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Cuando la economía manda: los desafíos legales del comercio exterior

Mauricio D’Alessandro, abogado, explica cómo la presión tributaria, la desregulación y el peso de la economía también condicionan hoy las decisiones logísticas del comercio exterior en la región

Mauricio D'Alessandro
Mauricio D'Alessandro es abogado (Foto: Movant Connection)
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Mauricio repasa desde su mirada legal los errores tributarios más costosos para las empresas que operan en comercio exterior y la trama de actores que hay que coordinar en una operación de importación o exportación. “Pero más que el derecho, hoy manda la economía”, plantea, al describir cómo los vaivenes arancelarios terminan pesando más que cualquier norma escrita.

¿Cuál es el error legal que más caro le sale a los empresarios, el que más se repite hoy en día?

Los empresarios cometen algunos errores que suelen ser graves en el ejercicio del comercio exterior. Básicamente hay un problema impositivo importante y la gente desprecia lo tributario. El asesoramiento tributario, desde los contadores y los abogados, es fundamental para poder ejercer la actividad de la logística y el comercio exterior.

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Creo que es algo a lo que la gente no le presta atención: piensa que lo puede resolver por su experiencia y a veces cree que puede pasar por debajo del radar sin que haya problemas. Pero el consejo de un profesional no es solo para evitar conflictos, sino para lograr ventajas: el que sabe pagar bien los impuestos tiene una gran ventaja comparativa respecto de quienes no lo saben hacer.

En el comercio exterior participan muchos agentes dentro de una misma cadena. ¿Cuál es el desafío jurídico de coordinar a tantos actores y mantener la operación funcionando?

En la logística del comercio exterior participa mucha gente: no solo transportistas, sino despachantes y otras personas que tienen que intervenir en el proceso. Ahí es la supervivencia del más apto: no alcanza con conocer cada actividad, hace falta poder hablar con cada uno de esos agentes de la mejor manera, entender quién es la persona indicada para iniciar la relación.

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Por ejemplo, conocer el peso de cada compañía y tener un referente en cada una de las empresas con las que se va a trabajar, alguien que articule el proceso más allá de que después, en la base de la pirámide, se resuelva el día a día. Es importante que la cabeza de la organización que terceriza el proceso de comercio exterior y la cabeza de la empresa tengan una buena relación, con una frecuencia al menos diaria.

¿Cómo evolucionó el derecho internacional en los últimos años, de la mano de la globalización y la tecnología?

En el derecho privado internacional también hubo una mejora, en parte porque se conformaron grandes bloques de países. El Mercosur, por ejemplo, tiene un conjunto de regulaciones comunes a todos sus miembros. Antes regía un convenio centenario; hoy las normas son mucho más dinámicas y buscan cierta igualdad de condiciones en materia de comercio exterior entre los países del bloque.

Leyes en comercio internacional
Para Mauricio, "el consejo de un profesional no es solo para evitar conflictos, sino para lograr ventajas" (Foto: Shutterstock)

Pero más que el derecho, hoy manda la economía. Alcanza con ver lo que pasó entre Estados Unidos y la Unión Europea con la suba de aranceles: la decisión no vino del marco legal internacional ni de organismos multilaterales, sino de una definición económica unilateral. Quien maneja el dinero termina definiendo las condiciones del comercio, más allá de lo que digan las normas.

El derecho internacional quedó, en buena medida, subordinado a lo económico, y también a agendas como el lavado de dinero o el narcotráfico, que los países usan como argumento para tomar decisiones que antes se resolvían por otras vías.

¿Creés que los cambios normativos y la flexibilización representan una facilidad para el empresario o que es al revés?

La desregulación es importante porque saca de encima la necesidad de estar pendiente de tantas regulaciones. Creo que lo que está pasando con este gobierno también va a pasar con cualquier otro que venga: la presión no es solo tributaria, sino la maraña de resoluciones, leyes y decretos que complican la actividad comercial individual.

Esa tendencia va a continuar, y vamos a tener una sociedad cada vez más desregulada. Ahí entra la audacia de cada uno: quien sepa interpretar esa mayor libertad y se anime a correr los límites hacia ese lugar, va a tener ventajas.

La inteligencia artificial ya redacta contratos y analiza documentos. ¿Creés que va a transformar el trabajo de los abogados o todavía falta para eso?

Mucha gente se preocupa por la llegada de la inteligencia artificial al campo legal y piensa que le va a quitar trabajo a los abogados. La vengo usando hace bastante: desde 2019, cuando fui a España a redactar un contrato, aprendí bastante sobre blockchain y sobre el incipiente desarrollo de la inteligencia artificial. En mi estudio, lo que generó fue mejor calidad de trabajo y mayor cantidad de trabajo.

Hoy prefiero consultar primero a un asistente de inteligencia artificial antes que a un colega. Pero no creo que los contratos dejen de necesitar una revisión humana: siempre va a hacer falta alguien que evalúe si ese contrato es ejecutable o si puede sostenerse ante un tribunal en caso de un conflicto.

Y después está el contacto del abogado con el juzgado: eso no lo reemplaza ninguna inteligencia artificial. La tecnología puede dar un buen enfoque legal, pero cuando hay que hablarle a un juez, no hay nada mejor que una persona de carne y hueso.

¿Qué reflexión te parece importante compartir?

Esta charla me hizo recordar una vieja frase de Borges: que nada se construye sobre piedra, que todo se construye sobre arena, pero que es nuestra obligación construir como si la arena fuera piedra.

Creo que eso es lo que nos mueve a todos en esta actividad: tratar de hacer las cosas bien, no para un rato, sino pensando en construir algo con trascendencia, en la carrera, en el negocio, en la profesión.

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