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El costo invisible del transporte: por qué el precio del flete no cuenta toda la historia

En transporte existe una tendencia natural a comparar tarifas. Dos proveedores, una misma ruta, una misma carga y una pregunta aparentemente sencilla sobre quién ofrece el menor precio

Juan David Garzón
Juan David Garzón Suárez es jefe nacional de flota, especialista en gestión de flotas y operaciones de transporte (Foto: Movant Connection)
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El flete es visible. La ineficiencia, no siempre. Una tarifa baja no necesariamente representa un menor costo para la operación. Detrás de cada viaje existen variables que pueden cambiar significativamente el resultado: tiempos de espera, kilómetros en vacío, baja utilización de los vehículos, consumo, mantenimiento, disponibilidad de flota, reprogramaciones y nivel de servicio.

Por eso, gestionar transporte exige dejar de mirar únicamente el precio del viaje y comenzar a analizar el costo total de la operación.

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¿Cuánto cuesta realmente un vehículo detenido?

Un vehículo que permanece horas esperando para cargar o descargar no está generando productividad, pero sus costos siguen corriendo. El activo está inmovilizado y el conductor sigue vinculado a la operación. Si esta situación se repite, la consecuencia no es solamente una demora, sino una reducción directa de la capacidad productiva de la flota.

Aquí aparece una variable que merece mayor atención: el costo de oportunidad de los tiempos improductivos. Reducirlos requiere coordinación, programación y disciplina operativa. No basta con exigir mayor velocidad al transporte cuando parte de la ineficiencia se origina antes de que el vehículo siquiera inicie su recorrido.

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Kilómetros que cuestan, pero no agregan valor

Un vehículo puede recorrer cientos de kilómetros y cumplir con su entrega. Sin embargo, si una parte importante del trayecto corresponde a desplazamientos en vacío, retornos sin carga o recorridos generados por una planificación deficiente, existe un costo que no está creando valor.

Los kilómetros improductivos son especialmente relevantes porque consumen recursos sin aumentar proporcionalmente la capacidad de servicio. Medirlos permite identificar oportunidades concretas: consolidación de cargas, optimización de rutas, programación de retornos y mejor utilización de la capacidad disponible. No se trata de recorrer menos por recorrer menos. Se trata de que cada kilómetro tenga un propósito.

Capacidad disponible no significa capacidad utilizada

Otro error frecuente es confundir disponibilidad con productividad. Tener vehículos disponibles garantiza capacidad de respuesta, pero no necesariamente eficiencia. Un vehículo que opera regularmente por debajo de su capacidad puede estar cumpliendo su misión y, al mismo tiempo, generando una oportunidad de optimización.

Flete quieto
El transporte más barato deja de ser barato cuando sus ineficiencias terminan siendo pagadas por otras áreas de la organización (Foto: Shutterstock)

La consolidación de carga y una mejor planificación de despachos permiten aprovechar recursos que ya existen antes de pensar en incorporar nuevos. Esta lógica cobra todavía más peso en operaciones con múltiples destinos, frecuencias variables y demandas que no siempre están sincronizadas.

El mantenimiento: gastar para evitar pagar más

El mantenimiento preventivo suele verse como un costo necesario. En realidad, también es una herramienta para proteger la continuidad de la operación. Una falla no programada puede generar inmovilización, pérdida de productividad, incumplimientos, reprogramaciones y utilización de recursos adicionales.

La pregunta correcta, entonces, no es únicamente cuánto cuesta mantener un vehículo. Es otra: ¿cuánto cuesta que ese vehículo no esté disponible cuando la operación lo necesita? La gestión de flota debe anticiparse a la falla, no limitarse a reaccionar ante ella.

El nivel de servicio también tiene un valor

El transporte no mueve únicamente mercancías. También moviliza compromisos. Una entrega fuera de tiempo puede generar consecuencias que aparecen en otros puntos de la cadena: interrupciones, reprocesos, inventarios adicionales, horas improductivas y deterioro de la relación con el cliente.

Por eso, dos alternativas con tarifas diferentes no son necesariamente comparables si entregan niveles de servicio distintos.

El transporte más barato deja de ser barato cuando sus ineficiencias terminan siendo pagadas por otras áreas de la organización.

Del precio al costo total

Una gestión madura de transporte debería incorporar, como mínimo, indicadores de:

  • Costo por kilómetro y por unidad transportada.
  • Kilómetros productos e improductivos.
  • Utilización de la capacidad.
  • Tiempos de espera.
  • Consumo
  • Disponibilidad mecánica.
  • Costos de mantenimiento.
  • Cumplimiento de entregas.
  • Reprogramaciones y contingencias.

Estos indicadores permiten pasar de una discusión basada únicamente en tarifas a una conversación basada en productividad.

Y ahí está el verdadero cambio de perspectiva. El objetivo no es conseguir el flete más barato, sino lograr el menor costo total posible cumpliendo el nivel de servicio requerido.

La decisión no termina cuando se contrata el transporte

El costo de un servicio de transporte no se define únicamente en una cotización. Se construye durante toda la operación: cuando se programa un vehículo, cuando ese vehículo espera para cargar, cuando recorre una ruta, cuando regresa vacío, cuando requiere mantenimiento o cuando una entrega incumplida obliga a movilizar nuevamente recursos.

Por eso, antes de elegir una tarifa, deberíamos hacernos una pregunta diferente: ¿cuánto nos costará realmente cumplir? La respuesta obliga a mirar más allá del flete y entender la operación como un sistema.

Porque en logística, el precio se negocia; el costo se gestiona. Y esa diferencia puede determinar si una operación simplemente mueve mercancías o realmente genera productividad.

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