo impacta el contexto internacional en la operación diaria?

El contexto internacional de los últimos meses no favoreció, porque los fletes subieron muchísimo. Con lo que está pasando en Medio Oriente y algunas cuestiones climáticas en China, el valor de los fletes se duplicó y hasta se triplicó en algunos casos. Eso no ayuda a la actividad: los costos se disparan y, cuando se importa esa mercadería, hay que remarcar los precios acá.

Pyme importadora
"Y a veces la gente ni sabe qué hace un despachante: piensa que es un verificador de aduana", señala Federico (Imagen: Shutterstock)

Con las nuevas regulaciones, el rol del despachante quedó en discusión. ¿Qué desafíos y qué oportunidades aparecen?

Hay cosas que favorecen mucho y otras que no tanto. Que hayan sacado la obligatoriedad del despachante de aduana claramente no es bueno: uno tiene que defender la profesión, y hoy cualquier persona puede hacer una declaración aduanera. A mi modo de entender, eso no tiene mucho sentido.

Un poco más de miedo da que el día de mañana las terminales aprovechen eso para hacer todo el trabajo, todo en uno. Por otro lado, al haber menos carga burocrática, menos trámites y menos certificaciones, hay un volumen más alto de operaciones.

Entonces, por un lado el trabajo es más fácil, pero por el otro está la espada de que el día de mañana no sea necesario. Y a veces la gente ni sabe qué hace un despachante: piensa que es un verificador de aduana. Nada que ver: es del sector privado, un auxiliar del comercio exterior que trabaja para sus clientes.

¿Qué diferencias encontrás entre operar en Argentina y en otros países de la región, como Brasil?

Argentina y Brasil son países muy particulares, muy restrictivos. Tal vez en otros países el tema de las declaraciones aduaneras es mucho más sencillo. Acá en Argentina te piden mil requisitos para todo, y cada mercadería es muy diferente.

Hay muchas particularidades, entonces hay que pensar en un montón de cosas que tal vez en otros países no suceden tanto. Muchas veces hay que explicarles a los proveedores que mandan la mercadería sin consultar que acá es más difícil ingresarla. Por eso hay que ver al detalle todos los papeles, toda la documentación, y estar atento a todo.

La inteligencia artificial también llegó a la operación. ¿Cómo la usás y qué lugar le queda al criterio humano?

Tengo una visión dual. Por un lado, no te digo que nos va a sacar el trabajo a todos, pero hay un miedo de lo que pueda llegar a pasar con los puestos de trabajo. Por otro lado, es una herramienta muy efectiva: la uso mucho, sobre todo para hacer controles tipo checklist.

Cuando hay algún error que uno no puede detectar al hacer un provisorio, sirve mucho para encontrarlo en muy poco tiempo. Pero hoy en día se equivoca muchísimo. Hay que estar muy atento y tener criterio para ver qué tomás de esa herramienta y qué no. Si le pedís una posición arancelaria, por ejemplo, no la pega del todo.

Hay que ir entrenándola y tal vez el día de mañana esté más afilada. Pero vivimos en un país donde a veces las reglas no son muy claras y la lógica no es lógica, entonces no le podés preguntar todo a la inteligencia artificial.

Más allá de las tensiones del día a día, ¿qué es lo que más te gusta del rubro?

Lo que más me gusta es que todos los días son diferentes. Siempre andamos renegando, peleando con los transportes, con los clientes, con las motos, con los cadetes, y ellos con nosotros. Es muy tenso, pero al final del día cada jornada es distinta, y eso en el fondo está bueno, porque no es tan rutinario como otros trabajos.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorImportaciónDespachante de Aduana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin rumbo no hay camión que llegue: las finanzas personales vistas como una cadena logística

Helena Estrada, escritora, abogada y coach especializada en divorcio, explica por qué planificar, anticipar y prever imprevistos es tan clave en las finanzas personales como en la operación

Sin rumbo no hay camión que llegue: las finanzas personales vistas como una cadena logística

El transporte ferroviario pierde participación frente al camión en el mercado europeo de cargas

Un estudio advierte que la cuota ferroviaria cayó en 20 de los 25 países de la Unión Europea con red de trenes. Fiabilidad, costos e integración portuaria aparecen entre los principales desafíos

El transporte ferroviario pierde participación frente al camión en el mercado europeo de cargas

Compras al exterior y logística en triángulo para que la línea no se pare

Gustavo Fabián Jasinski, profesional de compras, cuenta cómo aprendió comercio exterior en plena pandemia y por qué la coordinación con proveedores y forwarders internacionales sostiene la producción

Compras al exterior y logística en triángulo para que la línea no se pare

Paraguay restringe el ingreso de material avícola desde Santa Catarina por un brote sanitario

Las compras de huevos fértiles y pollitos de un día quedan frenadas y solo los productos con tratamiento certificado podrán entrar, mientras Brasil monitorea 133 granjas en la zona afectada

Paraguay restringe el ingreso de material avícola desde Santa Catarina por un brote sanitario

Previsibilidad: la carga más valiosa que hoy se le pide a la logística internacional

Eduardo Cavalli, business development manager para un forwarder alemán, repasa los costos que frenan al exportador, el impulso minero y el paso de vender volumen a cuidar la rentabilidad del cliente

Previsibilidad: la carga más valiosa que hoy se le pide a la logística internacional

DEPORTES

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

“No se puede despertar”: la pareja del capitán de Vasco Da Gama mostró en video cómo le impactó la derrota ante Boca

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Cómo siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni: cuándo podría anunciarse la decisión final

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

TELESHOW

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Con mural de Disney y sin cuna, así es el soñado cuarto que Stephanie Demner preparó para su segunda hija

Murió Saúl Blanch, pionero del heavy metal argentino y primera voz de Rata Blanca

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

INFOBAE AMÉRICA

Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Menos nicaragüenses destinan recursos a comprar electrodomésticos

Estudiantes salvadoreños regresan después de brillar con cuatro medallas de la Olimpiada Iberoamericana de Química

Fake news, indecisos y redes sociales: las claves de la disputa entre Lula y Bolsonaro

Gravedad y apoyo psicológico: cómo es la recuperación que enfrentan los astronautas al volver del espacio

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país