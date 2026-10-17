México

Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

Tras la captura, autoridades revelaron que Luis Manuel “N” cuenta con cargos por tráfico de sustancias en San Diego

Fuerzas federales lo detuvieron en el estado de Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
Fuerzas federales lo detuvieron en el estado de Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad
Guardar

La tarde de este viernes 16 de octubre, el Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Luis Manuel “N”, alias “el Ingeniero”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de operar el diseño y construcción de túneles para cruzar drogas a Estados Unidos bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de “El Mencho”, quien quedó al frente del cártel tras el abatimiento de su padrastro.

Ficha de búsqueda emitida por EEUU para localizar y detener a Juan Carlos Valencia. Crédito: DEA
Ficha de búsqueda emitida por EEUU para localizar y detener a Juan Carlos Valencia. Crédito: DEA

El operativo se realizó en Zapopan, Jalisco, y fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

PUBLICIDAD

La captura se realizó derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional. El operativo permitió ubicar y detener al presunto operador en territorio jalisciense, lejos de Tijuana, Baja California, donde se concentraba la construcción de los túneles del cártel de las cuatro letras.

La Defensa detalló que la detención ocurrió en flagrancia el 15 de octubre

De acuerdo con un comunicado detallado de la Secretaría de la Defensa Nacional, compartido tras el anuncio del Gabinete de Seguridad, la detención ocurrió en flagrancia delictiva el 15 de octubre en el municipio de Zapopan, un día antes de que el Gabinete de Seguridad confirmara el arresto de forma pública.

PUBLICIDAD

Personal federal realizó la detención tras dar seguimiento a la actividad del operador dentro de la estructura del cártel.

Tras la detención, fue trasladado a la sede de la FGR en Guadalajara. Crédito: Gabinete de Seguridad
Tras la detención, fue trasladado a la sede de la FGR en Guadalajara. Crédito: Gabinete de Seguridad

Durante la operación se aseguró armamento, droga y un vehículo, de acuerdo con el comunicado militar. El documento no detalló el tipo ni la cantidad exacta de los narcóticos ni del armamento decomisado durante el operativo realizado en Zapopan.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes. Luis Manuel “N” cuenta además con cargos en San Diego, California, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades mexicanas.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CJNGEEUUDetencionesJuan Carlos ValenciaEl 03FGRTráfico de drogasFrontera México EEUUTijuanaBaja CaliforniaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: huracán Trudy se debilita a categoría 1; reportan fuertes lluvias

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: huracán Trudy se debilita a categoría 1; reportan fuertes lluvias

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Las medidas buscan salvaguardar la integridad y seguridad de la actriz mexicana

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre? Líneas 3, 7 y B del STC con severos retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre? Líneas 3, 7 y B del STC con severos retrasos

Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

A tres años de su matrimonio con Danilo Díaz Granados, la modelo compartió recuerdos en la iglesia de Santa Bárbara previo a la fiesta en la Toscana

Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Ejército localiza con vida a 6 campesinos desaparecidos en la sierra de Guerrero: sigue operativo para encontrar a un séptimo

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México y advierte que los derribará con armas de energía dirigida

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

ENTRETENIMIENTO

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

“La venganza del Charro Negro” promete el momento más conmovedor de toda la saga de Las Leyendas, adelantan sus protagonistas

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberón

Michelle Salas sorprende con lujoso vestido de su bisabuela Silvia Pinal y fotos inéditas de su boda en Madrid

Renee, Jota Moore y Silver Rose, darán conciertos gratuitos en el Festival Ruido Joven 2026: dónde y cuándo será

Clara Brugada invita al concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX

DEPORTES

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”

León vs América, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Cleveland Guardians busca liquidar a Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays en el Juego 4 de la Serie de Campeonato: hora y dónde ver