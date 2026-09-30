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La carga aérea creció 4,4% en agosto mientras cayó la capacidad global

El tráfico internacional avanzó por encima del promedio del mercado y Latinoamérica y el Caribe registraron un aumento del 5,1%, en un escenario marcado por mayores costos de combustible

Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe incrementaron 5,1% interanual su demanda de carga aérea en agosto, mientras que la capacidad de la región avanzó 3,3% (Foto: Shutterstock)
Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe incrementaron 5,1% interanual su demanda de carga aérea en agosto, mientras que la capacidad de la región avanzó 3,3% (Foto: Shutterstock)
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La demanda mundial de carga aérea creció 4,4% interanual en agosto, mientras que la capacidad disponible se redujo 0,1%. El movimiento generó una mayor utilización de la oferta existente y llevó el factor de ocupación global al 46%, dos puntos porcentuales por encima del nivel registrado un año atrás.

El desempeño fue todavía mayor en las operaciones internacionales, donde la demanda aumentó 5,3% interanual y la capacidad avanzó apenas 0,1%. Todas las regiones registraron crecimiento durante el mes, aunque el incremento del tráfico estuvo concentrado principalmente en Norteamérica y Asia-Pacífico.

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Los datos corresponden al último análisis del mercado de carga aérea publicado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que mide la evolución de la actividad a través de las toneladas de carga por kilómetro transportadas (CTK) y de la capacidad disponible (ACTK).

Latinoamérica creció por encima del promedio mundial

Las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe incrementaron 5,1% interanual su demanda de carga aérea en agosto, mientras que la capacidad de la región avanzó 3,3%. Como el tráfico creció a un ritmo superior a la oferta, el factor de ocupación aumentó 0,6 puntos porcentuales y se ubicó en 34,9%.

Sin embargo, la participación latinoamericana dentro del mercado mundial continúa siendo reducida. La región representa el 2,9% de los CTK globales y, pese al crecimiento registrado durante agosto, aportó 34,7 millones de CTK adicionales. IATA señaló que el resultado mundial siguió dependiendo principalmente de Norteamérica, Asia-Pacífico y Europa.

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Norteamérica presentó el mayor crecimiento regional del mes, con una expansión del 6,6%, seguida por Latinoamérica y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, África y Oriente Medio. Esta última región registró el menor avance, con 1%.

Las diferencias también se observaron en la capacidad. Europa redujo su oferta 3,5% y Norteamérica 2,5%. En conjunto, ambas regiones retiraron 756,14 millones de ACTK, volumen que superó las incorporaciones realizadas en África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe y Oriente Medio.

El mercado también encontró respaldo en la evolución del comercio internacional. El volumen mundial de mercancías creció 6% interanual y acumuló 33 meses consecutivos de expansión (Imagen: Shutterstock)
El mercado también encontró respaldo en la evolución del comercio internacional. El volumen mundial de mercancías creció 6% interanual y acumuló 33 meses consecutivos de expansión (Imagen: Shutterstock)

Las rutas internacionales muestran comportamientos diferentes

El corredor entre Asia y Norteamérica aumentó 13,2% interanual, manteniéndose como una de las principales fuentes de crecimiento del mercado. La ruta acumuló siete meses consecutivos de expansión y cuatro meses con incrementos de dos dígitos.

Europa-Asia, por su parte, avanzó 3,1%, mientras que Europa-Norteamérica creció 4,3%. En sentido contrario, los corredores vinculados con Oriente Medio continuaron mostrando contracciones durante agosto.

El mercado también encontró respaldo en la evolución del comercio internacional. El volumen mundial de mercancías creció 6% interanual y acumuló 33 meses consecutivos de expansión, mientras que el índice de nuevos pedidos de exportación se ubicó en 51,4 puntos, por encima del umbral que indica expansión.

El combustible suma presión sobre los costos

El aumento de la actividad coincidió con un escenario de mayores costos para las aerolíneas. El combustible de aviación alcanzó 157 dólares por barril en agosto, su mayor nivel para ese mes en 13 años. El valor aumentó 8,3% respecto de julio y quedó 79,2% por encima del registrado un año antes.

Al mismo tiempo, los rendimientos de la carga aérea medidos en dólares aumentaron 1,3% respecto del mes anterior, interrumpiendo tres meses consecutivos de caída, y quedaron 24,9% por encima del nivel interanual. Según el análisis de IATA, la mejora contribuyó a los ingresos mientras el encarecimiento del combustible agregó presión sobre los costos operativos.

De esta manera, agosto combinó un crecimiento de la demanda superior a la evolución de la capacidad disponible con un aumento de los costos energéticos. En Latinoamérica y el Caribe, el tráfico también avanzó por encima de la capacidad, aunque la región mantiene una participación acotada dentro del mercado mundial de carga aérea.

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