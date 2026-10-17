El emotivo gesto del hijo de Julieta Prandi tras la separación de su mamá de Emanuel Ortega

El gesto del hijo de Julieta Prandi tras la separación de su mamá con Emanuel Ortega (Instagram)

Guardar

En pleno impacto mediático por su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi eligió refugiarse en sus afectos más cercanos y protagonizó junto a su hijo mayor, Mateo, una emotiva sesión de tatuajes que quedó registrada en las redes sociales. Madre e hijo visitaron un estudio, donde documentaron todo el proceso de llevar un nuevo en diseños en la piel, en esta caso, cargados de significado personal.

La conductora había confirmado el lunes feriado del 12 de octubre la ruptura con el músico, a menos de un mes de haber pasado por el registro civil. A través de sus historias de Instagram, la modelo se adelantó a cualquier especulación posible: “Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”, expresó.

PUBLICIDAD

Sobre los motivos que llevaron al quiebre, Prandi fue contundente: “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables”, sentenció la presentadora sin dar mayores precisiones.

Julieta se hizo un nuevo diseño en la zona del tobillo

Con la tormenta mediática aún vigente, la modelo optó por tomar distancia y disfrutar unos días de descanso en compañía de Mateo. Fue durante esas vacaciones cuando ambos se acercaron al estudio de tatuajes para compartir una experiencia que trascendió lo estético. El joven se realizó dos tatuajes cerca de los hombros: en uno se lee la palabra “Belleza” y en el otro lleva grabada la fecha de nacimiento de su madre, “20/04/1981”. Prandi, por su parte, eligió un diseño en la zona del tobillo, aunque no mostró públicamente el resultado.

PUBLICIDAD

Las imágenes de la jornada fueron difundidas por el propio tatuador desde la cuenta oficial de Tatto Cric. “Tatuar es más que un arte… también es conectar, compartir y crear recuerdos. Muchísimas gracias Julieta Prandi y Mateo Prandi por confiarme esta gran responsabilidad y permitirme ser parte de esta experiencia tan especial. ¡Siempre es un placer recibirlos!”, escribió Cric junto a las postales del encuentro.

Tras seis años de relación y una boda que duró menos de un mes, el gesto compartido entre madre e hijo dejó en evidencia el vínculo que los une, en medio de una etapa donde la conductora busca reconstruir su vida lejos de los flashes y las especulaciones.

PUBLICIDAD

Mateo decidió llevar en la piel la fecha de nacimiento de su mamá

Después de la polémica separación la conductora radial mantuvo una breve conversación con la periodista Pilar Smith y explicó que, por el momento, no quiere dar entrevistas. La conductora atraviesa días de exposición después de que confirmó el final del vínculo con el músico a menos de un mes de haber pasado por el registro civil. Según contó la panelista de LAM (América TV), la modelo expresó que necesita recuperar su paz y que se siente avergonzada por todo lo ocurrido.

“Me atendió. Hablamos muy poquito”, comenzó Smith ante la consulta de Ángel de Brito. Luego explicó qué le transmitió la modelo: “Me dijo que por ahora no quiere dar notas, que necesita recuperar su paz, que está avergonzada. Esto me lo repitió varias veces”.

PUBLICIDAD

La palabra que más impactó en el estudio fue “avergonzada”. Cuando le preguntaron a qué se refería, la panelista sostuvo que Prandi le manifestó malestar por la situación en general y por la difusión que tomó su vida personal. “Me siento avergonzada”, habría repetido la conductora, según el relato de Smith.

En ese sentido, Smith consideró que la exposición de las últimas horas pudo haber influido en la determinación. “Puede ser que ella tuviese miedo de que saliera algo, de que no se la viera y quedar mal parada. Entonces, se adelantó”, señaló al aire.