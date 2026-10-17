Cómo será el último adiós a Fernando Confessore: "Con amor eterno, te despedimos"

El meteorólogo estuvo al aire pocas horas antes de su muerte

Guardar

Tras un día de dolor, mensajes de despedida y homenajes, los seres queridos de Fernando Confessore dieron a conocer cómo será el último adiós al meteorólogo. El profesional murió este viernes a la madrugada, a los 58 años, tras sufrir una descompensación en su casa de Versalles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia generó conmoción entre sus familiares, amigos, colegas y quienes seguían sus informes diarios sobre el clima. Durante las horas posteriores a su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de afecto y recuerdos de su trayectoria en televisión.

PUBLICIDAD

El velatorio se realizará este sábado 17 de octubre en la casa velatoria Zuccotti, situada en la avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires. La despedida tendrá lugar en la Sala A, ubicada en el primer piso del establecimiento.

Quienes quieran acercarse a despedir a Confessore podrán hacerlo entre las 8 y las 14. Al finalizar la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio de la Chacarita, donde serán inhumados sus restos.

En medio de la tristeza, su círculo íntimo difundió un mensaje para despedirlo: “Con amor eterno, te despedimos. Vivirás siempre en nuestro recuerdo”. La frase acompañó la información sobre el velatorio y reflejó el dolor de quienes compartieron su vida fuera de las cámaras.

PUBLICIDAD

El meteorólogo Fernando Confessore murió a los 58 años en su casa de Versalles tras sufrir una descompensación

La partida del meteorólogo también impactó en la programación de TN, la señal donde trabajó durante años. Sus compañeros decidieron recordar su última aparición al aire, que había ocurrido el jueves a las 14.57 en el programa Nuestra Tarde, conducido por Roxy Vázquez y Federico Seeber.

En aquel segmento, Confessore presentó el pronóstico para los días siguientes y habló de una jornada inestable, con una temperatura de 19,8 ℃ (67,6 ℉) y probabilidad de lluvias y chaparrones aislados. Sin embargo, una frase que dijo durante una broma con sus compañeros tomó otra dimensión después de conocerse su muerte.

PUBLICIDAD

Julieta Confessore exhibe su título de la Universidad Tecnológica Nacional junto a su madre Paula y su padre Fernando

Cuando en el estudio hicieron referencia a que no se lo veía en cámara, Federico Seeber aclaró que estaba presente. Entonces, el meteorólogo respondió: “Sí, no me veías, pero estaba acá. Siempre estoy presente”. Uno de sus compañeros comparó su presencia con la del sol, y Confessore respondió con un “por supuesto”.

Mario Massaccesi recuperó ese fragmento durante la transmisión de TN de este viernes. “El último pronóstico. Me quedo con esta frase”, dijo el conductor antes de repetir las palabras de su compañero. Luego, le dedicó un mensaje de despedida: “Vas a estar siempre en el corazón de la gente y, por supuesto, en el recuerdo de estos, tus compañeros”.

PUBLICIDAD

El velatorio de este sábado reunirá a sus afectos más cercanos y a quienes quieran acompañar a la familia antes del traslado de sus restos al Cementerio de la Chacarita.

Julieta Confessore mostró una fotografía de su infancia junto a su padre, Fernando Confessore

Entre los mensajes que circularon tras conocerse la muerte de Confessore, se destacó la despedida de su hija mayor, Julieta. La joven compartió dos historias en sus redes sociales: una vinculada con la trayectoria televisiva de su padre y otra con un recuerdo familiar de su infancia.

En la primera publicación, replicó una imagen difundida por Infobae que mostraba al meteorólogo durante una salida al aire. La foto, en blanco y negro, llevaba la inscripción “Fernando Confessore 1968-2026”. Sobre un fondo oscuro, Julieta escribió: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”, acompañado por un corazón blanco y destellos.

PUBLICIDAD

La imagen mostraba a Confessore frente a cámara, con un auricular colgando, en una escena asociada a su trabajo cotidiano en televisión. El mensaje de su hija sumó una despedida personal a los homenajes que recibió el meteorólogo luego de que se confirmara su fallecimiento.

En una segunda historia, Julieta publicó la fotografía de un portarretratos que sostenía con una mano. La imagen, tomada al aire libre, muestra a padre e hija detrás de un árbol: de un lado aparece ella cuando era bebé y, del otro, Fernando sonríe hacia la cámara.

Para acompañar ese recuerdo eligió “Pensamientos”, de Airbag, y compartió el fragmento de la canción que dice: “Lee mis pensamientos, sabe lo que siento”. La publicación no incluyó más palabras, pero reunió una imagen de su infancia y una referencia musical para despedir a su padre.

PUBLICIDAD

Fernando Confessore y Paula fueron padres de Julieta, Candela y Jimena. Julieta, la mayor de las tres, se recibió de ingeniera química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a los 30 años.