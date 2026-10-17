Migraciones pone en marcha megaoperativo simultáneo en 17 regiones del país: al menos 892 extranjeros intervenidos en el primer balance

El Superintendente de Migraciones, Luis Yunis Herrera, detalla los pormenores de un importante operativo nacional que busca regularizar y controlar la migración en el país. | Canal N

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La Superintendencia Nacional de Migraciones desplegó un megaoperativo simultáneo en 17 regiones del Perú para verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros. Las acciones comenzaron a las 15:00 y se desarrollaron en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público, bajo supervisión virtual desde la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria.

El primer balance presentado por el superintendente de Migraciones, Luis Yunis Herrera, registró 857 personas intervenidas, de las cuales 158 serían presuntas infractoras y podrían quedar sujetas a un procedimiento administrativo sancionador especial que podría derivar en su expulsión. Las autoridades continuaban recopilando información mientras avanzaban las intervenciones en distintas zonas del país.

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Lima también formó parte del despliegue, aunque las acciones se realizaron de manera reservada. En el cono norte de la capital participaron 300 efectivos policiales, mientras el personal migratorio verificaba la documentación de ciudadanos extranjeros. El operativo forma parte de las acciones de control y fiscalización que la entidad prevé mantener en diferentes regiones.

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Migraciones reporta 857 intervenidos en las primeras horas del operativo nacional

El balance inicial fue presentado por Luis Yunis Herrera durante una transmisión de la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria. El funcionario explicó que las 17 jefaturas zonales participaban en las intervenciones, que estaban previstas hasta las 21:00. Las acciones incluían distintos puntos de tránsito y espacios donde se concentraban ciudadanos extranjeros.

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De las 857 personas intervenidas hasta ese momento, 158 fueron identificadas preliminarmente como presuntas infractoras de las normas migratorias. Según el superintendente, estos casos podrían dar lugar a un procedimiento administrativo sancionador especial, susceptible de culminar en una expulsión. La medida dependerá de la evaluación correspondiente, por lo que la cifra no representa el número de personas cuya salida del país ya fue ordenada.

Entre los primeros resultados por regiones, Tumbes registró 148 intervenidos, mientras que Chiclayo reportó 108 y Pucallpa, 91. Durante la transmisión también se mencionaron cifras de otras jurisdicciones, aunque el reporte seguía en desarrollo. Al cierre de la cobertura, un periodista de Canal N señaló que el número nacional había ascendido a 892 intervenidos.

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Operativo migratorio en Lima se concentra en el cono norte de la capital

La jefatura zonal de Lima informó que sus equipos se desplegaron en el cono norte de la capital, en las jurisdicciones de las divisiones policiales Divpol Norte 1, 2 y 3. A diferencia de otras regiones, donde ya se reportaban cifras preliminares, en Lima las intervenciones se mantenían bajo reserva mientras continuaban las verificaciones.

El responsable de la operación detalló que el despliegue contó con 300 efectivos policiales y personal de Migraciones, incluidos equipos móviles para evaluar la situación de los ciudadanos extranjeros en los puntos intervenidos. Durante el reporte en directo, la jefatura zonal indicó que alrededor de 30 extranjeros estaban bajo evaluación. La cifra era parcial y no representaba el balance final de la capital.

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Reporte en vivo desde la Superintendencia de Migraciones sobre un megaoperativo que abarca 17 regiones del país. Se detallan las acciones de control migratorio y la situación en puntos clave como Piura y Lima. | Canal N

El superintendente de Migraciones, Luis Yunis Herrera, siguió los avances desde la Central General de Monitoreo y Seguridad Migratoria y se comunicó con los responsables zonales para conocer los resultados preliminares. Explicó que esta supervisión busca garantizar el respeto de los derechos humanos, verificar que la Policía cumpla sus procedimientos y que el personal migratorio actúe conforme al Decreto Legislativo 1582.

En Piura, el operativo se concentró en el expeaje Bayóvar, un punto de tránsito de ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos. El jefe zonal reportó 74 personas intervenidas, de las cuales 13 estarían en situación migratoria irregular. También indicó que las acciones continuarían y que el balance definitivo se comunicaría al cierre de la jornada.

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Perú coordina con Venezuela para facilitar la expulsión de extranjeros indocumentados

Las intervenciones se desarrollan mientras el Gobierno peruano avanza en las coordinaciones para concretar la expulsión de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, en particular de venezolanos. Consultado sobre este asunto, Herrera señaló que tenía conocimiento de conversaciones entre autoridades de ambos países y que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantenía contacto con sus pares de la región.

El funcionario también informó que sostuvo una reunión de trabajo con cónsules de distintos países, quienes seguían el desarrollo de las gestiones. Sin embargo, aclaró que no contaba con una fecha concreta para conocer los resultados, aunque esperaba que las conversaciones avanzaran a la brevedad.

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El Superintendente de Migraciones, Luis Yunis Herrera, responde sobre la articulación con Venezuela y los cónsules de la región. Explica los procedimientos técnicos y legales para la gestión migratoria en el país. | Canal N

La presidenta Keiko Fujimori informó, por su parte, que conversó telefónicamente con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar la cooperación bilateral y los procedimientos de expulsión. Según el anuncio presidencial, los cancilleres trabajan en protocolos para realizar traslados por vía aérea de manera “ordenada y segura”, además de abordar el apoyo al plan Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de migrantes venezolanos.

Herrera adelantó que los operativos migratorios continuarán en distintas regiones del país. Según explicó, el propósito es reforzar los controles y verificar el cumplimiento de las normas migratorias, en coordinación con las instituciones competentes.

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