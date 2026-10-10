La inteligencia artificial acelera una nueva etapa de automatización en la logística global

Una de las tendencias con mayor impacto esperado es la IA agéntica, que el informe ubica con un horizonte de adopción inferior a cinco años (Imagen: Shutterstock)

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La inteligencia artificial avanza hacia una nueva etapa dentro de la logística, en la que los sistemas ya no se limitan a generar información o recomendaciones, sino que comienzan a tomar decisiones, ejecutar tareas y coordinar procesos con un grado creciente de autonomía.

Así lo plantea un informe elaborado por uno de los principales operadores logísticos globales, que analiza las tendencias tecnológicas, sociales y empresariales con mayor capacidad de transformar las cadenas de suministro. La nueva edición pone un énfasis particular en los avances de la inteligencia artificial y en su impacto sobre la fuerza laboral.

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Entre las novedades aparecen cuatro tendencias que no figuraban de la misma manera en la edición anterior: IA agéntica, robots humanoides, comercio basado en inteligencia artificial y economía del cómputo. El estudio también actualiza otras áreas vinculadas con el trabajo, la electrificación, la analítica avanzada y los sistemas autónomos.

Sistemas que pasan de recomendar a ejecutar

Una de las tendencias con mayor impacto esperado es la IA agéntica, que el informe ubica con un horizonte de adopción inferior a cinco años. A diferencia de los modelos generativos tradicionales, estos sistemas pueden interpretar información, tomar decisiones, planificar y ejecutar tareas orientadas a un objetivo con intervención humana limitada.

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En logística, esto abre la posibilidad de pasar de herramientas que ayudan a analizar una operación a sistemas capaces de gestionar procesos completos, interactuar con plataformas empresariales y adaptarse a condiciones cambiantes. Sin embargo, el documento advierte que su implementación dependerá también de la calidad de los datos, la integración tecnológica, la capacitación del personal y la definición de límites claros para las decisiones autónomas.

La evolución de la analítica apunta en la misma dirección. Los sistemas de analítica impulsada por IA pueden procesar grandes volúmenes de datos, detectar patrones, anticipar escenarios y formular recomendaciones sin depender exclusivamente de consultas iniciadas por personas. En implementaciones más avanzadas, esas recomendaciones pueden incluso convertirse en acciones ejecutadas dentro de límites previamente establecidos.

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Los sistemas de analítica impulsada por IA pueden procesar grandes volúmenes de datos, detectar patrones, anticipar escenarios y formular recomendaciones sin depender exclusivamente de consultas iniciadas por personas (Imagen: Shutterstock)

Robots humanoides ingresan al radar logístico

Los robots humanoides son otra de las tendencias incorporadas en esta edición. El informe estima un impacto considerable, aunque con un horizonte de adopción más largo, de entre cinco y diez años. Sus primeras aplicaciones estarían concentradas en tareas repetitivas y de complejidad moderada dentro de entornos logísticos y productivos relativamente controlados.

Una de sus principales ventajas es su capacidad para desenvolverse en instalaciones originalmente diseñadas para personas, lo que podría permitir incorporar automatización sin reconstruir por completo depósitos o centros operativos.

Todavía existen, sin embargo, barreras importantes. Entre ellas aparecen la autonomía de las baterías, la seguridad en entornos compartidos, la confiabilidad operativa y los costos. El informe calcula que las plataformas más básicas parten de valores cercanos a los 30.000 dólares, mientras que los sistemas avanzados pueden alcanzar entre 150.000 y 250.000 dólares.

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Por esos límites, el despliegue a gran escala seguiría concentrado durante los próximos años en usos específicos, antes de avanzar hacia aplicaciones de propósito más general dentro de las cadenas de suministro.

El desafío ya no es solamente tecnológico

El informe también pone el foco en cómo estas herramientas modificarán el trabajo. Apenas 35% de los trabajadores recibió capacitación vinculada con inteligencia artificial, mientras el 75% de las empresas ya se encuentra adoptando esta tecnología. En logística, el 54% de las organizaciones analizadas está automatizando tareas de bajo valor agregado para enfrentar la escasez de mano de obra.

En este escenario, la automatización no aparece únicamente como un reemplazo de tareas humanas, sino como una reorganización de funciones. Robots y sistemas inteligentes asumirían actividades repetitivas, de precisión o físicamente exigentes, mientras las personas ganarían peso en supervisión, resolución de excepciones, optimización y toma de decisiones.

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Esa relación entre tecnología y personas atraviesa buena parte del estudio. La perspectiva planteada es que el futuro de la logística dependerá de la combinación entre creatividad, experiencia y criterio humano con la velocidad, precisión y capacidad de escala de los sistemas inteligentes.

De la compra con IA al impacto sobre la cadena de suministro

Otra tendencia emergente es el comercio impulsado por inteligencia artificial, en el que asistentes y agentes digitales comienzan a participar no solo de la búsqueda de productos, sino también de la comparación, la selección y eventualmente la compra.

El informe plantea que esta evolución tendrá consecuencias directas para la logística. Los sistemas podrán utilizar información sobre precio, velocidad de entrega, confiabilidad y alternativas de envío para decidir qué productos o proveedores recomendar. De esta manera, el desempeño logístico podría convertirse en un factor cada vez más relevante para la visibilidad de una empresa dentro de las interfaces impulsadas por IA.

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En paralelo, una mejora en los pronósticos de demanda podría reducir inventarios excedentes y modificar las necesidades de almacenamiento, mientras que los agentes digitales podrían comparar simultáneamente distintos proveedores logísticos y distribuir volúmenes entre ellos.

El resultado es una cadena de suministro en la que datos, automatización y capacidad de integración ganan peso junto con los activos físicos tradicionales. El informe plantea que, en los próximos años, la diferencia no estará únicamente en cuánto se automatiza una operación, sino en la capacidad de integrar esa tecnología con procesos, infraestructura y talento humano.