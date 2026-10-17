Detienen en Zapopan al “Ingeniero”, integrante del CJNG señalado por construir túneles hacia EEUU bajo las órdenes de “El 03″

Fuerzas federales lo detuvieron en el estado de Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

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La tarde de este viernes 16 de octubre, el Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Luis Manuel “N”, alias “el Ingeniero”, miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de operar el diseño y construcción de túneles para cruzar drogas a Estados Unidos bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, hijastro de “El Mencho”, quien quedó al frente del cártel tras el abatimiento de su padrastro.

Ficha de búsqueda emitida por EEUU para localizar y detener a Juan Carlos Valencia. Crédito: DEA

El operativo se realizó en Zapopan, Jalisco, y fue encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

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La captura se realizó derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional. El operativo permitió ubicar y detener al presunto operador en territorio jalisciense, lejos de Tijuana, Baja California, donde se concentraba la construcción de los túneles del cártel de las cuatro letras.

La Defensa detalló que la detención ocurrió en flagrancia el 15 de octubre

De acuerdo con un comunicado detallado de la Secretaría de la Defensa Nacional, compartido tras el anuncio del Gabinete de Seguridad, la detención ocurrió en flagrancia delictiva el 15 de octubre en el municipio de Zapopan, un día antes de que el Gabinete de Seguridad confirmara el arresto de forma pública.

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Personal federal realizó la detención tras dar seguimiento a la actividad del operador dentro de la estructura del cártel.

Tras la detención, fue trasladado a la sede de la FGR en Guadalajara. Crédito: Gabinete de Seguridad

Durante la operación se aseguró armamento, droga y un vehículo, de acuerdo con el comunicado militar. El documento no detalló el tipo ni la cantidad exacta de los narcóticos ni del armamento decomisado durante el operativo realizado en Zapopan.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara, Jalisco, para continuar con las investigaciones y las diligencias periciales correspondientes. Luis Manuel “N” cuenta además con cargos en San Diego, California, por el delito de conspiración para el tráfico de drogas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades mexicanas.

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