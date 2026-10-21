Paraguay restringe el ingreso de material avícola desde Santa Catarina por un brote sanitario

La decisión del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) llega luego de que Brasil confirmara un foco de Newcastle en una granja comercial de pavos (Foto: Shutterstock)

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Paraguay suspendió de manera temporal la compra de aves vivas, huevos, material genético y otros productos de origen aviar procedentes del estado brasileño de Santa Catarina. La decisión del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) llega luego de que Brasil confirmara un foco de Newcastle en una granja comercial de pavos.

La medida admite una excepción: podrán ingresar los productos que acrediten, mediante certificación veterinaria oficial, haber pasado por procesos de inactivación del virus y de prevención de la recontaminación, según el Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Cada operación deberá contar con autorización previa del organismo paraguayo.

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El Senacsa aclaró que la restricción regirá “hasta tanto se cuente con una evaluación de riesgo sanitario actualizado”. En la práctica, los importadores no tienen una fecha cierta de reapertura y deberán revisar sus programas de abastecimiento mientras se analiza la evolución del caso en el país vecino.

Qué ocurrió en el sur de Brasil

El Ministerio de Agricultura y Pecuaria brasileño confirmó el diagnóstico el domingo 18 de octubre, a partir de un análisis del laboratorio federal de defensa agropecuaria de San Pablo, y lo comunicó el lunes 19. El hallazgo se produjo en un establecimiento de pavos de engorde ubicado en Nova Itaberaba, en el oeste de Santa Catarina.

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El virus fue detectado durante tareas de vigilancia activa y las aves no presentaban síntomas. La granja, que alberga unas 6.000 aves, fue clausurada y los animales serán sacrificados como parte del protocolo de contención, con un radio de restricción de alrededor de 10 kilómetros que alcanza a cuatro municipios.

Dentro de esa zona, las autoridades brasileñas extendieron el monitoreo sanitario a 133 granjas ubicadas en Nova Itaberaba, Nova Erechim, Coronel Freitas y Águas Frias, y declararon el estado de emergencia en la región. Según el gobierno federal, ningún animal salió del establecimiento afectado desde su alojamiento, un dato clave para acotar la trazabilidad del brote.

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El impacto sobre la cadena avícola paraguaya

Para Paraguay, la medida toca un eslabón sensible: la provisión de huevos fértiles y pollitos de un día, insumos con los que se repone el plantel de las granjas locales. Según datos difundidos por el Senacsa en 2024, alrededor del 85% de esas importaciones provenía de Brasil, con Paraná y Santa Catarina como principales orígenes.

La exigencia de autorización previa traslada parte del control a los puntos de ingreso, donde la documentación deberá acreditar el origen de cada partida (Foto: Shutterstock)

Ese mismo año, el país importó casi 15 millones de huevos fértiles y más de 513.000 pollitos de un día solo en el primer semestre, lo que da una dimensión del flujo regular de genética aviar que cruza la frontera. El plantel avícola paraguayo suma actualmente unos 22 millones de cabezas, de acuerdo con el organismo sanitario.

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Al tratarse de material vivo, los huevos fértiles y los pollitos difícilmente puedan acogerse a la excepción por tratamiento de inactivación viral, que apunta sobre todo a productos procesados. Esto abre la necesidad de redireccionar pedidos hacia otros estados brasileños o hacia proveedores alternativos que cumplan con los requisitos sanitarios.

El ajuste también incide en la planificación productiva: los ciclos de engorde dependen de una reposición continua de aves, y cualquier demora en la llegada de pollitos puede trasladarse a la oferta de carne en las semanas siguientes. Por eso, la regionalización de la medida, limitada a un solo estado, es un factor central para el abastecimiento.

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Controles en frontera y antecedentes recientes

La exigencia de autorización previa traslada parte del control a los puntos de ingreso, donde la documentación deberá acreditar el origen de cada partida. Para los operadores de comercio exterior, esto supone verificar con mayor detalle los certificados sanitarios y la procedencia por estado antes de despachar cargas hacia territorio paraguayo.

No es la primera vez que el país adopta una respuesta de este tipo. En julio de 2024, ante un brote de Newcastle en Rio Grande do Sul, el Senacsa mantuvo las compras desde estados libres de la enfermedad, y en febrero de este año prohibió el ingreso de productos avícolas argentinos tras la confirmación de influenza aviar en la provincia de Buenos Aires.

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Paraguay no registra casos de Newcastle desde 1997 y se declaró libre de la enfermedad en 2000. Según la OMSA, se trata de una infección viral muy contagiosa que provoca trastornos respiratorios, nerviosos y digestivos, con alta mortalidad, y se transmite por contacto con aves enfermas o con agua, alimento y equipos contaminados.

Qué puede pasar en las próximas semanas

Al confirmar el caso, un funcionario del área de comercio internacional del ministerio brasileño señaló que no contaba con información concreta sobre eventuales suspensiones de exportaciones vinculadas al foco. La evolución de la vigilancia en las 133 granjas monitoreadas será decisiva para definir el alcance de nuevas restricciones.

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Hacia adelante, la reapertura dependerá de la evaluación de riesgo que realice el Senacsa y de la eventual declaración de erradicación del foco. Mientras tanto, la diversificación de proveedores y la verificación documental por estado de origen serán las principales herramientas para sostener el abastecimiento avícola en Paraguay y en la región.