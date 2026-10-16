Argentina cambia el control de pallets y embalajes importados con inspecciones según riesgo

Uno de los principales cambios operativos es la consolidación de una matriz de riesgo fitosanitario que determinará la probabilidad de que una carga sea seleccionada para inspección física (Foto: Shutterstock)

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Argentina actualizó el régimen de control fitosanitario para los embalajes de madera utilizados en importaciones, con un nuevo esquema que busca simplificar procedimientos, reducir tiempos operativos y focalizar las inspecciones físicas según el nivel de riesgo de cada operación. La medida alcanza pallets, soportes y maderas de acomodación que ingresen al país con mercadería por vía aérea, terrestre, marítima o ferroviaria.

La Resolución 873/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria unifica en un solo texto regulatorio normas que hasta ahora se encontraban dispersas y mantiene como referencia la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N° 15, utilizada para acreditar que los embalajes de madera recibieron el tratamiento correspondiente. El objetivo declarado es racionalizar formalidades sin reducir el nivel de protección fitosanitaria.

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Controles definidos por una matriz de riesgo

Uno de los principales cambios operativos es la consolidación de una matriz de riesgo fitosanitario que determinará la probabilidad de que una carga sea seleccionada para inspección física.

El sistema evaluará variables como el país de origen y procedencia de la mercadería, el tipo de producto transportado y los antecedentes del importador, exportador, despachante de aduana y agente de transporte aduanero. La metodología prevé un enfoque basado en datos objetivos e historial de cumplimiento.

A partir de esos parámetros, los países podrán quedar categorizados como de riesgo alto, medio o bajo. Entre las situaciones que pueden elevar el nivel aparecen la detección de insectos vivos, corteza, madera con actividad biológica, ausencia de la marca exigida o sellos adulterados.

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En el caso de los países clasificados como de bajo riesgo, las inspecciones físicas pasarán a realizarse mediante selección aleatoria, aunque la probabilidad podrá modificarse de acuerdo con los antecedentes de los distintos operadores involucrados en la operación.

La inspección podrá trasladarse al depósito final

Otro de los puntos centrales es que el importador podrá optar, para cada operación, por realizar el control en el punto de ingreso al país o en un depósito final previamente declarado.

La alternativa tiene un impacto directo sobre la operatoria logística. Una vez que la carga llega al depósito autorizado, se podrá desconsolidar la mercadería y retirarla para su utilización inmediata, mientras los embalajes de madera deberán permanecer separados en un área de resguardo hasta que se concrete la inspección oficial.

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Esto permite separar el control fitosanitario del embalaje de la disponibilidad de la mercadería, reduciendo la necesidad de mantener inmovilizada la carga completa hasta finalizar la revisión.

Además, un mismo depósito podrá acumular embalajes procedentes de varios envíos para que sean inspeccionados de manera conjunta. Sin embargo, si durante el control se detecta un incumplimiento, todos los embalajes presentes dentro del área de resguardo deberán ser destruidos conforme a las instrucciones oficiales.

La resolución sostiene que la fiscalización posterior al libramiento y mediante muestreo permite avanzar hacia una gestión de riesgo más eficiente, evitando demoras innecesarias en frontera (Foto: Shutterstock)

Qué condiciones deberán cumplir los depósitos

Los depósitos finales autorizados tendrán que contar con un área de resguardo con malla antiáfidos, mecanismos de identificación y segregación de los embalajes y medios suficientes para garantizar su trazabilidad.

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También deberán disponer de capacidad para destruir de forma inmediata los materiales que no cumplan con la normativa, mediante procedimientos como chipeado, incineración, entierro u otro método autorizado. Los gastos derivados de esa destrucción estarán a cargo del importador o del responsable del depósito.

En caso de que no pueda garantizarse la trazabilidad o existan diferencias entre las cantidades declaradas y las verificadas, el depósito podrá ser inhabilitado de manera inmediata y quedar sujeto a un procedimiento por presunta infracción.

Más digitalización y menos controles indiscriminados

La declaración jurada seguirá gestionándose a través del Sistema Integrado de Gestión de Embalajes de Madera de Importación, vinculado con el Sistema Informático Malvina. Antes del arribo de la mercadería, el operador deberá informar el cumplimiento del tratamiento fitosanitario y su correspondiente certificación.

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La norma también refuerza la digitalización de autorizaciones, constancias y actuaciones, con el objetivo de mejorar la trazabilidad, facilitar auditorías y disponer de mayor información para la gestión de los controles.

La resolución sostiene que la fiscalización posterior al libramiento y mediante muestreo permite avanzar hacia una gestión de riesgo más eficiente, evitando demoras innecesarias en frontera y concentrando los controles sobre aquellas operaciones que presenten mayores antecedentes o señales de riesgo.

De esta manera, el nuevo régimen busca combinar protección fitosanitaria con una operatoria más ágil para las importaciones, apoyándose en digitalización, antecedentes y controles focalizados para definir dónde y cuándo inspeccionar los embalajes utilizados en el comercio internacional.

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