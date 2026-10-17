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La logística redefine sus prioridades ante el crecimiento de las exportaciones

Rutas, ferrocarriles, pasos fronterizos y conexiones portuarias aparecen entre las principales necesidades para sostener la expansión de la minería, la energía y la agroindustria y reducir costos de transporte

La combinación de mayores volúmenes y grandes distancias convierte al transporte en un componente central de la competitividad de las nuevas exportaciones (Foto: CFI)
La combinación de mayores volúmenes y grandes distancias convierte al transporte en un componente central de la competitividad de las nuevas exportaciones (Foto: CFI)
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El crecimiento proyectado para algunas de las principales actividades exportadoras de Argentina está poniendo a la infraestructura logística en el centro de la agenda productiva. La expansión de la minería y los hidrocarburos, junto con las necesidades de la agroindustria, plantea nuevos requerimientos sobre rutas, ferrocarriles, puertos y pasos internacionales.

Ese diagnóstico atravesó la segunda Cumbre Federal de Logística, realizada en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la Estrategia Federal Logística, una iniciativa que desde hace cinco años analiza las distintas modalidades de transporte teniendo en cuenta las cadenas productivas y las particularidades territoriales de las provincias.

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La discusión dejó además algunas prioridades concretas. Entre ellas aparecen el desarrollo de corredores vinculados con los proyectos mineros del norte y Cuyo, la adecuación de la infraestructura para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y una mayor utilización del transporte ferroviario como herramienta para reducir costos.

La minería aumenta la presión sobre rutas y pasos fronterizos

Uno de los casos que permite dimensionar el desafío es el crecimiento esperado de la minería. Jujuy proyecta duplicar sus exportaciones de litio, al pasar de unas 80.000 a 160.000 toneladas anuales, un incremento que requerirá mayor capacidad para movilizar la producción hacia los mercados internacionales.

En ese escenario, entre las prioridades planteadas aparecen las inversiones en rutas para mejorar la trazabilidad y la seguridad vial y el fortalecimiento de los pasos fronterizos con Chile. La infraestructura necesaria para la actividad minera también incluye corredores bioceánicos y conectividad portuaria para acompañar proyectos de litio, cobre y otros minerales estratégicos.

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San Juan enfrenta un desafío similar por las características de su territorio y el avance de los proyectos mineros. Allí, donde el 83% de la superficie provincial corresponde a zonas montañosas, el desarrollo de la actividad demanda caminos y energía capaces de sostener las operaciones y conectar los centros productivos.

La combinación de mayores volúmenes y grandes distancias convierte así al transporte en un componente central de la competitividad de las nuevas exportaciones. La discusión ya no pasa únicamente por incrementar la producción, sino también por asegurar que la infraestructura pueda absorber los nuevos flujos de carga.

Entre las prioridades planteadas aparecen las inversiones en rutas para mejorar la trazabilidad y la seguridad vial y el fortalecimiento de los pasos fronterizos con Chile (Foto: CFI)
Entre las prioridades planteadas aparecen las inversiones en rutas para mejorar la trazabilidad y la seguridad vial y el fortalecimiento de los pasos fronterizos con Chile (Foto: CFI)

Vaca Muerta también obliga a ampliar la infraestructura

La expansión de la producción de petróleo y gas plantea otra presión sobre el sistema de transporte. Desde Río Negro señalaron que la logística se convirtió en un factor crítico para acompañar el incremento productivo de Vaca Muerta y que actualmente se trabaja en el diseño de un sistema vial regional.

El planteo contempla tanto infraestructura vial como ferroviaria y apunta a mejorar la articulación entre las provincias productoras y el sistema nacional de transporte.

La necesidad de infraestructura también fue señalada desde Chubut, donde se vinculó directamente la competitividad del sector energético con la capacidad del país para desarrollar sistemas eficientes de transporte.

Para la agroindustria, en tanto, las prioridades pasan por mejorar la infraestructura, el transporte y el almacenamiento necesarios para conectar las zonas productivas con puertos y mercados internacionales. En provincias vinculadas con la Hidrovía Paraná-Paraguay, además, la logística portuaria y la navegación aparecen como componentes centrales de esa conectividad.

El ferrocarril vuelve a entrar en la discusión por los costos

Dentro de esta agenda, el transporte ferroviario volvió a aparecer como una alternativa para reducir los costos asociados a las grandes distancias. Durante la cumbre, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el ferrocarril puede permitir reducciones de costos de entre 40% y 60%.

El desafío, sin embargo, no se limita a construir infraestructura. Otro de los puntos abordados fueron los cuellos de botella regulatorios, institucionales y operativos del sistema logístico argentino, con foco en simplificar procesos y mejorar la coordinación entre los diferentes actores que participan del movimiento de cargas.

La agenda que surge combina así inversiones físicas con cambios operativos y regulatorios. Con sectores como minería y energía proyectando mayores volúmenes, el desafío será que rutas, ferrocarriles, pasos fronterizos y puertos puedan acompañar ese crecimiento sin convertirse en un límite para la competitividad y la expansión exportadora.

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