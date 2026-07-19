De un vivero a tu casa: la logística detrás del boom de las plantas

A diferencia de otros productos decorativos, las plantas no pueden permanecer durante períodos prolongados dentro de vehículos expuestos al calor o al frío extremo (Imagen: Movant Connection)

Las plantas dejaron de ser un elemento reservado para jardines y balcones para convertirse en uno de los objetos decorativos más elegidos en hogares, oficinas y locales comerciales. El auge de la decoración con especies de interior impulsó también una actividad poco visible para el consumidor: la logística especializada que permite que cada ejemplar llegue sano desde el vivero hasta su destino final.

Aunque pueda parecer un producto sencillo de transportar, una planta es un organismo vivo que continúa respirando, perdiendo agua y reaccionando a los cambios de temperatura, la luz y los movimientos durante el viaje. Por eso, detrás de cada compra existe una cadena logística que combina planificación, manipulación cuidadosa y, en algunos casos, controles fitosanitarios específicos para preservar su calidad.

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Del vivero al hogar: un viaje con cuidados especiales

El recorrido comienza en el vivero, donde las plantas suelen acondicionarse antes de salir a la venta. Dependiendo de la especie, pueden protegerse las ramas con tutores, envolver el follaje para evitar roturas y asegurar las macetas para impedir que el sustrato se derrame durante el transporte.

En la mayoría de los casos, los vehículos deben mantener las plantas en posición vertical para evitar daños estructurales. Además, la ventilación resulta clave, ya que un ambiente completamente cerrado puede elevar la temperatura y acelerar el estrés fisiológico del ejemplar.

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Otro aspecto importante es el tiempo de viaje. A diferencia de otros productos decorativos, las plantas no pueden permanecer durante períodos prolongados dentro de vehículos expuestos al calor o al frío extremo. Reducir las horas de traslado y minimizar las manipulaciones suele ser una de las prioridades logísticas.

En Argentina, el movimiento de material de propagación vegetal y numerosas plantas está regulado por el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal electrónico (DTV-e), administrado por el SENASA, una herramienta destinada a garantizar la trazabilidad y reducir los riesgos fitosanitarios durante el transporte.

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Mientras una planta pequeña puede ser distribuida junto con decenas de otras unidades, un ejemplar de gran porte puede ocupar buena parte del espacio disponible dentro del vehículo y demandar maniobras especiales para ingresar a edificios, patios o terrazas (Foto: Shutterstock)

No es lo mismo mover una suculenta que un árbol ornamental

Las diferencias logísticas entre una planta pequeña y otra de gran porte son mucho mayores de lo que podría suponerse. Las especies de interior que caben en una mano pueden viajar agrupadas en cajas o bandejas especialmente diseñadas para inmovilizar las macetas y evitar golpes entre ellas. Esto permite optimizar el espacio y reducir los costos de transporte.

En cambio, cuando se trata de palmeras, ficus de varios metros, olivos ornamentales u otros ejemplares de gran tamaño, el desafío cambia por completo. Muchas veces requieren vehículos de mayor altura, sistemas de sujeción específicos e incluso equipos de carga para mover ejemplares cuyo peso aumenta considerablemente por el sustrato húmedo y el tamaño de la maceta.

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También cambia la planificación de la entrega. Mientras una planta pequeña puede ser distribuida junto con decenas de otras unidades, un ejemplar de gran porte puede ocupar buena parte del espacio disponible dentro del vehículo y demandar maniobras especiales para ingresar a edificios, patios o terrazas. En algunos casos, la logística incluye incluso la evaluación previa de accesos, ascensores, escaleras o grúas cuando el destino presenta restricciones físicas.

Flores, orquídeas y plantas exóticas: una logística todavía más exigente

El desafío aumenta cuando se trata de flores de corte o especies especialmente sensibles a los cambios ambientales. Las flores frescas continúan su proceso biológico después de ser cosechadas, por lo que necesitan mantener determinadas condiciones de conservación para prolongar su vida útil. Las normas técnicas argentinas establecen requisitos de calidad para que soporten el transporte y la manipulación hasta llegar al consumidor en condiciones satisfactorias.

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Las plantas tropicales y muchas especies exóticas presentan otro desafío: algunas no toleran temperaturas demasiado bajas, mientras que otras sufren rápidamente la pérdida de humedad durante viajes prolongados. Por eso, en operaciones de larga distancia pueden utilizarse embalajes que reduzcan la evaporación y protejan el follaje de golpes y vibraciones.

Cuando estas especies provienen del exterior, la logística incorpora además controles sanitarios mucho más estrictos. Argentina exige autorizaciones fitosanitarias para numerosos materiales vegetales importados y, según el riesgo de cada especie, pueden aplicarse procedimientos adicionales de control para prevenir el ingreso de plagas.

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Una tendencia decorativa que también mueve la logística

El crecimiento de las plantas como elemento de diseño interior transformó también la forma en que se organizan las entregas. Hoy conviven envíos individuales para compras realizadas por internet con distribuciones hacia viveros, ferias, estudios de arquitectura, oficinas y proyectos inmobiliarios que incorporan vegetación desde su etapa inicial.

La planificación cobra especial importancia en fechas de alta demanda, como el Día de la Primavera, el Día de la Madre o las fiestas de fin de año, cuando aumenta considerablemente el movimiento de flores y plantas ornamentales y los tiempos logísticos se vuelven más ajustados.

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Detrás de una maceta que llega intacta al living existe una cadena mucho más compleja de lo que parece. El embalaje, la manipulación, los controles sanitarios, la planificación de rutas y el cuidado durante cada etapa del traslado son factores que determinan si esa planta conservará el aspecto saludable que llevó al comprador a elegirla.

En un contexto donde las plantas dejaron de ser un complemento para convertirse en protagonistas de la decoración, la logística también ganó un nuevo rol: el de cuidar un producto vivo cuya calidad depende, en gran medida, de cómo recorre el camino desde el vivero hasta el hogar.

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