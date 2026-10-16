Exportaciones de bienes de América Latina crecerían 20% en 2026 por alza de precios y volumen

Se trataría de la mayor suba desde el rebote pospandemia de 2021, sostenida por un alza de 11% en los precios y de 9% en el volumen despachado (Foto: Shutterstock)

Guardar

El valor de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe aumentaría un 20% en 2026, según las proyecciones que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este jueves. Se trataría de la mayor suba desde el rebote pospandemia de 2021, sostenida por un alza de 11% en los precios y de 9% en el volumen despachado.

El componente físico es el que más interesa a la operación logística: indica que no solo se encarecen los productos, sino que efectivamente se movilizan más toneladas por puertos, pasos fronterizos y aeropuertos. Según el informe, los volúmenes exportados crecerían por sexto año consecutivo, lo que sostiene una mayor demanda de capacidad de transporte.

PUBLICIDAD

La tendencia ya se reflejaba en la primera mitad del año. Entre enero y junio, el valor del comercio total de bienes y servicios de la región subió un 18% en las exportaciones y un 13% en las importaciones frente al mismo período de 2025, un ritmo que se traduce en mayor actividad en terminales, depósitos y servicios de transporte internacional.

Minerales y metales, el motor de los precios

El repunte en valor se explica principalmente por la cotización de los productos básicos. De acuerdo con el reporte, los precios de los minerales y metales subirían un 31,6% este año, con incrementos destacados en el cobre, el oro, la plata y el estaño, recursos cada vez más demandados por la transición energética.

PUBLICIDAD

Este perfil de canasta tiene un correlato logístico directo. Los concentrados minerales salen mayoritariamente por vía marítima y en grandes volúmenes, mientras que los metales preciosos, de alto valor por kilo, recurren al avión. En Perú, por ejemplo, la minería explica el 87,9% del valor despachado por carga aérea, según datos oficiales difundidos en febrero.

Ese contexto ayuda a entender por qué Perú lideraría el crecimiento regional, con una suba proyectada del 30% en el valor de sus ventas externas de bienes. Le seguirían México, con 26%, y Bolivia, con 23%. En el caso mexicano, el impulso combina un aumento de 21% en volumen con un alza de 5% en precios, apoyado en manufacturas y equipos de procesamiento de datos.

PUBLICIDAD

Argentina figura entre los países con mejor desempeño previsto: junto con Bahamas y Paraguay, registraría una expansión del 19%, con colocaciones externas de bienes que totalizarían unos 103.390 millones de dólares. En términos generales, 28 de las 33 economías relevadas tendrían subas, y en 16 de ellas el incremento alcanzaría los dos dígitos.

Asia gana terreno como destino de los envíos

Uno de los cambios más relevantes para la planificación de rutas es el reordenamiento de mercados. Los despachos hacia Asia, sin contar China, liderarían el crecimiento con una suba del 32% en valor. Detrás aparecen Estados Unidos (24%), la Unión Europea (20%) y China (19%), lo que confirma un realineamiento comercial hacia socios asiáticos.

PUBLICIDAD

Las compras externas reflejan una recuperación del consumo interno y una creciente demanda de insumos intermedios y bienes de capital (Foto: Shutterstock)

Para exportadores y operadores, este giro tiene implicancias concretas. Los tránsitos hacia Asia son más extensos y dependen de servicios transpacíficos y de transbordos en hubs intermedios, lo que obliga a revisar tiempos de entrega, contratos de flete y niveles de inventario en destino.

En el plano subregional, América del Sur mostraría un alza de 17% en el valor exportado. En el Caribe, el incremento de 11% responde al encarecimiento de los productos, ya que el volumen de envíos caería un 2%, una señal de menor actividad física en sus cadenas de exportación.

Importaciones y servicios acompañan el ciclo

El dinamismo no se limita a la salida de mercancías. Según el informe, las compras externas reflejan una recuperación del consumo interno y una creciente demanda de insumos intermedios y bienes de capital, lo que sostiene el ingreso de carga hacia los mercados de la región y la actividad de los circuitos de abastecimiento industrial.

PUBLICIDAD

En servicios, se proyecta un crecimiento de 11% en las exportaciones y de 9% en las importaciones, impulsado por la recuperación de la economía mundial, la expansión del intercambio de bienes y el repunte del turismo. El transporte y los viajes aparecen entre los rubros que explican esa mejora.

El documento pone el foco en los servicios modernos, que incluyen actividades empresariales, profesionales, financieras, tecnológicas y de investigación. Sus ventas regionales se multiplicaron más de 3,5 veces en dos décadas, frente a 1,6 veces en los tradicionales, aunque la región apenas explica el 2% del total mundial.

Hacia adelante, el desafío planteado por el organismo es convertir la valorización de los recursos naturales en actividades de mayor valor agregado. En términos logísticos, sostener un ciclo con más volumen y destinos más lejanos exigirá infraestructura portuaria, conectividad y procesos aduaneros a la altura de la demanda.

PUBLICIDAD